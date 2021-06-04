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Новини Політика України
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амністія (148) ВР (11731) податки (1495) Гетманцев (430)

"Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "СН", глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев передбачає, що Верховна Рада завершить розгляд законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо добровільного декларування активів українцями в перший день наступного пленарного тижня.

Про це він сказав в інтерв'ю парламентським журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, сьогодні Верховна Рада не встигла проголосувати цей законопроєкт, бо треба розглянути ще близько 40 поправок.

Говорячи про саму концепцію податкової амністії, Гетманцев підкреслив: "Навіть якщо ти не взяв участі в податковій амністії, всі кошти, все майно, яке у тебе накопичилося легально, зі сплатою податків, не підлягає податковій  амністії. Тобто ти можеш вільно їх використовувати".

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За словами політика, законопроєкт не запускає будь-який механізм податкового контролю за активами громадян.

"Ми цим законопроєктом не надаємо податковій право запитувати у кого-небудь, а звідки у тебе ці гроші", - пояснив Гетманцев.

Нардеп вважає, що цим законопроєктом Верховна Рада закликає людей скористатися можливістю податкової амністії для того, щоб "почати своє фінансове життя з чистого аркуша".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Тобто, той, хто чесно платив податки - лошара.
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04.06.2021 13:25
+13
"Все, что мы украли - мы себе простим!... за ваш счет, разумеется." "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4292
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04.06.2021 13:20
+13
Все чесно. ВАЗеленський ніколи не обіцяв "кінеця епохи бідності" для наріду.
Він наріду казав :
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7053
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04.06.2021 13:24
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Гроші йтимуть повз ProZorro: про корупційну тактику Офісу президента і новий законопроєкт про держзакупівлі:
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
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04.06.2021 13:16 Відповісти
Все чесно. ВАЗеленський ніколи не обіцяв "кінеця епохи бідності" для наріду.
Він наріду казав :
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7053
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04.06.2021 13:24 Відповісти
всех, кто нам должен прощают "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 2807


грабьте дальше!!!!
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04.06.2021 13:30 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 3260
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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04.06.2021 13:56 Відповісти
они взялись за айтишников решили что сильно много денег уних

будут грабить
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04.06.2021 14:29 Відповісти
так мне на мои вопросы как выжить если пенсия не покрывает и 20% необходимого влада отвечала это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ... а теперь им декларируй нет я подам промокашку.... 0000000 гривен и до-ПИШУ-- ВОВЧИК ИДИ НА...уй....
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04.06.2021 14:46 Відповісти
та да... начинайте... только все наворованное до этого сдайте в бюджет...и начинайте))))
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04.06.2021 13:19 Відповісти
как вы все хорошо для себя придумали. Можно еще тырить и опять амнистия.
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04.06.2021 13:19 Відповісти
"Все, что мы украли - мы себе простим!... за ваш счет, разумеется." "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4292
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04.06.2021 13:20 Відповісти
1 апреля - день дурака.. пардон, избирателя зеленского. ведь дурак - это и есть избиратель зеленского!
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04.06.2021 13:20 Відповісти
может и будет такой день в календаре , как память о дебилах голосовавших по приколу
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04.06.2021 13:22 Відповісти
21 апреля, если быть точным...
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Дострокові президентські вибори в Україні можуть відбутися вже цьогоріч

У команди президента Володимира Зеленського є новий план, щоб він пішов на дострокові президентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Таку інформацію в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" підтвердив позафракційний народний депутат Гео Лерос. Він також вважає, що ніяких досягнень у боротьбі з олігархами немає і не буде, а тому команда президента вже усвідомлює, що "так можна і не пережити зиму".
За словами ведучого програми Юрія Луценка, Офіс президента зараз розробляє новий план, щоб Зеленський пішов на дострокові президентські вибори. Луценко також озвучив строки - осінь 2021 року або літо 2022 року. Цю думку підтвердив і депутат Гео Лерос.

