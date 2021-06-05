Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь затримала на кордоні автомобіль із дипломатичною поштою Литви і зажадала його відкрити. У Вільнюсі таку поведінку назвали "несамовитою диктатурою в центрі Європи".
Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаНовости.
Литовське відомство висловило рішучий протест проти Білорусі через порушення Віденської конвенції. Затримання авто з диппоштою у МЗС Литви назвали безпрецедентним і екстрено викликали представника білоруського посольства, щоб вручити ноту протесту.
За даними литовських дипломатів, на прикордонному переході білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні печатки та відкрити машину з диппоштою. Кур'єри відмовилися виконати цю вимогу, і автомобіль був змушений повернутися в Литву.
"Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.
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А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .
Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
«Наша аполітичність урятувала країну від виборів на окупованому Донбасі 2020 року, - Віталій Дейнега»
https://youtu.be/pgzstFlvsjU
но ето видимо следующий шаг..
совок на возврате - будет ли в нем Украина?
Латушко: "Проходил ее (ред. границу) через пограничный пункт Бобровники-Берестовица. Все было абсолютно нормально и без препятствий"
Еще раз по слогам читайте: "Государственный Погранкомитет (ГПК) опроверг распространенную государственным информагентством БелТА и гостелеканалом ОНТ информацию, что члена президиума Координационного совета Павла Латушко вывезли в багажнике автомобиля польские дипломаты".
Осталось недолго.