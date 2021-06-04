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Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Львовщине в результате наезда поезда погибла женщина, полицейские проводят расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом.

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что около 19:30 на железнодорожном перегоне "Мшана - Зимнв вода" в результате наезда грузового поезда погибла женщина.

Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине 01
Фото: сайт полиции

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции.

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Правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась 33-летняя жительница поселка Рудное. Также предварительно установлено, что погибшая была в наушниках и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От травм, полученных в результате наезда, она умерла.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Топ комментарии
+7
аудиокнигу "Анна Каренина"
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04.06.2021 14:19
+5
ну якщо не глуха то вижила б. Тому ваш сарказм тут недоречний
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04.06.2021 14:48
+4
Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине

==========================
мене одне дивує : як така тупа дурепа дожила аж до 33 років? Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине - Цензор.НЕТ 1645
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04.06.2021 16:12
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Без наушников, конечно б, выжила...
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04.06.2021 13:29 Ответить
выжить хз, а вот приближение поезда услышала бы
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04.06.2021 13:40 Ответить
ну якщо не глуха то вижила б. Тому ваш сарказм тут недоречний
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04.06.2021 14:48 Ответить
В том и дело, что куча оленей уезжают на бампере с комарами совсем без наушников. Дело не в слухе, а в мозге.
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04.06.2021 14:55 Ответить
Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине

==========================
мене одне дивує : як така тупа дурепа дожила аж до 33 років? Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине - Цензор.НЕТ 1645
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04.06.2021 16:12 Ответить
шо слушала хоть?
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04.06.2021 13:30 Ответить
А какая разница? Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине - Цензор.НЕТ 56
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04.06.2021 13:32 Ответить
ну хз, может что то из Дарвина про естественный отбор
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04.06.2021 13:35 Ответить
Ну судя шо ей было 33 года и она с львовской области, тоставлю на то что она слушала Ирыну Федышин
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04.06.2021 13:39 Ответить
пля ну при чом тут дарвинг?
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04.06.2021 15:47 Ответить
Да притом, что мозг надо иметь, в идеале с содержимым..
Переходить дорогу на авось, в наушниках,в неположенном месте, и даже не соизволить повернуть свой чайник влево-вправо повернуть- тут кроме премии Дарвина ничего и не скажешь.
Я сам водитель и регулярно вижу подобных оленей, переходящих где вздумается, из серии "не трамвай, объедет"
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04.06.2021 16:40 Ответить
Для тех у кого альтернативный путь развития, повторяю, при чём тут Дарвин?
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04.06.2021 17:01 Ответить
Что-то убойное
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04.06.2021 13:40 Ответить
95-й квартал
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04.06.2021 14:16 Ответить
аудиокнигу "Анна Каренина"
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04.06.2021 14:19 Ответить
RIP

...
(ну если честно...так часто эти глухари в наушниках гибнут от своей невнимательности и пофигизма... ) очень жаль каждого ...
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04.06.2021 13:31 Ответить
или RAP)
если реально слушала на всю громкость и была навеселе, то может и точно несч. случай, а не то что тов. ниже написал - что мо учуешь поезд даже в наушниках.
но странно если башку не повернула когда была еще жива - навлево-внаправо
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04.06.2021 13:48 Ответить
я сам пару лет назад за капюшон высмыкнул из-под маршрутки, сдающей назад, такого меломана (так оно озиралось вокруг как-будто с НЛО только что упало...а в ушах гремело так, что мои заболели)... а сколько раз в маршрутке стоит такое обалделое-оглушенное...
а на ж/д путях...для меня это всегда загадка...как???
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04.06.2021 13:59 Ответить
очень просто - есть бесстыковые участки.
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04.06.2021 15:41 Ответить
тут даже не столько про грохот от движущегося состава, как про отсутствие особого внимания на особо опасных местах, не предназначенных для перехода или прогулок..
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04.06.2021 15:53 Ответить
Люди, коло вас товарняк проходив? Та хоч пасажирський поїзд?
Там не те що земля двигтить під ногами, у вас кишки і шлунок підскакують. Як таке можна не помітити через навушники? Щось тут мутненько.
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04.06.2021 13:44 Ответить
Сейчас рельсы не те что раньше, есть длинные бесстыковые участки и там состав наедет так что не услышишь вибрации и не успеешь отскочить.
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04.06.2021 14:44 Ответить
Ну вы же говорите правильно. Не просто в наушниках...а в наушниках с активным шумоподавлением. Это важно!
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04.06.2021 13:47 Ответить
Какие б ни были наушники, а структурный шум, вибрация должны ощущаться. Это просто полное отсутствие инстинкта самосохранения и наплевательское отношение к близким, которые будут страдать.
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04.06.2021 14:03 Ответить
На бесстыковых участках никакой вибрации нет и структурного или сферического шума.
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04.06.2021 14:45 Ответить
Что зацеперы, что эти - обое рябое. Естественный отбор.
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04.06.2021 14:02 Ответить
Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине - Цензор.НЕТ 9190
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04.06.2021 14:09 Ответить
посмертно!
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04.06.2021 14:10 Ответить
при чём тут Дарвин?
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04.06.2021 14:45 Ответить
Похоже любой ответ тебя поставит в тупик )) Это тоже по Дарвину
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04.06.2021 15:12 Ответить
Не ответ.
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04.06.2021 15:22 Ответить
Торопилась и успела...
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04.06.2021 14:14 Ответить
Пришлось самому столкнуться с таким "меломаном". Пока не врезался в мою уже стоявшую машину (посреди дороги, к слову) - понятия не имел, где находится. Столкновение с препятствием было для него подобно шоку - как, на его пути? Почему? Ведь оно идет!
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04.06.2021 14:16 Ответить
Скажу обидную, глупую но, правильную мысль. Конечно же жаль человека, жаль её близких, родных .... но, опять же но ..., это, похоже, естественный отбор. Нужно быть очень глупой (глупым), чтобы допускать подобные промахи и смертельную беспечность. Соболезную.
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04.06.2021 15:09 Ответить
Задумался человек, шёл в наушниках с шумоподавлением, и завтыкал. Бывает.
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04.06.2021 15:43 Ответить
Мир праху...
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04.06.2021 16:40 Ответить
 
 