Украина и ЕС планируют до октября обновить Соглашение об ассоциации, - Минэкономики
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Часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом планируют обновить до следующего саммита Украина-ЕС, который запланирован на октябрь 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".
Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.
Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена тарифная часть.
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Ну і не забуваємо про російський паспорт Вовіка.
Ізриїльтяни ******* совю Батьківщину і захищають її. Боягузів і зрадників вони зневажають.
Так нам варто добре задуматися, адже Європа не дозволить) (уйлу
перевзути нас українців в обісцяні кацапські постоли і личаки.
А через це ми можемо дуже - дуже багато втратити.