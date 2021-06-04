Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине

На Львовщине в результате наезда поезда погибла женщина, полицейские проводят расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом.

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что около 19:30 на железнодорожном перегоне "Мшана - Зимнв вода" в результате наезда грузового поезда погибла женщина.



Фото: сайт полиции

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции.

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Правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась 33-летняя жительница поселка Рудное. Также предварительно установлено, что погибшая была в наушниках и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От травм, полученных в результате наезда, она умерла.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.