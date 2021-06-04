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Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору

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Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору

Громадяни і підприємці, які користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали зміни до Податкового кодексу. Це спільна позиція Уряду, Верховної Ради та Президента, який обіцяв прості та зрозумілі податки. По-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі "скрутками" та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. По-друге, ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер платитимуть. А розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз", - розповів міністр.

"Громадяни та підприємці, хто користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору", - додав Марченко

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"Стимулюємо підприємства модернізувати свої виробництва і робити їх "зеленими". Для цього потрібен час, тому екологічний податок буде збільшуватись поступово. Так, податок за скиди забруднюючих речовин у води буде збільшено у 1,6 разів та надалі поступово збільшуватись до 8 раз у 2029 році. Ставки податку за викиди СО2 піднімуться у три рази. Бізнес має бути відповідальним і до навколишнього середовища та зменшувати вуглецевий слід", - зазначив міністр.

За словами Марченка, розроблений ще один законопроект, який передбачає запобігання втратам бюджету, які відбуваються за рахунок існування тіньових схем на ринку сільгосппродукції.

"Бюджетне відшкодування ПДВ при експорті с.-г. буде застосовуватися тільки після надходження валютної виручки за такі товари, що експортуються", - пояснив він.

Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору 01
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
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04.06.2021 16:49
+6
Ту очень устал от войны?
1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
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04.06.2021 16:51
+4
Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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04.06.2021 16:53
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Мощность станка по печатанию гривны похоже увеличат раз в десять...
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04.06.2021 16:44 Відповісти
Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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04.06.2021 16:53 Відповісти
Не будут платить, не верю. Так и останется видосиком.
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04.06.2021 17:22 Відповісти
не веришь - прими за сказку. А потом посмотрим, кому вершки, а кому - корешки
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04.06.2021 17:42 Відповісти
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 19:02 Відповісти
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 2859
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04.06.2021 19:02 Відповісти
нє, ну не так же шоб зовсім не допомагати Коломойському, правда?
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04.06.2021 16:46 Відповісти
Коли вже людей звільнять від цього побору?!
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04.06.2021 16:48 Відповісти
Ту очень устал от войны?
1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
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04.06.2021 16:51 Відповісти
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 9225
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04.06.2021 19:16 Відповісти
Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
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04.06.2021 16:49 Відповісти
Они еще потом и " реструктиризуют" долги на 30 лет и в конце не отдадут долг!
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04.06.2021 17:01 Відповісти
Коломойский, Ахметов, Медведчук и "нищие" поменьше уже получили кредиты?
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04.06.2021 16:50 Відповісти
Согласен. В бюджет ни копейки, только туда где взят кредит. Бородатая бабушка уже подставила открытый кармашек. Бюджет наполнят за счет тарифов и цен.
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04.06.2021 16:57 Відповісти
Все олигархворы берут кредиты, выведя доход в офшоры....Потом тупо не отдают госбанкам....
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04.06.2021 17:02 Відповісти
Бегу брать 1000 грн. кредита !!
Налоги можно не платить.
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору - Цензор.НЕТ 9640
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04.06.2021 17:05 Відповісти
Это инициатива. Потом про неё забудут, а ставку кредита поднимут
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04.06.2021 17:24 Відповісти
Охереть! А остальные, кто уже работает будут платить? А пенсионеры будут платить? Берёшь кредит и уже Герой!!! Да, доллар по 50? Когда?
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04.06.2021 17:09 Відповісти
Пенсионеров заставят платить. Иначе чем пополнять бюджет?
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04.06.2021 18:05 Відповісти
Все животные равны но некоторые равнее ..В.А. Зеленский ...тьфу ты , везде зеля мерещится Оруэлл , Джордж Оруэлл я хотел сказать
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04.06.2021 18:00 Відповісти
Та чого вже там соромитися, давайте зробіть щоб військові самі й платили військовий збор. Напевно їм більш за всіх "треба" країну захищати!
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04.06.2021 18:44 Відповісти
Я уже не выдерживаю этого Зазеркалья...
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04.06.2021 20:17 Відповісти
 
 