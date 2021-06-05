УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4587 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
6 890 15
карантин (16095) Франція (1970) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Франція із 9 червня починає впускати туристів із певними обмеженнями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Уряд Франції вирішив із 9 червня відкрити кордони і почати приймати іноземних туристів. Для українців є обмеження, навіть вакцинованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Обмеження діятимуть залежно від того, яка епідситуації в третіх країнах, звідки прибуватимуть туристи, і від того, чи вакциновані вони проти коронавірусу.

Зокрема, уряд розділив країни світу на три зони: "зелену", "помаранчеву" і "червону". За ним визначають можливість і умови в'їзду іноземців до Франції.

До "зеленої" зони потрапили країни ЄС і Європейської економічної зони, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Однак якщо людина не отримала щеплення, їй необхідно буде показати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Дивіться також: Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" ВIДЕО

У "помаранчевій" зоні - країни, де ситуація із коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. Такими уряд Франції визнав більшість країн світу, зокрема й Україну.

Жителі цих країн, які вже вакциновані, зможуть в'їхати до Франції за наявності негативного тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин.

Також за поважної причини можуть впустити і невакцинованих людей, але з тестом.

До "червоної" зони віднесли країни з важкою ситуацією щодо коронавірусу. Це, зокрема, ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в'їхати до Франції тільки за наявності вкрай важливої ​​причини, навіть у разі повної вакцинації.

Франція із 9 червня починає впускати туристів із певними обмеженнями 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Вы отстали от жизни если отнесли Францию к числу белых стран
показати весь коментар
05.06.2021 02:41
+1
Будем еще внукам рассказывать, как по одному лишь паспорту по ЕС катались.
показати весь коментар
05.06.2021 08:17
+1
Теперь будем бороться за "безтест"..
показати весь коментар
05.06.2021 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы отстали от жизни если отнесли Францию к числу белых стран
показати весь коментар
05.06.2021 02:41 Відповісти
Не кажи ГОП. Що ти заспіваєш восени.
показати весь коментар
05.06.2021 07:42 Відповісти
Будем еще внукам рассказывать, как по одному лишь паспорту по ЕС катались.
показати весь коментар
05.06.2021 08:17 Відповісти
А китайский и индийский шмурдяк Франция не признает.
показати весь коментар
05.06.2021 08:13 Відповісти
да и кацапский тоже.
показати весь коментар
05.06.2021 15:29 Відповісти
Теперь будем бороться за "безтест"..
показати весь коментар
05.06.2021 08:30 Відповісти
Мне по фиг - я во Францию не собираюсь.
Но при чем тут Турция наряду с Бразилией и Индией?
показати весь коментар
05.06.2021 09:35 Відповісти
во Франции и раньше было недёшево, особенно в Париже, а теперь будет совсем круто...добро пожаловать)))
показати весь коментар
05.06.2021 10:28 Відповісти
Ноги моей не будет на этой африканской помойке. Ни одного евро. Лижите ***** дальше жабоеды.
показати весь коментар
05.06.2021 12:07 Відповісти
я бы сказал точнее: *****, неграм и арабам.
У месье извращенный вкус Франція із 9 червня починає впускати туристів із певними обмеженнями - Цензор.НЕТ 8845 удачи им!
показати весь коментар
05.06.2021 14:41 Відповісти
Хваленый кацапский спутник шо они всем впаривают не работает в оранжевой также плюс каждый день по 9000 в самом Мордоре плюс минус,шо пару месяцев что сейчас ноль измененмй,когда в Британии и других странах привитых но не спутником значительно упал
показати весь коментар
05.06.2021 13:15 Відповісти
куда они Англию определили? в оранжевую?
показати весь коментар
05.06.2021 14:42 Відповісти
 
 