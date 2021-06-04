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Новости Политика Украины
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амнистия (450) ВР (28729) налоги (3182) Гетманцев (389)

"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предполагает, что Верховная Рада завершит рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского относительно добровольного декларирования активов украинцами в первый день следующей пленарной недели.

Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, сегодня Верховная Рада не успела проголосовать данный законопроект так, как надо рассмотреть еще около 40 поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект Зеленского о налоговой амнистии

Говоря о самой концепции налоговой амнистии, Гетманцев подчеркнул: "Даже если ты не принял участия в налоговой амнистии, все средства, все имущество, которое у тебя накопилось легально, с уплатой налогов, не подлежит налоговой амнистии. То есть ты можешь свободно их использовать".

По словам политика, законопроект не запускает какой-либо механизм налогового контроля за активами граждан.

"Мы этим законопроектом не предоставляем налоговой право спрашивать у кого-либо, а откуда у тебя эти деньги", - объяснил Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп считает, что этим законопроектом Верховная Рада призывает людей воспользоваться возможностью налоговой амнистии для того, чтобы "начать свою финансовую жизнь с чистого листа".
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Топ комментарии
+15
Тобто, той, хто чесно платив податки - лошара.
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04.06.2021 13:25
+13
"Все, что мы украли - мы себе простим!... за ваш счет, разумеется." "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4292
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04.06.2021 13:20
+13
Все чесно. ВАЗеленський ніколи не обіцяв "кінеця епохи бідності" для наріду.
Він наріду казав :
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7053
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04.06.2021 13:24
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Гроші йтимуть повз ProZorro: про корупційну тактику Офісу президента і новий законопроєкт про держзакупівлі:
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
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04.06.2021 13:16 Ответить
Все чесно. ВАЗеленський ніколи не обіцяв "кінеця епохи бідності" для наріду.
Він наріду казав :
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7053
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04.06.2021 13:24 Ответить
всех, кто нам должен прощают "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 2807


грабьте дальше!!!!
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04.06.2021 13:30 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 3260
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04.06.2021 13:34 Ответить
Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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04.06.2021 13:56 Ответить
они взялись за айтишников решили что сильно много денег уних

будут грабить
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04.06.2021 14:29 Ответить
так мне на мои вопросы как выжить если пенсия не покрывает и 20% необходимого влада отвечала это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ... а теперь им декларируй нет я подам промокашку.... 0000000 гривен и до-ПИШУ-- ВОВЧИК ИДИ НА...уй....
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04.06.2021 14:46 Ответить
та да... начинайте... только все наворованное до этого сдайте в бюджет...и начинайте))))
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04.06.2021 13:19 Ответить
как вы все хорошо для себя придумали. Можно еще тырить и опять амнистия.
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04.06.2021 13:19 Ответить
"Все, что мы украли - мы себе простим!... за ваш счет, разумеется." "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4292
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04.06.2021 13:20 Ответить
1 апреля - день дурака.. пардон, избирателя зеленского. ведь дурак - это и есть избиратель зеленского!
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04.06.2021 13:20 Ответить
может и будет такой день в календаре , как память о дебилах голосовавших по приколу
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04.06.2021 13:22 Ответить
21 апреля, если быть точным...
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04.06.2021 13:34 Ответить
Дострокові президентські вибори в Україні можуть відбутися вже цьогоріч

У команди президента Володимира Зеленського є новий план, щоб він пішов на дострокові президентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Таку інформацію в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" підтвердив позафракційний народний депутат Гео Лерос. Він також вважає, що ніяких досягнень у боротьбі з олігархами немає і не буде, а тому команда президента вже усвідомлює, що "так можна і не пережити зиму".
За словами ведучого програми Юрія Луценка, Офіс президента зараз розробляє новий план, щоб Зеленський пішов на дострокові президентські вибори. Луценко також озвучив строки - осінь 2021 року або літо 2022 року. Цю думку підтвердив і депутат Гео Лерос.

