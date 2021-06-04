Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине. ФОТОрепортаж
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Сегодня на аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton", которая входит в ГС "Лига оборонных предприятий Украины". За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.
Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.
В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не находится, но уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=-5SVIaJajSg&t=100s&ab_channel=Skyeton
сидишь в своем задрочинске и света белого не видишь
развивайся
20 Aug 2012 (10 лет назад)
https://www.youtube.com/watch?v=kGDFZrN8pwg
16 Sept 2013
https://www.youtube.com/watch?v=3U_9-OLpyrc
Чемпионат Украины по авиамодельному спорту
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5BpmZ4gts
лучше меньше, но лучше
их победила нехватка запчастей и снабжения
Т-34 за месяц делали больше.
Тигры проиграли уже хотя бы потому, что их было слишком сложно и дорого делать.