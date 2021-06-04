Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии

Верховная Рада сегодня на заседании не голосовала законопроект относительно добровольного декларирования активов украинцами, авторства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты больше часа рассматривали во втором чтении Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (№5153).

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Однако не завершили рассмотрение правок и перешли к другим вопросам повестки дня.

Перед началом рассмотрения председательствующий объявил об измении порядка работы Рады сегодня – депутаты решили работать без перерыва до 12.30, а с 12.30 заслушать депутатские запросы и завершить заседание в 13.00.

Стоит отметить, что сессионный зал был полупустым.