Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора

Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы инициировали изменения в Налоговый кодекс. Это общая позиция правительства, Верховной Рады и Президента, который обещал простые и понятные налоги. Во-первых, будем иметь действенные механизмы борьбы со "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Во-вторых, те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить. А размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас", - рассказал министр.

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"Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора", - добавил Марченко

"Стимулируем предприятия модернизировать свои производства и делать их "зелеными". Для этого нужно время, поэтому экологический налог будет увеличиваться постепенно. Так, налог за сбросы загрязняющих веществ в воды будет увеличен в 1,6 раза и в дальнейшем постепенно будет увеличиваться до 8 раз в 2029 году. Ставки налога за выбросы СО2 поднимутся в три раза. Бизнес должен быть ответственным и по отношению к окружающей среде и уменьшать углеродный след", - отметил министр.

По словам Марченко, разработан еще один законопроект, который предусматривает предотвращение потерь бюджета, которые происходят за счет существования теневых схем на рынке сельхозпродукции.

"Бюджетное возмещение НДС при экспорте с / х будет применяться только после поступления валютной выручки за такие экспортируемые товары", - пояснил он.