"Я підтверджую цю інформацію. Вони опрацьовують цю модель на сьогоднішній день, щоб можливо восени цього року це зробити. Але враховуючи особливу здатність Зеленського і його команди приймати кардинально різні рішення від того, що вони обговорюють або вирішують, то тому я не здивуюся, що це може бути і раніше", - сказав депутат.
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04.06.2021 13:21 Ответить
И это через два года воровства из бюджета и всего что плохо лежало
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04.06.2021 13:21 Ответить
а убийцам и насильникам тожа дадите шанс с читого листа ???
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04.06.2021 13:21 Ответить
А вот с тех кто надумает покупать машину или квартиру всю душу вытрясут чтобы доказывал где взял долляры
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04.06.2021 13:22 Ответить
Гетманцев думает, шо он самый умный...
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04.06.2021 13:23 Ответить
все идиоты считают, что они "самые умные". Витёк енакиевский тоже так думал=) Дураки на чужих ошибках не учатся)
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04.06.2021 13:25 Ответить
он просто смеется над идиотами, которые привели их к власти. в лицо.
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04.06.2021 13:26 Ответить
Фффука ... а так можно было ? "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 7089 Давайте все и всё простим ( просто так получилось ) ...
"ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов." (с) - и это только у одного из начальников таможенного поста - украли и грабили за 30 лет всё и всех - сейчас украдут еще землю и "заживем" в прощении .

Они друг другу всё готовы простить , а за долги по коммуналке ...бут мозг народу все инстанции ...
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04.06.2021 13:24 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 1731
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04.06.2021 13:24 Ответить
Плюнуть на Ленку, на Офис...
И дёрнуть в Буковель с чистого листа! "Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 9704
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 4712
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04.06.2021 13:25 Ответить
Тобто, той, хто чесно платив податки - лошара.
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04.06.2021 13:25 Ответить
ага, вы уе.ки наворовали и опа, такие все в белом? Нет уж, на.уй идите
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04.06.2021 13:26 Ответить
квартальний ублюдок на побегушках у олигархов.
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04.06.2021 13:30 Ответить
не, ну а шо - наворовал, покаялся, 5 коп заплатил и с "чистого листа" воровать по новой
а может, им индульгенцию прикупить лет так на 20 наперед?
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04.06.2021 13:32 Ответить


"На свободу с чистой совестью"
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04.06.2021 13:32 Ответить
Зеоманський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».
https://president.gov.ua/news/kongres-miscevih-ta-regionalnih-vlad-ye-vazhlivim-majdanchik-68821…
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.😀
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04.06.2021 13:34 Ответить
Он извинился перед облгазами как перед дырявым рамзаном
"Слуга народа" Гетманцев объяснил суть предложенной Зеленским налоговой амнистии: "Начать финансовую жизнь с чистого листа" - Цензор.НЕТ 6089
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04.06.2021 13:36 Ответить
" Тяжелая жизнь "слуг народа" и реформы в Украине "
https://www.youtube.com/watch?v=SJHxbKPmWd8&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
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04.06.2021 13:39 Ответить
Всем известна история, когда государственный служащий с безупречным послужным списком с массой благодарностей и наград, с безупречной в общем биографией, исполнявшим свой долг перед народом своей страны, за деньги налогоплательщиков, был осужден к пожизненному заключению...
Хоть бы одна демонстрация этого народа и этих налогоплательщиков, хоть бы один митинг - фигвам.
Простой пример расчета зарплаты - государство удерживает в 2021 году:
- оклад работника 6000 грн.
- премия - 3000 грн.
- марте 2021 им отработано 20 рабочих дней, или 160 ч (переноса рабочих дней не было). 30.03.2021 г. - отпуск за свой счет.
Всего количество рабочих дней в марте - 22.
Количество рабочих часов в марте - 176 часов.
Если рассчитывать сумму аванса: оплата по окладу за март = 160/176 × 6000 = 5454,55 грн зарплата вместе с премией за март: 5454,55+ 3000,00 = 8454,55 грн.
Считаем НДФЛ, ВС и сумму к выплате "на руки": НДФЛ = 8454,55 × 0,18 = 1521,82 грн (НСЛ отсутствует, так как 8454,55> 3180) ВС = 8454,55 × 0,015 = 126,82 грн.
Зарплата "на руки": 8454,55- 1521,82 - 126,82 = 6805,91 грн.
Однако, предприятию работник по факту "обошелся" вместе с ЕСВ в 8454,55 + 1860,00 = 10314,55 грн.