"Я підтверджую цю інформацію. Вони опрацьовують цю модель на сьогоднішній день, щоб можливо восени цього року це зробити. Але враховуючи особливу здатність Зеленського і його команди приймати кардинально різні рішення від того, що вони обговорюють або вирішують, то тому я не здивуюся, що це може бути і раніше", - сказав депутат.
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04.06.2021 13:21 Відповісти
И это через два года воровства из бюджета и всего что плохо лежало
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04.06.2021 13:21 Відповісти
а убийцам и насильникам тожа дадите шанс с читого листа ???
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04.06.2021 13:21 Відповісти
А вот с тех кто надумает покупать машину или квартиру всю душу вытрясут чтобы доказывал где взял долляры
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04.06.2021 13:22 Відповісти
Гетманцев думает, шо он самый умный...
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04.06.2021 13:23 Відповісти
все идиоты считают, что они "самые умные". Витёк енакиевский тоже так думал=) Дураки на чужих ошибках не учатся)
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04.06.2021 13:25 Відповісти
он просто смеется над идиотами, которые привели их к власти. в лицо.
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04.06.2021 13:26 Відповісти
Фффука ... а так можно было ? "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7089 Давайте все и всё простим ( просто так получилось ) ...
"ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов." (с) - и это только у одного из начальников таможенного поста - украли и грабили за 30 лет всё и всех - сейчас украдут еще землю и "заживем" в прощении .

Они друг другу всё готовы простить , а за долги по коммуналке ...бут мозг народу все инстанции ...
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04.06.2021 13:24 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 1731
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04.06.2021 13:24 Відповісти
Плюнуть на Ленку, на Офис...
И дёрнуть в Буковель с чистого листа! "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 9704
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4712
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04.06.2021 13:25 Відповісти
Тобто, той, хто чесно платив податки - лошара.
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04.06.2021 13:25 Відповісти
ага, вы уе.ки наворовали и опа, такие все в белом? Нет уж, на.уй идите
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04.06.2021 13:26 Відповісти
квартальний ублюдок на побегушках у олигархов.
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04.06.2021 13:30 Відповісти
не, ну а шо - наворовал, покаялся, 5 коп заплатил и с "чистого листа" воровать по новой
а может, им индульгенцию прикупить лет так на 20 наперед?
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04.06.2021 13:32 Відповісти


"На свободу с чистой совестью"
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04.06.2021 13:32 Відповісти
Зеоманський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».
https://president.gov.ua/news/kongres-miscevih-ta-regionalnih-vlad-ye-vazhlivim-majdanchik-68821…
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.😀
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Он извинился перед облгазами как перед дырявым рамзаном
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 6089
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04.06.2021 13:36 Відповісти
" Тяжелая жизнь "слуг народа" и реформы в Украине "
https://www.youtube.com/watch?v=SJHxbKPmWd8&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
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04.06.2021 13:39 Відповісти
Всем известна история, когда государственный служащий с безупречным послужным списком с массой благодарностей и наград, с безупречной в общем биографией, исполнявшим свой долг перед народом своей страны, за деньги налогоплательщиков, был осужден к пожизненному заключению...
Хоть бы одна демонстрация этого народа и этих налогоплательщиков, хоть бы один митинг - фигвам.
Простой пример расчета зарплаты - государство удерживает в 2021 году:
- оклад работника 6000 грн.
- премия - 3000 грн.
- марте 2021 им отработано 20 рабочих дней, или 160 ч (переноса рабочих дней не было). 30.03.2021 г. - отпуск за свой счет.
Всего количество рабочих дней в марте - 22.
Количество рабочих часов в марте - 176 часов.
Если рассчитывать сумму аванса: оплата по окладу за март = 160/176 × 6000 = 5454,55 грн зарплата вместе с премией за март: 5454,55+ 3000,00 = 8454,55 грн.
Считаем НДФЛ, ВС и сумму к выплате "на руки": НДФЛ = 8454,55 × 0,18 = 1521,82 грн (НСЛ отсутствует, так как 8454,55> 3180) ВС = 8454,55 × 0,015 = 126,82 грн.
Зарплата "на руки": 8454,55- 1521,82 - 126,82 = 6805,91 грн.
Однако, предприятию работник по факту "обошелся" вместе с ЕСВ в 8454,55 + 1860,00 = 10314,55 грн.

