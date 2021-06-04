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Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Сьогодні на аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти новітнього літального апарату Raybird-3 від ТОВ "Авіаційна виробнича компанія Skayeton", яка входить до ГС "Ліга оборонних підприємств України". За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 01

Літальний апарат Raybird-3 — це повноцінна безпілотна авіаційна система класу "малий тактичний" для довготривалих та ISTAR місій.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 02

Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 03

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Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 04
Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 05

У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні ще не перебуває, але вже майже рік є на випробуваннях для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.
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Топ коментарі
+9
уровень авиамодельного кружка
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04.06.2021 21:18
+6
При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
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04.06.2021 21:51
+5
больше бпла,больше наших процентов на победу.
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04.06.2021 21:22
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Каюсь, прочитав название почему-то надеялся увидеть что-то типа кацапского "Охотника", или хотя бы "Ориона" Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине - Цензор.НЕТ 7830
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04.06.2021 20:47 Відповісти
Нда.. спасибо АК-47
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04.06.2021 21:18 Відповісти
уровень авиамодельного кружка
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04.06.2021 21:18 Відповісти
Да нет, уровень как раз выше среднего. Я даже не догоняю как осуществляется управление "хвостовым оперением". Но этот уровень явно излишен для аналога кацапского Орлан-10. Просто дополнительные затраты на аэродинамические навороты.
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04.06.2021 21:33 Відповісти
Чому вважаете, що довжина "штоків" кріплення хвостого опірення змінна?
https://www.youtube.com/watch?v=-5SVIaJajSg&t=100s&ab_channel=Skyeton
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04.06.2021 22:20 Відповісти
Посмотрел видео , я не прав.Трудно представить , но получается только креном ! Х.З.!
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04.06.2021 23:11 Відповісти
У Орлана висота польоту 5 км, у Raybird-3 - 3 км.
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04.06.2021 21:45 Відповісти
Это критично важно ?
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04.06.2021 22:06 Відповісти
Напевно, не зовсім, але я думаю, що чим вище, тим важче збити чи вплинути РЕБ
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04.06.2021 22:35 Відповісти
В видео говорят что высота возможна до 4,5 и время до 36 часов.Насчет РЭБ и высоты полета не понимаю связи.
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04.06.2021 23:17 Відповісти
ты просто не в теме потому
сидишь в своем задрочинске и света белого не видишь
развивайся
20 Aug 2012 (10 лет назад)

https://www.youtube.com/watch?v=kGDFZrN8pwg

16 Sept 2013

https://www.youtube.com/watch?v=3U_9-OLpyrc
Чемпионат Украины по авиамодельному спорту
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5BpmZ4gts
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04.06.2021 22:27 Відповісти
больше бпла,больше наших процентов на победу.
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04.06.2021 21:22 Відповісти
... ударних бпла
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04.06.2021 21:43 Відповісти
При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
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04.06.2021 21:51 Відповісти
Может я не прав , но надо много и дешево.
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04.06.2021 22:07 Відповісти
не надо
лучше меньше, но лучше
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04.06.2021 22:36 Відповісти
Т-34 победили Тигры. Количество над качеством.
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04.06.2021 23:21 Відповісти
вот именно, тигры никто так и не победил
их победила нехватка запчастей и снабжения
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05.06.2021 00:13 Відповісти
Тигров за войну собрали порядка 1600 штук.

Т-34 за месяц делали больше.

Тигры проиграли уже хотя бы потому, что их было слишком сложно и дорого делать.
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05.06.2021 01:00 Відповісти
вообще никак
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04.06.2021 22:36 Відповісти
Вот нагрузка маловата !
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04.06.2021 22:11 Відповісти
Хорошая птичка быстрее давайте на поток она там очень нужна - кацапам скучно сидеть в окопах нужно их "удовлетворить" чтоб быстрее бежали в свой мухосранск...
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05.06.2021 00:49 Відповісти
Как я понял управляющие поверхности - элероны и руль высоты. Проблемы с парированием бокового ветра (да и парусность с такой схемой будет сильной). Для использования в качестве ретранслятора это не лучшее решение. Ну может создатели что то знают.
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05.06.2021 04:44 Відповісти
ну и когда к пуйлу в сортир залетит ?
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05.06.2021 17:25 Відповісти
 
 