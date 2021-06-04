Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору
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Громадяни і підприємці, які користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми ініціювали зміни до Податкового кодексу. Це спільна позиція Уряду, Верховної Ради та Президента, який обіцяв прості та зрозумілі податки. По-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі "скрутками" та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. По-друге, ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер платитимуть. А розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз", - розповів міністр.
"Громадяни та підприємці, хто користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору", - додав Марченко
"Стимулюємо підприємства модернізувати свої виробництва і робити їх "зеленими". Для цього потрібен час, тому екологічний податок буде збільшуватись поступово. Так, податок за скиди забруднюючих речовин у води буде збільшено у 1,6 разів та надалі поступово збільшуватись до 8 раз у 2029 році. Ставки податку за викиди СО2 піднімуться у три рази. Бізнес має бути відповідальним і до навколишнього середовища та зменшувати вуглецевий слід", - зазначив міністр.
За словами Марченка, розроблений ще один законопроект, який передбачає запобігання втратам бюджету, які відбуваються за рахунок існування тіньових схем на ринку сільгосппродукції.
"Бюджетне відшкодування ПДВ при експорті с.-г. буде застосовуватися тільки після надходження валютної виручки за такі товари, що експортуються", - пояснив він.
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*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?
Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете.
Налоги можно не платить.