Посмотрите в любой чек любого магазина, в чек на заправке. Магаз за хлебушек - государству.

Заправка - треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 - 0,213 евро (7,23 гривны). Вместе с НДС эти два налога составляют около 40% от конечной стоимости бензина.

Вы возразите - за эти деньги ремонтируют и строят дороги. А почему тогда в дороги залили ковидные деньги?
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04.06.2021 13:39 Ответить
На 10314,55 ще забувся ПДВ накрутити.
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04.06.2021 14:20 Ответить
Гетманцев, который всю жизнь уклонялся от налогов и нарушал законы, предлагает легализовать преступное быбло за его нынешними хозяевами и начать с "чистого листа".

Красиво. Давайте к уже существующим Коломойским с Ахметовыми узаконим еще и всю наворовавшую за 2 года ЗЕленую шваль.

А шоб совсем красиво, надо их еще сделать неприкасаемыми для закона пожизненно.
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04.06.2021 13:43 Ответить
По логике, такие законы принимают чтобы вернуть наворованные деньги в страну(в отечественные банки). Чтобы дать возможно новоришам легально прокрутить их в Украине- строительство, новые объекты и прочий бизнес. Это стимулировало бы экономику. А так- наворованные, украинские деньги просто пылятся в банках западных стран(в основном) и прокручиваются там.
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04.06.2021 14:04 Ответить
Тоді це повинно називатися легалізація краденого, а не податкова амністія.
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04.06.2021 14:25 Ответить
Ну... вы же знаете, в законе должно быть всё прописано дипломатично))
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04.06.2021 14:29 Ответить
А термін "погроми" це вже дипломатично, чи ще ні? ))
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04.06.2021 14:33 Ответить
Дурак-то дурак, тіко мила не їсть
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04.06.2021 14:07 Ответить
Попомните мое слово. Следующим шагом после "амнистии" будет внезапная денежная реформа, которая обнулит оставшиеся подматрацные активы наших граждан. "Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 9562
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04.06.2021 14:12 Ответить
Після 2004, 2008, 2015 років придурків більше не залишилося.
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04.06.2021 14:29 Ответить
Верните мне все налоги что я заплатил, и можно с чистого листа начинать!
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04.06.2021 14:29 Ответить
Вимагайте у твердій валюті за курсом на дату сплати. 1 січня 1998 року 10000 гривень було еквівалентом 5291 долара США, проти 360 доларів сьогодні.
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04.06.2021 14:40 Ответить
Кому, Бене Каломойскому, Ахметке, зятю Кучмы? У меня грехов по налогам нет, я их платил своевременно и в полном объеме. Почему я пополнял бюджет, а олигархам списывают все долги перед государством? Верните мне мои налоговые выплаты!
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04.06.2021 14:39 Ответить
зеленого, зеленого листа...
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04.06.2021 14:44 Ответить
Этот закон отменят сразу после импичмента Зеленскому.
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04.06.2021 16:03 Ответить
На свободу с чистой совестью!А регулятор кто будет?Главный регулятор должна быть совесть.А откуда она возьмётся у бессовестных людей,даже если они получат амнистию.Совесть где они возьмут?Утопическое предложение Гетманцева для наших реалий.Тут всё намного проще.Грядёт земельный дерибан и чувакам треба легализовать гроши,щоб було за шо ту землю дербанить "Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 5017
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04.06.2021 16:52 Ответить
Маразм, маразм и еще раз маразм.
Возьмем пример. Мама и папа чинуши, крали всю жизнь в три рыла. Сынуля унаследовал все. говорит мамино и папино. То ерунда,что они не могли столько заработать - амнистия ( с уплатой %)
Второй пример. Ты ЛОХ, платил налоги, а иванов НЕТ. Иванов уплатит 5% с сум 2014 года. тоесть 1,7% в баксах. А ты платил больше.
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04.06.2021 21:02 Ответить
Материальной помощи получить по 3 миллиона, и можно начинать с "чистого листа". До следующего созыва
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05.06.2021 11:31 Ответить
 
 