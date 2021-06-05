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Франция с 9 июня начинает впускать туристов с определенными ограничениями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Правительство Франции решило с 9 июня открыть границы и начать принимать иностранных туристов. Для украинцев есть ограничения, даже вакцинированных.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения будут действовать в зависимости от того, какая эпидситуации в третьих странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они против коронавируса.

Так, правительство разделило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. По ним определяют возможность и условия въезда иностранцев во Францию.

К зеленой зоне отнесли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

Вакцинированы жители этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Однако если человек не получил прививку, ему необходимо будет показать негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия.

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В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. Такими правительство Франции определило большинство стран мира, в том числе и Украину.

Жители этих стран, которые уже вакцинированы, смогут въехать во Францию ​​при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Также при уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом.

К красной зоне отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Это, в частности ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию ​​только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.

Франция с 9 июня начинает впускать туристов с определенными ограничениями 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Вы отстали от жизни если отнесли Францию к числу белых стран
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05.06.2021 02:41
+1
Будем еще внукам рассказывать, как по одному лишь паспорту по ЕС катались.
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05.06.2021 08:17
+1
Теперь будем бороться за "безтест"..
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05.06.2021 08:30
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Вы отстали от жизни если отнесли Францию к числу белых стран
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05.06.2021 02:41 Ответить
Не кажи ГОП. Що ти заспіваєш восени.
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05.06.2021 07:42 Ответить
Будем еще внукам рассказывать, как по одному лишь паспорту по ЕС катались.
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05.06.2021 08:17 Ответить
А китайский и индийский шмурдяк Франция не признает.
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05.06.2021 08:13 Ответить
да и кацапский тоже.
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05.06.2021 15:29 Ответить
Теперь будем бороться за "безтест"..
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05.06.2021 08:30 Ответить
Мне по фиг - я во Францию не собираюсь.
Но при чем тут Турция наряду с Бразилией и Индией?
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05.06.2021 09:35 Ответить
во Франции и раньше было недёшево, особенно в Париже, а теперь будет совсем круто...добро пожаловать)))
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05.06.2021 10:28 Ответить
Ноги моей не будет на этой африканской помойке. Ни одного евро. Лижите ***** дальше жабоеды.
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05.06.2021 12:07 Ответить
я бы сказал точнее: *****, неграм и арабам.
У месье извращенный вкус Франція із 9 червня починає впускати туристів із певними обмеженнями - Цензор.НЕТ 8845 удачи им!
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05.06.2021 14:41 Ответить
Хваленый кацапский спутник шо они всем впаривают не работает в оранжевой также плюс каждый день по 9000 в самом Мордоре плюс минус,шо пару месяцев что сейчас ноль измененмй,когда в Британии и других странах привитых но не спутником значительно упал
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05.06.2021 13:15 Ответить
куда они Англию определили? в оранжевую?
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05.06.2021 14:42 Ответить
 
 