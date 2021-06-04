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Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора

Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы инициировали изменения в Налоговый кодекс. Это общая позиция правительства, Верховной Рады и Президента, который обещал простые и понятные налоги. Во-первых, будем иметь действенные механизмы борьбы со "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Во-вторых, те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить. А размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас", - рассказал министр.

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"Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора", - добавил Марченко

"Стимулируем предприятия модернизировать свои производства и делать их "зелеными". Для этого нужно время, поэтому экологический налог будет увеличиваться постепенно. Так, налог за сбросы загрязняющих веществ в воды будет увеличен в 1,6 раза и в дальнейшем постепенно будет увеличиваться до 8 раз в 2029 году. Ставки налога за выбросы СО2 поднимутся в три раза. Бизнес должен быть ответственным и по отношению к окружающей среде и уменьшать углеродный след", - отметил министр.

По словам Марченко, разработан еще один законопроект, который предусматривает предотвращение потерь бюджета, которые происходят за счет существования теневых схем на рынке сельхозпродукции.

"Бюджетное возмещение НДС при экспорте с / х будет применяться только после поступления валютной выручки за такие экспортируемые товары", - пояснил он.

Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора 01
Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора 02
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Топ комментарии
+9
Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
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04.06.2021 16:49
+6
Ту очень устал от войны?
1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
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04.06.2021 16:51
+4
Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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04.06.2021 16:53
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Мощность станка по печатанию гривны похоже увеличат раз в десять...
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04.06.2021 16:44 Ответить
Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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04.06.2021 16:53 Ответить
Не будут платить, не верю. Так и останется видосиком.
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04.06.2021 17:22 Ответить
не веришь - прими за сказку. А потом посмотрим, кому вершки, а кому - корешки
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04.06.2021 17:42 Ответить
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 19:02 Ответить
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 2859
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04.06.2021 19:02 Ответить
нє, ну не так же шоб зовсім не допомагати Коломойському, правда?
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04.06.2021 16:46 Ответить
Коли вже людей звільнять від цього побору?!
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04.06.2021 16:48 Ответить
Ту очень устал от войны?
1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
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04.06.2021 16:51 Ответить
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 9225
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04.06.2021 19:16 Ответить
Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
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04.06.2021 16:49 Ответить
Они еще потом и " реструктиризуют" долги на 30 лет и в конце не отдадут долг!
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04.06.2021 17:01 Ответить
Коломойский, Ахметов, Медведчук и "нищие" поменьше уже получили кредиты?
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04.06.2021 16:50 Ответить
Согласен. В бюджет ни копейки, только туда где взят кредит. Бородатая бабушка уже подставила открытый кармашек. Бюджет наполнят за счет тарифов и цен.
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04.06.2021 16:57 Ответить
Все олигархворы берут кредиты, выведя доход в офшоры....Потом тупо не отдают госбанкам....
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04.06.2021 17:02 Ответить
Бегу брать 1000 грн. кредита !!
Налоги можно не платить.
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 9640
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04.06.2021 17:05 Ответить
Это инициатива. Потом про неё забудут, а ставку кредита поднимут
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04.06.2021 17:24 Ответить
Охереть! А остальные, кто уже работает будут платить? А пенсионеры будут платить? Берёшь кредит и уже Герой!!! Да, доллар по 50? Когда?
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04.06.2021 17:09 Ответить
Пенсионеров заставят платить. Иначе чем пополнять бюджет?
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04.06.2021 18:05 Ответить
Все животные равны но некоторые равнее ..В.А. Зеленский ...тьфу ты , везде зеля мерещится Оруэлл , Джордж Оруэлл я хотел сказать
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04.06.2021 18:00 Ответить
Та чого вже там соромитися, давайте зробіть щоб військові самі й платили військовий збор. Напевно їм більш за всіх "треба" країну захищати!
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04.06.2021 18:44 Ответить
Я уже не выдерживаю этого Зазеркалья...
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04.06.2021 20:17 Ответить
 
 