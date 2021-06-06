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Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китай и президент Российской Федерации Владимир Путин открыто насмехаются над действующим президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.
Трамп считает, что действующий президент позволил России достроить "Северный поток-2", чем дал России основания для неуважительного отношения.
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+26 Андерсен a4cbf7de
показать весь комментарий06.06.2021 14:25
+23 Alexander Bereznuk e6baafd3
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+20 maravillo
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Пожалуйста, подождите...
но на всяких приколистов рано или поздно найдётся свой Ронни..
трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
не завадив до-будувати його
Дійшло до того, що республіканці і листа "козаку" писали, а тепер зареєстрували новий законопроект.
-- эт точно...
зі. не вистачає лише червоної зірки
Трамп, будь корректнее, не теряй сноровку!
красавчик трамп в отличие от маразматика деда-бидона
**деть - не мешки ворочать
Лайков понаставили...
для Украины
...рубль -- на все руки мастер! *)
Більшої кацапської підстилки , серед політичної еліти США , годі й шукати .
Вот тебе пословица: не буди лихо, пока оно тихо...
(с) Место встречи изменить нельзя
Конгрес вдует лаптемордым, а китайцы вазелина не дадут
Закрройте форточку, оттуда трампом бздит.
JumtgmineSepne r4ton nattstuso r6c:fdd05e dASM ·
Are world leaders starting to 'smell Biden's weakness?' https://www.youtube.com/watch?v=pw4Joc21ujQ...