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Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом

Китай і президент Російської Федерації Володимир Путін відверто насміхаються над чинним президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують із нього, вони принижують нашу країну", - сказав Трамп на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.

Трамп вважає, що чинний президент дозволив Росії добудувати "Північний потік-2", чим  дав Росії підстави для зневажливого ставлення.

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Топ коментарі
+26
Трамп на рандеву с Путиным в Хельсинки выглядел как цуцик или провинившийся ученик первого класса перед директором или начальником милиции.. И бубнил что не верит американской разведке и вообще и кому кроме прекрасного парня Володи. А кто помнит как Трамп пытался в засос полюбить Кима, тоже прекрасного парня... В общем чья бы коровы мычала..Чмошник ( удивляюсь на американское хваленое законодательство, при котором такой проходимец как Трамп еще не греет нары.)
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06.06.2021 14:25
+23
канєшно, трєзвиє
трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
не завадив до-будувати йогоТрамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 2298
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06.06.2021 14:21
+20
Слова этого "красавчика" расходились с делами 4 года Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 3849 Как и у зеленого клоуна.
**деть - не мешки ворочать
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06.06.2021 14:21
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У Трампа бывают трезвые мысли.
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06.06.2021 14:16 Відповісти
так они прикалывались,как хотели и с самого Донни..
но на всяких приколистов рано или поздно найдётся свой Ронни..
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06.06.2021 14:18 Відповісти
канєшно, трєзвиє
трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
не завадив до-будувати йогоТрамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 2298
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06.06.2021 14:21 Відповісти
При Трампа на газопровід наклали санкції, котрі Байден відмінив.
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06.06.2021 14:32 Відповісти
Байден нічого не відміняв. трамп робив видимість ніби проти потоку а сам нічого не робив
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06.06.2021 17:26 Відповісти
Ой, та не треба, тут пів року тому, його так з лайном мішали. А тих хто був за його постійно банили. І що тепер? Хто правий? Але ж треба було протягнути Бідона, бо ху йло знало, що він буде його людиною, так і сталося.
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06.06.2021 14:31 Відповісти
саме прикольне, що трамп не вводив санкції проти побудови північного потоку. санкції вводились конгресом і то їх вписували у військовий бюджет, щоб трамп не міг заветувати.
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06.06.2021 17:23 Відповісти
Так якого ваш "животворящий" не виконує рішення Конгресу ???
Дійшло до того, що республіканці і листа "козаку" писали, а тепер зареєстрували новий законопроект.
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06.06.2021 22:38 Відповісти
Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом
-- эт точно...
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06.06.2021 14:17 Відповісти
Он поскромничал сказать как весь мир насмехался над собачкой Х.йла по кличке ..рыжий клоун.. ))
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06.06.2021 14:26 Відповісти
Точно, это то, шо твоё любимое пукин *****! Как говорится, для всех времён и народов!
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06.06.2021 21:41 Відповісти
Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 7239
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06.06.2021 14:18 Відповісти
Баба с бородой это тренд )))
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06.06.2021 14:21 Відповісти
Похожа на клоуна Трампа ! ))
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06.06.2021 14:28 Відповісти
кончита
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06.06.2021 14:24 Відповісти
во всех смыслах !!!
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06.06.2021 14:34 Відповісти
Тепер я бачив усе Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 3524
зі. не вистачає лише червоної зірки Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 1014
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06.06.2021 14:53 Відповісти
Ще б портупею,та маузер з боку.
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06.06.2021 17:07 Відповісти
Не "насмехаются", а ржут в голос!
Трамп, будь корректнее, не теряй сноровку!
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06.06.2021 14:19 Відповісти
Трамп - это смешная собачка Х.йла ! ))
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06.06.2021 14:42 Відповісти
Судя по всему- наоборот.
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06.06.2021 14:53 Відповісти
Трамп заявил, что Китай должен возместить миру $10 трлн убытков за пандемию.