Посмотрите в любой чек любого магазина, в чек на заправке. Магаз за хлебушек - государству.

Заправка - треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 - 0,213 евро (7,23 гривны). Вместе с НДС эти два налога составляют около 40% от конечной стоимости бензина.

Вы возразите - за эти деньги ремонтируют и строят дороги. А почему тогда в дороги залили ковидные деньги?
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04.06.2021 13:39 Відповісти
На 10314,55 ще забувся ПДВ накрутити.
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04.06.2021 14:20 Відповісти
Гетманцев, который всю жизнь уклонялся от налогов и нарушал законы, предлагает легализовать преступное быбло за его нынешними хозяевами и начать с "чистого листа".

Красиво. Давайте к уже существующим Коломойским с Ахметовыми узаконим еще и всю наворовавшую за 2 года ЗЕленую шваль.

А шоб совсем красиво, надо их еще сделать неприкасаемыми для закона пожизненно.
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04.06.2021 13:43 Відповісти
По логике, такие законы принимают чтобы вернуть наворованные деньги в страну(в отечественные банки). Чтобы дать возможно новоришам легально прокрутить их в Украине- строительство, новые объекты и прочий бизнес. Это стимулировало бы экономику. А так- наворованные, украинские деньги просто пылятся в банках западных стран(в основном) и прокручиваются там.
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04.06.2021 14:04 Відповісти
Тоді це повинно називатися легалізація краденого, а не податкова амністія.
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04.06.2021 14:25 Відповісти
Ну... вы же знаете, в законе должно быть всё прописано дипломатично))
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04.06.2021 14:29 Відповісти
А термін "погроми" це вже дипломатично, чи ще ні? ))
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04.06.2021 14:33 Відповісти
Дурак-то дурак, тіко мила не їсть
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04.06.2021 14:07 Відповісти
Попомните мое слово. Следующим шагом после "амнистии" будет внезапная денежная реформа, которая обнулит оставшиеся подматрацные активы наших граждан. "Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 9562
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04.06.2021 14:12 Відповісти
Після 2004, 2008, 2015 років придурків більше не залишилося.
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04.06.2021 14:29 Відповісти
Верните мне все налоги что я заплатил, и можно с чистого листа начинать!
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04.06.2021 14:29 Відповісти
Вимагайте у твердій валюті за курсом на дату сплати. 1 січня 1998 року 10000 гривень було еквівалентом 5291 долара США, проти 360 доларів сьогодні.
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04.06.2021 14:40 Відповісти
Кому, Бене Каломойскому, Ахметке, зятю Кучмы? У меня грехов по налогам нет, я их платил своевременно и в полном объеме. Почему я пополнял бюджет, а олигархам списывают все долги перед государством? Верните мне мои налоговые выплаты!
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04.06.2021 14:39 Відповісти
зеленого, зеленого листа...
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04.06.2021 14:44 Відповісти
Этот закон отменят сразу после импичмента Зеленскому.
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04.06.2021 16:03 Відповісти
На свободу с чистой совестью!А регулятор кто будет?Главный регулятор должна быть совесть.А откуда она возьмётся у бессовестных людей,даже если они получат амнистию.Совесть где они возьмут?Утопическое предложение Гетманцева для наших реалий.Тут всё намного проще.Грядёт земельный дерибан и чувакам треба легализовать гроши,щоб було за шо ту землю дербанить "Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 5017
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04.06.2021 16:52 Відповісти
Маразм, маразм и еще раз маразм.
Возьмем пример. Мама и папа чинуши, крали всю жизнь в три рыла. Сынуля унаследовал все. говорит мамино и папино. То ерунда,что они не могли столько заработать - амнистия ( с уплатой %)
Второй пример. Ты ЛОХ, платил налоги, а иванов НЕТ. Иванов уплатит 5% с сум 2014 года. тоесть 1,7% в баксах. А ты платил больше.
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04.06.2021 21:02 Відповісти
Материальной помощи получить по 3 миллиона, и можно начинать с "чистого листа". До следующего созыва
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05.06.2021 11:31 Відповісти
 
 