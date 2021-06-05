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С начала суток соблюдается режим тишины на Донбассе, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Общество

С начала суток соблюдается режим тишины на Донбассе, - пресс-центр ОС

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вместе с тем, в районе проведения операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности. За сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки российские наемники дважды обстреливали украинские позиции возле Песков и Новгородского из 82-мм минометов, - штаб ООС

Автор: Анна Судак
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Всех б-дей из пресс центра, на месяц туда, где по их мнению соблюдается "режим тишины".
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05.06.2021 18:33 Ответить
Ну і чудово......
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05.06.2021 18:39 Ответить
Я бы не был таким оптимистичным. Бункерфюрер играет в старую игру. Тишина перед переговорами (мы типа белые и пушистые) и внезапное обострение за день-два до встречи (типа надо же что-то делать, но это не мы). Есть ощущение, что тупин не умеет играть в шахматы, только в шашки и только в "Чапая".
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05.06.2021 18:52 Ответить
А толку?
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05.06.2021 19:09 Ответить
У ЗЕлядей режим тишины, как в анекдоте мигалка на машине у ментов - "Робить, не робить, робить, не робить".
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05.06.2021 19:46 Ответить
режима прекращения огня не зафиксировано
Расстрелов за нарушение режима тоже не зафиксировано...
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05.06.2021 20:00 Ответить
неужели кто-то еще верит в эту гребаную ЗЕленую брехню ??? ЗЕленая антиукраинская мерзость второй год подряд пиарит "режим тишины"... и ни одна ЗЕленая брехливая тварь не расскажет почему же тогда каждую неделю гибнут наши пацаны на передке...???
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05.06.2021 20:55 Ответить
Вы соблюдение режима тишины каждый раз в одностороннем порядке заключаете после каждого обстрела?
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06.06.2021 08:46 Ответить
 
 