Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы и потребовала его открыть. В Вильнюсе такое поведение назвали "бушующей диктатурой в центре Европы".
Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛигаНовости.
Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции. Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя белорусского посольства, чтобы вручить ноту протеста.
По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.
"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Пожалуйста, подождите...
А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .
Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
«Наша аполітичність урятувала країну від виборів на окупованому Донбасі 2020 року, - Віталій Дейнега»
https://youtu.be/pgzstFlvsjU
но ето видимо следующий шаг..
совок на возврате - будет ли в нем Украина?
Латушко: "Проходил ее (ред. границу) через пограничный пункт Бобровники-Берестовица. Все было абсолютно нормально и без препятствий"
Еще раз по слогам читайте: "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
Осталось недолго.