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Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии

Верховная Рада сегодня на заседании не голосовала законопроект относительно добровольного декларирования активов украинцами, авторства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты больше часа рассматривали во втором чтении Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (№5153).

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Однако не завершили рассмотрение правок и перешли к другим вопросам повестки дня.

Перед началом рассмотрения председательствующий объявил об измении порядка работы Рады сегодня – депутаты решили работать без перерыва до 12.30, а с 12.30 заслушать депутатские запросы и завершить заседание в 13.00.

Стоит отметить, что сессионный зал был полупустым.
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Пусть жена этого зеленого дебила покажет всем пример. Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 2756
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04.06.2021 12:59 Ответить
она когда то показала, сдавала позиции украинских военных оккупанту.
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04.06.2021 13:07 Ответить
налоговая амнистия для казнокрадов, снижение налогов для игорки....
фантастическая страна....
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04.06.2021 13:00 Ответить
а у кого паспорт израиля имеется, нужно добровольно декларировать активы?
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04.06.2021 13:05 Ответить
13.00 і по домівках, Пятниця ж ...Все, як у школі Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 2456
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04.06.2021 13:13 Ответить
НЕ старайся зеля бабло в страну не прийдет, боиться твоих СЛУГ дьявола!
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04.06.2021 15:25 Ответить
 
 