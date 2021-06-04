"Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша"

Народний депутат "СН", глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев передбачає, що Верховна Рада завершить розгляд законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо добровільного декларування активів українцями в перший день наступного пленарного тижня.

Про це він сказав в інтерв'ю парламентським журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, сьогодні Верховна Рада не встигла проголосувати цей законопроєкт, бо треба розглянути ще близько 40 поправок.

Говорячи про саму концепцію податкової амністії, Гетманцев підкреслив: "Навіть якщо ти не взяв участі в податковій амністії, всі кошти, все майно, яке у тебе накопичилося легально, зі сплатою податків, не підлягає податковій амністії. Тобто ти можеш вільно їх використовувати".

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За словами політика, законопроєкт не запускає будь-який механізм податкового контролю за активами громадян.

"Ми цим законопроєктом не надаємо податковій право запитувати у кого-небудь, а звідки у тебе ці гроші", - пояснив Гетманцев.

Нардеп вважає, що цим законопроєктом Верховна Рада закликає людей скористатися можливістю податкової амністії для того, щоб "почати своє фінансове життя з чистого аркуша".