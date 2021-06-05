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Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви

Білорусь затримала на кордоні автомобіль із дипломатичною поштою Литви і зажадала його відкрити. У Вільнюсі таку поведінку назвали "несамовитою диктатурою в центрі Європи".

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаНовости.

Литовське відомство висловило рішучий протест проти Білорусі через порушення Віденської конвенції. Затримання авто з диппоштою у МЗС Литви назвали безпрецедентним і екстрено викликали представника білоруського посольства, щоб вручити ноту протесту.

За даними литовських дипломатів, на прикордонному переході білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні печатки та відкрити машину з диппоштою. Кур'єри відмовилися виконати цю вимогу, і автомобіль був змушений повернутися в Литву.

"Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Дивіться також: Білоруські прикордонники прибирають віником контрольно-слідову смугу після навмисного пропуску нелегалів у Литву. ВIДЕО
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Топ коментарі
+22
Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
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05.06.2021 01:02
+12
походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
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05.06.2021 01:33
+9
Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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05.06.2021 05:07
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Схоже бульбаши бульби переїли !!!)))
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05.06.2021 00:49 Відповісти
😀😀😀
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05.06.2021 00:59 Відповісти
Бімберу пересьорбали...
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05.06.2021 07:45 Відповісти
Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
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05.06.2021 01:02 Відповісти
Софі,важко вважати зебілоїдів українцями,але і повчати теж марна справа !!)))
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05.06.2021 01:09 Відповісти
Я бы Вам порекомендовала итресное интервью
«Наша аполітичність урятувала країну від виборів на окупованому Донбасі 2020 року, - Віталій Дейнега»