красавчик трамп в отличие от маразматика деда-бидона
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06.06.2021 14:19 Відповісти
Слова этого "красавчика" расходились с делами 4 года Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 3849 Как и у зеленого клоуна.
**деть - не мешки ворочать
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06.06.2021 14:21 Відповісти
Льоха, чого ти така активна сьогодні ?
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06.06.2021 14:26 Відповісти
Яка страхова система діє замість Obamacare?) Trumpcare? Ой, такої немає...
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06.06.2021 14:43 Відповісти
І от... Мексика заплатила половину бюджету за стіну? Мабуть ні, так що вимагати від Китаю після такого провалу якихось компенсацій - це продовжувати бути клоуном.
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06.06.2021 14:46 Відповісти
Далі, що він там обіцяв щодо Північної Кореї? Розібратись, роззброїти... На чому закінчилось, нагадати?
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06.06.2021 14:48 Відповісти
Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 6366 маразматик деда-бидон зато держит слово-сказал северному потоку быть!-и сдержал слово Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 5568 просто так выгодно для дерьмократической парии Но бидон он все равно за украину
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06.06.2021 14:59 Відповісти
Если бы выборы не украли и Трамп остался бы в белом доме, никакого сп2 не было бы и Китай таки заставили бы платить.
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06.06.2021 15:32 Відповісти
Трампу надо было поменьше кремлёвских ботов спонсировать на выборах !
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Это тому Трампу, который набрал на 3 млн меньше голосов чем Хиллари? Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 4521
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06.06.2021 16:25 Відповісти
Ага, конечно . И USA, предпочли бы разосраться с Германией, сильнейшим партнёром по НАТО, только для того, что бы Украина сохранила свой транзит. Как то слабо верится. Нет там никаких высокоморальных принципов, кроме принципа выгоды. Да и нет в геополитике плохих и хороших,если не брать в расчёт ублюдочные тоталитарные режимы. есть только национальные интересы, от которых все и исходят.
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06.06.2021 16:48 Відповісти
Сказала підстилка путіна.
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06.06.2021 14:19 Відповісти
Это правда. Вот это - правда.
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06.06.2021 14:21 Відповісти
кацапам дали інтернет?
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06.06.2021 14:21 Відповісти
..и разрешили обращаться к соотечественникам на "Цензор нет".. Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 4675
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06.06.2021 14:24 Відповісти
Смеётся тот, кто смеётся последним. Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 1177

Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 9805
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06.06.2021 14:21 Відповісти
Без ретуши и грима смеяться всё труднее. Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 2426
Лайков понаставили... Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 5682
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06.06.2021 14:24 Відповісти
"А кто последний?? Я уж и забыл? Маразм- не оргазм, однако"- Байден.
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06.06.2021 14:25 Відповісти
Время покажет.
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06.06.2021 14:27 Відповісти
Чем он хуже твоего бункерного клопа?
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06.06.2021 14:53 Відповісти
спросил бы ты, ЧЕМ он лучше?
для Украины
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06.06.2021 20:28 Відповісти
Лучше чем кто? Бункерный клоп? Прикалываешься,что ли? Лучше чем Трамп? Прикалываешься,что ли?
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06.06.2021 21:49 Відповісти
Трампушка, вернись! Мы были к тебе несправедливы Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 6032
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06.06.2021 14:23 Відповісти
Трамп на рандеву с Путиным в Хельсинки выглядел как цуцик или провинившийся ученик первого класса перед директором или начальником милиции.. И бубнил что не верит американской разведке и вообще и кому кроме прекрасного парня Володи. А кто помнит как Трамп пытался в засос полюбить Кима, тоже прекрасного парня... В общем чья бы коровы мычала..Чмошник ( удивляюсь на американское хваленое законодательство, при котором такой проходимец как Трамп еще не греет нары.)
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06.06.2021 14:25 Відповісти
За попытку госпереворота его бы вообще надо на стульчике поджарить!
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06.06.2021 14:34 Відповісти
Полностью солидарен.
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06.06.2021 22:26 Відповісти
Trump won!
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06.06.2021 14:29 Відповісти
В твоей башке.
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06.06.2021 14:33 Відповісти
Рюзьгє, пшел нах, рюзьгє.
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06.06.2021 14:34 Відповісти
Любитель трампа и куйла, нервишки лечи. Пшел нах.
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06.06.2021 14:36 Відповісти
Шлюха Х.йловская тваё место на трассе ! ))
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06.06.2021 14:41 Відповісти
Trump is a loser
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06.06.2021 14:35 Відповісти
Хто-то может мне показать, что в этом Мире идёт не на поводу у России?
...рубль -- на все руки мастер! *)
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06.06.2021 14:32 Відповісти
У России всё идёт "не на поводу"(их народ беднеет). Т.к. они имперцы и думают, что весь мир- им обязан. Но на самом деле, мир просто не хочет с ними связываться лишний раз. Украина связалась- поэтому, по итогам, "мир" укоренился в своём мнении(по последствиям), что лучше крепко не контактировать . А если и связались, то всё держать на расстоянии и на взаимовыгодных условиях...
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06.06.2021 14:45 Відповісти
"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну"! И он прав! Иногда... после отставки чиновники... мудреют...
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06.06.2021 14:35 Відповісти
Трампидло , іди Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 5581 ..

Більшої кацапської підстилки , серед політичної еліти США , годі й шукати .
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06.06.2021 14:37 Відповісти
А ты, бестолковый, ещё насмехался надо мной.

