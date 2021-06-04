"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа"
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Народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предполагает, что Верховная Рада завершит рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского относительно добровольного декларирования активов украинцами в первый день следующей пленарной недели.
Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, сегодня Верховная Рада не успела проголосовать данный законопроект так, как надо рассмотреть еще около 40 поправок.
Говоря о самой концепции налоговой амнистии, Гетманцев подчеркнул: "Даже если ты не принял участия в налоговой амнистии, все средства, все имущество, которое у тебя накопилось легально, с уплатой налогов, не подлежит налоговой амнистии. То есть ты можешь свободно их использовать".
По словам политика, законопроект не запускает какой-либо механизм налогового контроля за активами граждан.
"Мы этим законопроектом не предоставляем налоговой право спрашивать у кого-либо, а откуда у тебя эти деньги", - объяснил Гетманцев.
Нардеп считает, что этим законопроектом Верховная Рада призывает людей воспользоваться возможностью налоговой амнистии для того, чтобы "начать свою финансовую жизнь с чистого листа".
Пожалуйста, подождите...
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
Він наріду казав :
грабьте дальше!!!!
будут грабить
У команди президента Володимира Зеленського є новий план, щоб він пішов на дострокові президентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Таку інформацію в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" підтвердив позафракційний народний депутат Гео Лерос. Він також вважає, що ніяких досягнень у боротьбі з олігархами немає і не буде, а тому команда президента вже усвідомлює, що "так можна і не пережити зиму".
За словами ведучого програми Юрія Луценка, Офіс президента зараз розробляє новий план, щоб Зеленський пішов на дострокові президентські вибори. Луценко також озвучив строки - осінь 2021 року або літо 2022 року. Цю думку підтвердив і депутат Гео Лерос.
"Я підтверджую цю інформацію. Вони опрацьовують цю модель на сьогоднішній день, щоб можливо восени цього року це зробити. Але враховуючи особливу здатність Зеленського і його команди приймати кардинально різні рішення від того, що вони обговорюють або вирішують, то тому я не здивуюся, що це може бути і раніше", - сказав депутат.
"ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов." (с) - и это только у одного из начальников таможенного поста - украли и грабили за 30 лет всё и всех - сейчас украдут еще землю и "заживем" в прощении .
Они друг другу всё готовы простить , а за долги по коммуналке ...бут мозг народу все инстанции ...
И дёрнуть в Буковель с чистого листа!
а может, им индульгенцию прикупить лет так на 20 наперед?
"На свободу с чистой совестью"
https://president.gov.ua/news/kongres-miscevih-ta-regionalnih-vlad-ye-vazhlivim-majdanchik-68821…
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.😀
https://www.youtube.com/watch?v=SJHxbKPmWd8&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
Хоть бы одна демонстрация этого народа и этих налогоплательщиков, хоть бы один митинг - фигвам.
Простой пример расчета зарплаты - государство удерживает в 2021 году:
- оклад работника 6000 грн.
- премия - 3000 грн.
- марте 2021 им отработано 20 рабочих дней, или 160 ч (переноса рабочих дней не было). 30.03.2021 г. - отпуск за свой счет.
Всего количество рабочих дней в марте - 22.
Количество рабочих часов в марте - 176 часов.
Если рассчитывать сумму аванса: оплата по окладу за март = 160/176 × 6000 = 5454,55 грн зарплата вместе с премией за март: 5454,55+ 3000,00 = 8454,55 грн.
Считаем НДФЛ, ВС и сумму к выплате "на руки": НДФЛ = 8454,55 × 0,18 = 1521,82 грн (НСЛ отсутствует, так как 8454,55> 3180) ВС = 8454,55 × 0,015 = 126,82 грн.
Зарплата "на руки": 8454,55- 1521,82 - 126,82 = 6805,91 грн.
Однако, предприятию работник по факту "обошелся" вместе с ЕСВ в 8454,55 + 1860,00 = 10314,55 грн.
Посмотрите в любой чек любого магазина, в чек на заправке. Магаз за хлебушек - государству.
Заправка - треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 - 0,213 евро (7,23 гривны). Вместе с НДС эти два налога составляют около 40% от конечной стоимости бензина.
Вы возразите - за эти деньги ремонтируют и строят дороги. А почему тогда в дороги залили ковидные деньги?
Красиво. Давайте к уже существующим Коломойским с Ахметовыми узаконим еще и всю наворовавшую за 2 года ЗЕленую шваль.
А шоб совсем красиво, надо их еще сделать неприкасаемыми для закона пожизненно.
Возьмем пример. Мама и папа чинуши, крали всю жизнь в три рыла. Сынуля унаследовал все. говорит мамино и папино. То ерунда,что они не могли столько заработать - амнистия ( с уплатой %)
Второй пример. Ты ЛОХ, платил налоги, а иванов НЕТ. Иванов уплатит 5% с сум 2014 года. тоесть 1,7% в баксах. А ты платил больше.