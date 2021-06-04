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Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Сегодня на аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton", которая входит в ГС "Лига оборонных предприятий Украины". За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 01

Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий. 

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 02

Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 04
Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 05

В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не находится, но уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.

Также смотрите: ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
уровень авиамодельного кружка
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04.06.2021 21:18
+6
При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
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04.06.2021 21:51
+5
больше бпла,больше наших процентов на победу.
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04.06.2021 21:22
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Правила форума Совет форумчан
Каюсь, прочитав название почему-то надеялся увидеть что-то типа кацапского "Охотника", или хотя бы "Ориона" Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине - Цензор.НЕТ 7830
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04.06.2021 20:47 Ответить
Нда.. спасибо АК-47
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04.06.2021 21:18 Ответить
уровень авиамодельного кружка
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04.06.2021 21:18 Ответить
Да нет, уровень как раз выше среднего. Я даже не догоняю как осуществляется управление "хвостовым оперением". Но этот уровень явно излишен для аналога кацапского Орлан-10. Просто дополнительные затраты на аэродинамические навороты.
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04.06.2021 21:33 Ответить
Чому вважаете, що довжина "штоків" кріплення хвостого опірення змінна?
https://www.youtube.com/watch?v=-5SVIaJajSg&t=100s&ab_channel=Skyeton
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04.06.2021 22:20 Ответить
Посмотрел видео , я не прав.Трудно представить , но получается только креном ! Х.З.!
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04.06.2021 23:11 Ответить
У Орлана висота польоту 5 км, у Raybird-3 - 3 км.
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04.06.2021 21:45 Ответить
Это критично важно ?
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04.06.2021 22:06 Ответить
Напевно, не зовсім, але я думаю, що чим вище, тим важче збити чи вплинути РЕБ
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04.06.2021 22:35 Ответить
В видео говорят что высота возможна до 4,5 и время до 36 часов.Насчет РЭБ и высоты полета не понимаю связи.
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04.06.2021 23:17 Ответить
ты просто не в теме потому
сидишь в своем задрочинске и света белого не видишь
развивайся
20 Aug 2012 (10 лет назад)

https://www.youtube.com/watch?v=kGDFZrN8pwg

16 Sept 2013

https://www.youtube.com/watch?v=3U_9-OLpyrc
Чемпионат Украины по авиамодельному спорту
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5BpmZ4gts
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04.06.2021 22:27 Ответить
больше бпла,больше наших процентов на победу.
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04.06.2021 21:22 Ответить
... ударних бпла
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04.06.2021 21:43 Ответить
При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
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04.06.2021 21:51 Ответить
Может я не прав , но надо много и дешево.
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04.06.2021 22:07 Ответить
не надо
лучше меньше, но лучше
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04.06.2021 22:36 Ответить
Т-34 победили Тигры. Количество над качеством.
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04.06.2021 23:21 Ответить
вот именно, тигры никто так и не победил
их победила нехватка запчастей и снабжения
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05.06.2021 00:13 Ответить
Тигров за войну собрали порядка 1600 штук.

Т-34 за месяц делали больше.

Тигры проиграли уже хотя бы потому, что их было слишком сложно и дорого делать.
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05.06.2021 01:00 Ответить
вообще никак
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04.06.2021 22:36 Ответить
Вот нагрузка маловата !
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04.06.2021 22:11 Ответить
Хорошая птичка быстрее давайте на поток она там очень нужна - кацапам скучно сидеть в окопах нужно их "удовлетворить" чтоб быстрее бежали в свой мухосранск...
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05.06.2021 00:49 Ответить
Как я понял управляющие поверхности - элероны и руль высоты. Проблемы с парированием бокового ветра (да и парусность с такой схемой будет сильной). Для использования в качестве ретранслятора это не лучшее решение. Ну может создатели что то знают.
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05.06.2021 04:44 Ответить
ну и когда к пуйлу в сортир залетит ?
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05.06.2021 17:25 Ответить
 
 