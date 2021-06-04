Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Львовщине в результате наезда поезда погибла женщина, полицейские проводят расследование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, 33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом.
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что около 19:30 на железнодорожном перегоне "Мшана - Зимнв вода" в результате наезда грузового поезда погибла женщина.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции.
Правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась 33-летняя жительница поселка Рудное. Также предварительно установлено, что погибшая была в наушниках и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От травм, полученных в результате наезда, она умерла.
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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мене одне дивує : як така тупа дурепа дожила аж до 33 років?
Переходить дорогу на авось, в наушниках,в неположенном месте, и даже не соизволить повернуть свой чайник влево-вправо повернуть- тут кроме премии Дарвина ничего и не скажешь.
Я сам водитель и регулярно вижу подобных оленей, переходящих где вздумается, из серии "не трамвай, объедет"
...
(ну если честно...так часто эти глухари в наушниках гибнут от своей невнимательности и пофигизма... ) очень жаль каждого ...
если реально слушала на всю громкость и была навеселе, то может и точно несч. случай, а не то что тов. ниже написал - что мо учуешь поезд даже в наушниках.
но странно если башку не повернула когда была еще жива - навлево-внаправо
а на ж/д путях...для меня это всегда загадка...как???
Там не те що земля двигтить під ногами, у вас кишки і шлунок підскакують. Як таке можна не помітити через навушники? Щось тут мутненько.