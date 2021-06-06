Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом

Китай и президент Российской Федерации Владимир Путин открыто насмехаются над действующим президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Трамп считает, что действующий президент позволил России достроить "Северный поток-2", чем дал России основания для неуважительного отношения.

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