Вот тебе пословица: не буди лихо, пока оно тихо...
(с) Место встречи изменить нельзя
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06.06.2021 14:40 Відповісти
Байден тот еще говорун оказался.
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06.06.2021 14:40 Відповісти
фюреру рускоговорящих тільки і залишається, що насміхатись над кимсь - ракети не літають, ядерні бомби поржавіли, підводні лодки в металолом, воєвода,твою мать, так і не злетіла, танки клинить, Кузя, який наганяв ужас, згорів,АКМ і даром не беруть. Залишилось тільки із стратегічної сировини ліпити бойового півня в якутії. Індуси повертають човни,літаки,с.400-900 -непотріб. А Путін слухає Трампа і сміється. А де асад з іраном - плачуть від Путіна ? Бо він лякає всіх бойовим півнем з Якутіїї.Ну а клінічному ідіоту залишається тільки кепкувати, їздить як коробейник (комівояджер по анг) по штатах і шукає захисту від якогось прокурорчика з НьюЙорка. Приземлився, однако.
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06.06.2021 14:46 Відповісти
можно подумать с тобой они вели себя по другому! смешной однако трамп!
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06.06.2021 14:50 Відповісти
Постфактум это всё глупости рассчитанные на короткую память. "Владимир путин-это хороший парень, с которым можно иметь дело"-вот то что говорил Трамп когда был президентом.
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06.06.2021 14:51 Відповісти
_Говорил! И действовал/бездействовал соответствующе. Но 2х2 не перестаёт равняться четырём от того что это озвучил трумп.
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06.06.2021 15:00 Відповісти
2×2=4- это аксиома,а вот якобы насмехание кого-то над кем-то-это всего лишь субъективное мнение.
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06.06.2021 15:34 Відповісти
А, да? Ну раз тебе удобней прятать голову в песок то прячь.
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06.06.2021 19:39 Відповісти
Неадекватный комментарий.
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06.06.2021 20:24 Відповісти
Да? Ну ладно.
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06.06.2021 20:31 Відповісти
А сам ***** на г8 запрошував. Той ще лицемір.
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06.06.2021 14:55 Відповісти
Цыплят по осени считают,а пока только начало лета.И Китай и Кремль и частично Трамп строят свою политику на откровенной лжи и манипуляциях общественным мнением.В США активная оппозиция конгресса соглашательству власть имущих с диктаторскими режимами.Там нет идолопоклонства,поэтому Трампа регулярно дезавуировали генералы и госдеп,а конгресс ужесточал санкции.Если Байден ошибется,его обязательно поправят законодатели.У них это хорошо получается.У меня ни тени сомнения,что мы являемся стратегическими партнерами США,чтобы не вопили агенты Кремля в Украине.Предстоят консультации Байдена со всеми европейскими партнерами ,партнерами по Ж-7,Украиной,чтобы на встрече с кремлевским зверем выразить единую позицию цивилизованного мира на эскалации рязанских бурятов.Естественно от кремля мы не услышим ни одной здравой мысли.Априори исключено.Только завуалированные угрозы.На этой встрече будут сделаны ставки.А дальше-понеслась!.
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06.06.2021 15:06 Відповісти
Трамп такой же клоун как и шмаркля. Но в США Трампа сдерживали мощные американские институты демократии. В Украине нашего шмарклю ничего не сдерживает. Если мы в этом году не устроим ему импичмент, страну ждёт печальный результат, которого удалось избегнуть США, не не удалось Беларусии.
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06.06.2021 15:11 Відповісти
над Трампом тоже насмехались и кривлялись с него, и несколько месяцев были протесты против его избрания. мы все помним!!!
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06.06.2021 15:42 Відповісти
Дональд, мы были несправедливы к тебе. Ты, конечно, не подарок, но Байден оказался хуже.
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06.06.2021 15:12 Відповісти
То, що він для вас (казламордих) ХУЖЕ, це незаперечно!
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06.06.2021 16:32 Відповісти
Вот к чему приводит жевание жвачки "Donald" после одноклассников с гепатитом.
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06.06.2021 21:35 Відповісти
ка-ЦАПНЯ забыла что в штатах есть Конгрес, в котором таких шуток не любят Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 367

Конгрес вдует лаптемордым, а китайцы вазелина не дадут Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 367
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06.06.2021 15:46 Відповісти
Ніяк не узбагоїться, як норець нурує.
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Это вот оно откуда перднуло?

Закрройте форточку, оттуда трампом бздит. Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 5617
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06.06.2021 16:03 Відповісти
Та над цим маразматиком скоро тільки папуаси не насміхатимуться. Хоча й то не факт.
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06.06.2021 17:01 Відповісти
Похоже,что Трамп одел еще одну портупею! Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 3986
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06.06.2021 17:53 Відповісти
Кгбешная криса получила задание.
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06.06.2021 18:36 Відповісти
Достроить трубопровод не означает пользоваться им. Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом - Цензор.НЕТ 939
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06.06.2021 21:32 Відповісти
Newsmax

JumtgmineSepne r4ton nattstuso r6c:fdd05e dASM ·

Are world leaders starting to 'smell Biden's weakness?' https://www.youtube.com/watch?v=pw4Joc21ujQ...
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06.06.2021 22:42 Відповісти
Руде гидоття выблювалось.
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06.06.2021 23:16 Відповісти
Ему, видимо, понравилось, как Вова насмехался над ним. Завидует, поди
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07.06.2021 15:14 Відповісти
 
 