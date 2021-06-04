"Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша"
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Народний депутат "СН", глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев передбачає, що Верховна Рада завершить розгляд законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо добровільного декларування активів українцями в перший день наступного пленарного тижня.
Про це він сказав в інтерв'ю парламентським журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, сьогодні Верховна Рада не встигла проголосувати цей законопроєкт, бо треба розглянути ще близько 40 поправок.
Говорячи про саму концепцію податкової амністії, Гетманцев підкреслив: "Навіть якщо ти не взяв участі в податковій амністії, всі кошти, все майно, яке у тебе накопичилося легально, зі сплатою податків, не підлягає податковій амністії. Тобто ти можеш вільно їх використовувати".
За словами політика, законопроєкт не запускає будь-який механізм податкового контролю за активами громадян.
"Ми цим законопроєктом не надаємо податковій право запитувати у кого-небудь, а звідки у тебе ці гроші", - пояснив Гетманцев.
Нардеп вважає, що цим законопроєктом Верховна Рада закликає людей скористатися можливістю податкової амністії для того, щоб "почати своє фінансове життя з чистого аркуша".
Будь ласка, зачекайте...
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
Він наріду казав :
грабьте дальше!!!!
будут грабить
У команди президента Володимира Зеленського є новий план, щоб він пішов на дострокові президентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Таку інформацію в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" підтвердив позафракційний народний депутат Гео Лерос. Він також вважає, що ніяких досягнень у боротьбі з олігархами немає і не буде, а тому команда президента вже усвідомлює, що "так можна і не пережити зиму".
За словами ведучого програми Юрія Луценка, Офіс президента зараз розробляє новий план, щоб Зеленський пішов на дострокові президентські вибори. Луценко також озвучив строки - осінь 2021 року або літо 2022 року. Цю думку підтвердив і депутат Гео Лерос.
"Я підтверджую цю інформацію. Вони опрацьовують цю модель на сьогоднішній день, щоб можливо восени цього року це зробити. Але враховуючи особливу здатність Зеленського і його команди приймати кардинально різні рішення від того, що вони обговорюють або вирішують, то тому я не здивуюся, що це може бути і раніше", - сказав депутат.
"ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов." (с) - и это только у одного из начальников таможенного поста - украли и грабили за 30 лет всё и всех - сейчас украдут еще землю и "заживем" в прощении .
Они друг другу всё готовы простить , а за долги по коммуналке ...бут мозг народу все инстанции ...
И дёрнуть в Буковель с чистого листа!
а может, им индульгенцию прикупить лет так на 20 наперед?
"На свободу с чистой совестью"
https://president.gov.ua/news/kongres-miscevih-ta-regionalnih-vlad-ye-vazhlivim-majdanchik-68821…
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.😀
https://www.youtube.com/watch?v=SJHxbKPmWd8&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
Хоть бы одна демонстрация этого народа и этих налогоплательщиков, хоть бы один митинг - фигвам.
Простой пример расчета зарплаты - государство удерживает в 2021 году:
- оклад работника 6000 грн.
- премия - 3000 грн.
- марте 2021 им отработано 20 рабочих дней, или 160 ч (переноса рабочих дней не было). 30.03.2021 г. - отпуск за свой счет.
Всего количество рабочих дней в марте - 22.
Количество рабочих часов в марте - 176 часов.
Если рассчитывать сумму аванса: оплата по окладу за март = 160/176 × 6000 = 5454,55 грн зарплата вместе с премией за март: 5454,55+ 3000,00 = 8454,55 грн.
Считаем НДФЛ, ВС и сумму к выплате "на руки": НДФЛ = 8454,55 × 0,18 = 1521,82 грн (НСЛ отсутствует, так как 8454,55> 3180) ВС = 8454,55 × 0,015 = 126,82 грн.
Зарплата "на руки": 8454,55- 1521,82 - 126,82 = 6805,91 грн.
Однако, предприятию работник по факту "обошелся" вместе с ЕСВ в 8454,55 + 1860,00 = 10314,55 грн.
Посмотрите в любой чек любого магазина, в чек на заправке. Магаз за хлебушек - государству.
Заправка - треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 - 0,213 евро (7,23 гривны). Вместе с НДС эти два налога составляют около 40% от конечной стоимости бензина.
Вы возразите - за эти деньги ремонтируют и строят дороги. А почему тогда в дороги залили ковидные деньги?
Красиво. Давайте к уже существующим Коломойским с Ахметовыми узаконим еще и всю наворовавшую за 2 года ЗЕленую шваль.
А шоб совсем красиво, надо их еще сделать неприкасаемыми для закона пожизненно.
Возьмем пример. Мама и папа чинуши, крали всю жизнь в три рыла. Сынуля унаследовал все. говорит мамино и папино. То ерунда,что они не могли столько заработать - амнистия ( с уплатой %)
Второй пример. Ты ЛОХ, платил налоги, а иванов НЕТ. Иванов уплатит 5% с сум 2014 года. тоесть 1,7% в баксах. А ты платил больше.