Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині. ФОТОрепортаж
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Сьогодні на аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти новітнього літального апарату Raybird-3 від ТОВ "Авіаційна виробнича компанія Skayeton", яка входить до ГС "Ліга оборонних підприємств України". За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Літальний апарат Raybird-3 — це повноцінна безпілотна авіаційна система класу "малий тактичний" для довготривалих та ISTAR місій.
Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.
У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні ще не перебуває, але вже майже рік є на випробуваннях для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=-5SVIaJajSg&t=100s&ab_channel=Skyeton
сидишь в своем задрочинске и света белого не видишь
развивайся
20 Aug 2012 (10 лет назад)
https://www.youtube.com/watch?v=kGDFZrN8pwg
16 Sept 2013
https://www.youtube.com/watch?v=3U_9-OLpyrc
Чемпионат Украины по авиамодельному спорту
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5BpmZ4gts
лучше меньше, но лучше
их победила нехватка запчастей и снабжения
Т-34 за месяц делали больше.
Тигры проиграли уже хотя бы потому, что их было слишком сложно и дорого делать.