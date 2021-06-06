Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки
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Частину Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом планують оновити до наступного саміту Україна-ЄС, який заплановано на жовтень 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявив торговий представник України Тарас Качка в межах міжнародної галузевої конференції "GRAIN UKRAINE 2021".
Він зазначив, що в Міністерстві економіки продовжують роботу з європейськими експертами з оновлення Угоди про асоціацію, включно з її торговою частиною.
Передбачається, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, буде оновлено тарифну частину.
Топ коментарі
+6 Чайка Київ
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Ну і не забуваємо про російський паспорт Вовіка.
Ізриїльтяни ******* совю Батьківщину і захищають її. Боягузів і зрадників вони зневажають.
Так нам варто добре задуматися, адже Європа не дозволить) (уйлу
перевзути нас українців в обісцяні кацапські постоли і личаки.
А через це ми можемо дуже - дуже багато втратити.