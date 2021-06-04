Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні на аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти новітнього літального апарату Raybird-3 від ТОВ "Авіаційна виробнича компанія Skayeton", яка входить до ГС "Ліга оборонних підприємств України". За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Літальний апарат Raybird-3 — це повноцінна безпілотна авіаційна система класу "малий тактичний" для довготривалих та ISTAR місій.

Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

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У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні ще не перебуває, але вже майже рік є на випробуваннях для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.