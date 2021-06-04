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Новости Политика Украины
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Минсоцполитики поддерживает повышение прожиточного минимума: это записано в программе правительства, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минсоцполитики поддерживает повышение прожиточного минимума: это записано в программе правительства, - Лазебная

Министерство социальной политики поддерживает повышение прожиточного минимума.

Об этом на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, то, что прожиточный минимум должен отвечать фактическому, записано в программе действий правительства.

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"Все, не только Министерство соцполитики, но и Минэкономики, Министерство финансов, будут работать над тем, чтобы выполнить эту задачу", - подчеркнула министр.
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Правильно! - зеленые лохи должны страдать!
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04.06.2021 11:23 Ответить
Вы,сссуки,третий год при власти - решили пересмотреть прожиточный минимум!Сколько вам ещё времени надо?Ваше правительство войдёт в историю,как организаторы голодомора собственного народа!
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04.06.2021 11:33 Ответить
А тольку с зеленого пересмотра прожиточного? Они ОТВЯЗАЛИ его от всех выплат и он больше ни на что не влияет! Велике зелене досягнення!

Грубо говоря, даже если прожиточный будет10000, то пенсия останется 1900!
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04.06.2021 18:27 Ответить
 
 