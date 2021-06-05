Франция с 9 июня начинает впускать туристов с определенными ограничениями

Правительство Франции решило с 9 июня открыть границы и начать принимать иностранных туристов. Для украинцев есть ограничения, даже вакцинированных.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения будут действовать в зависимости от того, какая эпидситуации в третьих странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они против коронавируса.

Так, правительство разделило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. По ним определяют возможность и условия въезда иностранцев во Францию.

К зеленой зоне отнесли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

Вакцинированы жители этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Однако если человек не получил прививку, ему необходимо будет показать негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия.

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В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. Такими правительство Франции определило большинство стран мира, в том числе и Украину.

Жители этих стран, которые уже вакцинированы, смогут въехать во Францию ​​при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Также при уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом.

К красной зоне отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Это, в частности ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию ​​только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.