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Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки

Частину Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом планують оновити до наступного саміту Україна-ЄС, який заплановано на жовтень 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявив торговий представник України Тарас Качка в межах міжнародної галузевої конференції "GRAIN UKRAINE 2021".

Він зазначив, що в Міністерстві економіки продовжують роботу з європейськими експертами з оновлення Угоди про асоціацію, включно з її торговою частиною.

Передбачається, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, буде оновлено тарифну частину.

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Топ коментарі
+6
Страшно уявити, що пліснява наобновляє.
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06.06.2021 11:30
+3
Був безвіз, а стане безвиїзд.
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06.06.2021 11:35
+3
Невозможно читать. Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5361

Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1847
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06.06.2021 11:51
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Страшно уявити, що пліснява наобновляє.
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06.06.2021 11:30 Відповісти
Був безвіз, а стане безвиїзд.
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06.06.2021 11:35 Відповісти
Навіщо Зеленський плює на Європу ? | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=HYMvTudwbzQ
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06.06.2021 11:35 Відповісти
Тому що його Батьківщина- Ізраїль. За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
Ну і не забуваємо про російський паспорт Вовіка.
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06.06.2021 11:39 Відповісти
Немає у нього Батьківщини, від слова "зовсім", як і у його хазяїна. Вони себе називають "людьміміра". Живуть там, де їм зручно. Душею вони не прив'язані ні до чого.
Ізриїльтяни ******* совю Батьківщину і захищають її. Боягузів і зрадників вони зневажають.
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06.06.2021 11:50 Відповісти
S drugogo mesiaca v ES stranax voditdia poslenije Ukraine ,raske Kitaju daze na pismo. za 1 evro stojimostiu.Eto xotiabi dogovorilis stob takogo nebylo
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06.06.2021 11:45 Відповісти
Raske i Kitaju pust budet poslenyje Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9037
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06.06.2021 11:49 Відповісти
Невозможно читать. Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5361

Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1847
показати весь коментар
06.06.2021 11:51 Відповісти
Бородатой бабушке нужны квоты.
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06.06.2021 11:56 Відповісти
Цікаво, чи дійшло до Яника в його ростовських ******* ,що підмахни він тоді асоціативні папери , то іще був би гарантом?! Або токо склав повноваження на користь принца. От же грьобана варіативність вибору, яка трапилась на перехресті історії простому єнакієвському хамону. Та він вчинив правильно, по-пацанськи, тобто, всьо просрав. Планіда така.
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06.06.2021 11:56 Відповісти
Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7655
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06.06.2021 13:37 Відповісти
Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5125
Так нам варто добре задуматися, адже Європа не дозволить) (уйлу

перевзути нас українців в обісцяні кацапські постоли і личаки.
А через це ми можемо дуже - дуже багато втратити.
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06.06.2021 13:29 Відповісти
Что-то надо в этих соглашениях менять, а то получается что мы всем должны, а они свои долги прощают.
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06.06.2021 14:54 Відповісти
 
 