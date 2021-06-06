Украина и ЕС планируют до октября обновить Соглашение об ассоциации, - Минэкономики

Часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом планируют обновить до следующего саммита Украина-ЕС, который запланирован на октябрь 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".

Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.

Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена ​​тарифная часть.

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