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Украина и ЕС планируют до октября обновить Соглашение об ассоциации, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина и ЕС планируют до октября обновить Соглашение об ассоциации, - Минэкономики

Часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом планируют обновить до следующего саммита Украина-ЕС, который запланирован на октябрь 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".

Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.

Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена ​​тарифная часть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции, - доклад

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
Страшно уявити, що пліснява наобновляє.
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06.06.2021 11:30
+3
Був безвіз, а стане безвиїзд.
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06.06.2021 11:35
+3
Невозможно читать. Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5361

Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1847
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06.06.2021 11:51
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Страшно уявити, що пліснява наобновляє.
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06.06.2021 11:30 Ответить
Був безвіз, а стане безвиїзд.
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06.06.2021 11:35 Ответить
Навіщо Зеленський плює на Європу ? | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=HYMvTudwbzQ
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06.06.2021 11:35 Ответить
Тому що його Батьківщина- Ізраїль. За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
Ну і не забуваємо про російський паспорт Вовіка.
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06.06.2021 11:39 Ответить
Немає у нього Батьківщини, від слова "зовсім", як і у його хазяїна. Вони себе називають "людьміміра". Живуть там, де їм зручно. Душею вони не прив'язані ні до чого.
Ізриїльтяни ******* совю Батьківщину і захищають її. Боягузів і зрадників вони зневажають.
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06.06.2021 11:50 Ответить
S drugogo mesiaca v ES stranax voditdia poslenije Ukraine ,raske Kitaju daze na pismo. za 1 evro stojimostiu.Eto xotiabi dogovorilis stob takogo nebylo
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06.06.2021 11:45 Ответить
Raske i Kitaju pust budet poslenyje Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9037
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06.06.2021 11:49 Ответить
Невозможно читать. Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5361

Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1847
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06.06.2021 11:51 Ответить
Бородатой бабушке нужны квоты.
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06.06.2021 11:56 Ответить
Цікаво, чи дійшло до Яника в його ростовських ******* ,що підмахни він тоді асоціативні папери , то іще був би гарантом?! Або токо склав повноваження на користь принца. От же грьобана варіативність вибору, яка трапилась на перехресті історії простому єнакієвському хамону. Та він вчинив правильно, по-пацанськи, тобто, всьо просрав. Планіда така.
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06.06.2021 11:56 Ответить
Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7655
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06.06.2021 13:37 Ответить
Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5125
Так нам варто добре задуматися, адже Європа не дозволить) (уйлу

перевзути нас українців в обісцяні кацапські постоли і личаки.
А через це ми можемо дуже - дуже багато втратити.
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06.06.2021 13:29 Ответить
Что-то надо в этих соглашениях менять, а то получается что мы всем должны, а они свои долги прощают.
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06.06.2021 14:54 Ответить
 
 