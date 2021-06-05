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Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы и потребовала его открыть. В Вильнюсе такое поведение назвали "бушующей диктатурой в центре Европы".

 Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛигаНовости.

Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции. Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя белорусского посольства, чтобы вручить ноту протеста.

По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские пограничники убирают веником контрольно-следовую полосу, после намеренного пропуска нелегалов в Литву. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
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05.06.2021 01:02
+12
походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
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05.06.2021 01:33
+9
Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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05.06.2021 05:07
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Правила форума Совет форумчан
Схоже бульбаши бульби переїли !!!)))
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05.06.2021 00:49 Ответить
😀😀😀
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05.06.2021 00:59 Ответить
Бімберу пересьорбали...
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05.06.2021 07:45 Ответить
Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
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05.06.2021 01:02 Ответить
Софі,важко вважати зебілоїдів українцями,але і повчати теж марна справа !!)))
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05.06.2021 01:09 Ответить
Я бы Вам порекомендовала итресное интервью
«Наша аполітичність урятувала країну від виборів на окупованому Донбасі 2020 року, - Віталій Дейнега»

https://youtu.be/pgzstFlvsjU
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05.06.2021 01:50 Ответить
Понеслось..... что хочу - то ворочу.......☹️
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05.06.2021 01:05 Ответить
Лука загоняє Беларусь в глухий кут !!!)))
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05.06.2021 01:10 Ответить
Похоже на то......
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05.06.2021 01:10 Ответить
походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
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05.06.2021 01:33 Ответить
Кремлеботам поставили ВПН с украинским IP?
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05.06.2021 05:08 Ответить
Не факт. У нас хватает и манкуртов, что за медяк в церкви нагадят, а в интернете и подавно.
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05.06.2021 07:47 Ответить
Ne vazno sto tot teper govvorit ,jest takoj 27 punkt Vienskoj konvensiji gde jasno napisano sto neimejet pravo zaderzyvat,smotret diplomaticekuju poshtu .Vot za eto takze pojdut novyje sankciji ot ES
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05.06.2021 06:39 Ответить
во все ...санкции
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05.06.2021 01:52 Ответить
Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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05.06.2021 05:07 Ответить
Після зізнань протасевича, було б дивно якби цього не стали робити...
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05.06.2021 07:25 Ответить
Ого Протасевич уже устанавливает международные обязательства. Вот кто оказывается руководит не только Беларусью но и всем миром. Не зря бацька так обсерается даже держа его в тюрьме.
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05.06.2021 09:11 Ответить
Доброго ранку, бандерівці, чому не спимо чудового суботнього літнього ранку? ☕🍳💙💛
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05.06.2021 07:33 Ответить
у таракана кукуха поехала окончательно! Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы - Цензор.НЕТ 8934
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05.06.2021 07:43 Ответить
добрые подкапленые белОрусы, а могли бы и расстрелять и вскрыть,
но ето видимо следующий шаг..
совок на возврате - будет ли в нем Украина?
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05.06.2021 08:03 Ответить
*подкацапленые
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05.06.2021 08:05 Ответить
Тараканы бесятся перед тем как падохнуть
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05.06.2021 08:28 Ответить
Как-то называть Беларусь центром Европы в контексте политических событий - не звучит вообще. Так можно сказать в прогнозе погоды, в работе по исследованию миграции косуль или перелётных птиц. Но в контексте дипломатического скандала..
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05.06.2021 08:37 Ответить
Ну если в авто не было ничего запрещённого, то в чём проблема? Открыли, посмотрели, поехали дальше
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05.06.2021 09:10 Ответить
Jest zakon kotori sami podpisavovali sto nelzia smotret daze zaderzyvat neimejet pravo.Toze kak pridti v ambasadu i obyskyvat takze nelzia
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05.06.2021 09:13 Ответить
тебе ссылку дать на виртуальную украинскую клаву или сам найдёшь?
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05.06.2021 09:17 Ответить
Ну да, а кто потом по шапке получит за сорваную пломбу? А вдруг там секретная инфа? НЕЛЬЗЯ и всё.
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05.06.2021 09:59 Ответить
Дипломатична пошта, апріорі, не може бути забороненою.
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05.06.2021 10:05 Ответить
Ponimajes i po latinski,nenado tut sebe vobrozat.Skole tak ucilsia vet angliski?
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05.06.2021 09:18 Ответить
On uchil v shkole kitayskiy. Na dvoyku. Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 2634
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05.06.2021 09:32 Ответить
Они так Латушко диппочтой вывезли в багажнике.Так что проверять надо, вдруг опять ввезут. .
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05.06.2021 09:16 Ответить
Білоруські фейки. "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
Латушко: "Проходил ее (ред. границу) через пограничный пункт Бобровники-Берестовица. Все было абсолютно нормально и без препятствий"
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05.06.2021 10:03 Ответить
Вывезли в машине польского посла. Там багажник круче чем салон моего авто.
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05.06.2021 10:17 Ответить
Ну, а про багажник зачем врать?
Еще раз по слогам читайте: "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
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05.06.2021 10:26 Ответить
У меня машина хачбек, так я салон использую как багажник, цемент, мебель навоз вожу.
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05.06.2021 10:31 Ответить
ХачБек Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 1511
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05.06.2021 10:37 Ответить
Proveriat tak nado tolko to sto nuzno idut kto xocet k nam.Vcera 60 pojmali ne legalov s Iraka i poxozyx,segodnia 20 tadzikov i kirgizov.
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05.06.2021 10:38 Ответить
mezdu saboj vojujet tadziki i kirgizi,a kak zdes vmeste prisli kak druzja Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 606
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05.06.2021 10:40 Ответить
А вот авто с сухарями и молочным порошком из Литвы Беларусь, глотая слюнки, пустит.
Осталось недолго.
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05.06.2021 09:30 Ответить
всё.... забывать нужно о Белоруси.... там тоже что и в ********* а то и хуже...садисты власть и силовики....а это значит и прямое отношение простите и к людям... ведь добрые люди не станут такими зверьми просто сменив гражданскую одежду на униформу! что то значит проблема и с народом тоже...(( что они с блогером сделали что он избитый на интервью расплакался....(( настоящее гестапо там пока лука и путин живы....в мире будет войны и гулаг и убийства.... читаю вот палестинци хвалятся что на войне с израилем заработали 1 миллиард долларов....капец бизнес.... убытки понесли пишут и графа есть на 350 миллионов долларов(про людей совсем погибших речи не идёт....) а доноры арабские и америка и япония и другие скинулись на 1 миллиард.... убивай, обстреливай, уничтожай .развлекайся воюй ПОЛУЧИШ БОНУС ОТ СТРАН В ВИДЕ ГУМАНИТАРКИ....посчитали что хороший мол бизнес....((
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05.06.2021 09:35 Ответить
открывать дипавтомобили для визуального осмотра, без лапанья ничего руками скорее и правильно. только для всех... чтоб не оказалось, что там сигареты, трупы, связанные люди со скочем...
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05.06.2021 11:13 Ответить
 
 