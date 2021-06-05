Франція із 9 червня починає впускати туристів із певними обмеженнями

Уряд Франції вирішив із 9 червня відкрити кордони і почати приймати іноземних туристів. Для українців є обмеження, навіть вакцинованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Обмеження діятимуть залежно від того, яка епідситуації в третіх країнах, звідки прибуватимуть туристи, і від того, чи вакциновані вони проти коронавірусу.

Зокрема, уряд розділив країни світу на три зони: "зелену", "помаранчеву" і "червону". За ним визначають можливість і умови в'їзду іноземців до Франції.

До "зеленої" зони потрапили країни ЄС і Європейської економічної зони, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Однак якщо людина не отримала щеплення, їй необхідно буде показати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

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У "помаранчевій" зоні - країни, де ситуація із коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. Такими уряд Франції визнав більшість країн світу, зокрема й Україну.

Жителі цих країн, які вже вакциновані, зможуть в'їхати до Франції за наявності негативного тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин.

Також за поважної причини можуть впустити і невакцинованих людей, але з тестом.

До "червоної" зони віднесли країни з важкою ситуацією щодо коронавірусу. Це, зокрема, ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в'їхати до Франції тільки за наявності вкрай важливої ​​причини, навіть у разі повної вакцинації.