https://youtu.be/pgzstFlvsjU
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05.06.2021 01:50 Відповісти
Понеслось..... что хочу - то ворочу.......☹️
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05.06.2021 01:05 Відповісти
Лука загоняє Беларусь в глухий кут !!!)))
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05.06.2021 01:10 Відповісти
Похоже на то......
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05.06.2021 01:10 Відповісти
походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
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05.06.2021 01:33 Відповісти
Кремлеботам поставили ВПН с украинским IP?
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05.06.2021 05:08 Відповісти
Не факт. У нас хватает и манкуртов, что за медяк в церкви нагадят, а в интернете и подавно.
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05.06.2021 07:47 Відповісти
Ne vazno sto tot teper govvorit ,jest takoj 27 punkt Vienskoj konvensiji gde jasno napisano sto neimejet pravo zaderzyvat,smotret diplomaticekuju poshtu .Vot za eto takze pojdut novyje sankciji ot ES
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05.06.2021 06:39 Відповісти
во все ...санкции
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05.06.2021 01:52 Відповісти
Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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05.06.2021 05:07 Відповісти
Після зізнань протасевича, було б дивно якби цього не стали робити...
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05.06.2021 07:25 Відповісти
Ого Протасевич уже устанавливает международные обязательства. Вот кто оказывается руководит не только Беларусью но и всем миром. Не зря бацька так обсерается даже держа его в тюрьме.
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05.06.2021 09:11 Відповісти
Доброго ранку, бандерівці, чому не спимо чудового суботнього літнього ранку? ☕🍳💙💛
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05.06.2021 07:33 Відповісти
у таракана кукуха поехала окончательно! Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы - Цензор.НЕТ 8934
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05.06.2021 07:43 Відповісти
добрые подкапленые белОрусы, а могли бы и расстрелять и вскрыть,
но ето видимо следующий шаг..
совок на возврате - будет ли в нем Украина?
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05.06.2021 08:03 Відповісти
*подкацапленые
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05.06.2021 08:05 Відповісти
Тараканы бесятся перед тем как падохнуть
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05.06.2021 08:28 Відповісти
Как-то называть Беларусь центром Европы в контексте политических событий - не звучит вообще. Так можно сказать в прогнозе погоды, в работе по исследованию миграции косуль или перелётных птиц. Но в контексте дипломатического скандала..
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05.06.2021 08:37 Відповісти
Ну если в авто не было ничего запрещённого, то в чём проблема? Открыли, посмотрели, поехали дальше
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05.06.2021 09:10 Відповісти
Jest zakon kotori sami podpisavovali sto nelzia smotret daze zaderzyvat neimejet pravo.Toze kak pridti v ambasadu i obyskyvat takze nelzia
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05.06.2021 09:13 Відповісти
тебе ссылку дать на виртуальную украинскую клаву или сам найдёшь?
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05.06.2021 09:17 Відповісти
Ну да, а кто потом по шапке получит за сорваную пломбу? А вдруг там секретная инфа? НЕЛЬЗЯ и всё.
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05.06.2021 09:59 Відповісти
Дипломатична пошта, апріорі, не може бути забороненою.
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05.06.2021 10:05 Відповісти
Ponimajes i po latinski,nenado tut sebe vobrozat.Skole tak ucilsia vet angliski?
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05.06.2021 09:18 Відповісти
On uchil v shkole kitayskiy. Na dvoyku. Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 2634
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05.06.2021 09:32 Відповісти
Они так Латушко диппочтой вывезли в багажнике.Так что проверять надо, вдруг опять ввезут. .
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05.06.2021 09:16 Відповісти
Білоруські фейки. "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
Латушко: "Проходил ее (ред. границу) через пограничный пункт Бобровники-Берестовица. Все было абсолютно нормально и без препятствий"
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05.06.2021 10:03 Відповісти
Вывезли в машине польского посла. Там багажник круче чем салон моего авто.
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05.06.2021 10:17 Відповісти
Ну, а про багажник зачем врать?
Еще раз по слогам читайте: "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
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05.06.2021 10:26 Відповісти
У меня машина хачбек, так я салон использую как багажник, цемент, мебель навоз вожу.
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05.06.2021 10:31 Відповісти
ХачБек Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 1511
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05.06.2021 10:37 Відповісти
Proveriat tak nado tolko to sto nuzno idut kto xocet k nam.Vcera 60 pojmali ne legalov s Iraka i poxozyx,segodnia 20 tadzikov i kirgizov.
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05.06.2021 10:38 Відповісти
mezdu saboj vojujet tadziki i kirgizi,a kak zdes vmeste prisli kak druzja Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви - Цензор.НЕТ 606
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05.06.2021 10:40 Відповісти
А вот авто с сухарями и молочным порошком из Литвы Беларусь, глотая слюнки, пустит.
Осталось недолго.
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05.06.2021 09:30 Відповісти
всё.... забывать нужно о Белоруси.... там тоже что и в ********* а то и хуже...садисты власть и силовики....а это значит и прямое отношение простите и к людям... ведь добрые люди не станут такими зверьми просто сменив гражданскую одежду на униформу! что то значит проблема и с народом тоже...(( что они с блогером сделали что он избитый на интервью расплакался....(( настоящее гестапо там пока лука и путин живы....в мире будет войны и гулаг и убийства.... читаю вот палестинци хвалятся что на войне с израилем заработали 1 миллиард долларов....капец бизнес.... убытки понесли пишут и графа есть на 350 миллионов долларов(про людей совсем погибших речи не идёт....) а доноры арабские и америка и япония и другие скинулись на 1 миллиард.... убивай, обстреливай, уничтожай .развлекайся воюй ПОЛУЧИШ БОНУС ОТ СТРАН В ВИДЕ ГУМАНИТАРКИ....посчитали что хороший мол бизнес....((
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05.06.2021 09:35 Відповісти
открывать дипавтомобили для визуального осмотра, без лапанья ничего руками скорее и правильно. только для всех... чтоб не оказалось, что там сигареты, трупы, связанные люди со скочем...
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05.06.2021 11:13 Відповісти
 
 