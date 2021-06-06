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Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китай і президент Російської Федерації Володимир Путін відверто насміхаються над чинним президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують із нього, вони принижують нашу країну", - сказав Трамп на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.
Трамп вважає, що чинний президент дозволив Росії добудувати "Північний потік-2", чим дав Росії підстави для зневажливого ставлення.
Топ коментарі
+26 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар06.06.2021 14:25
+23 Alexander Bereznuk e6baafd3
показати весь коментар06.06.2021 14:21
+20 maravillo
показати весь коментар06.06.2021 14:21
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Будь ласка, зачекайте...
но на всяких приколистов рано или поздно найдётся свой Ронни..
трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
не завадив до-будувати його
Дійшло до того, що республіканці і листа "козаку" писали, а тепер зареєстрували новий законопроект.
-- эт точно...
зі. не вистачає лише червоної зірки
Трамп, будь корректнее, не теряй сноровку!
красавчик трамп в отличие от маразматика деда-бидона
**деть - не мешки ворочать
Лайков понаставили...
для Украины
...рубль -- на все руки мастер! *)
Більшої кацапської підстилки , серед політичної еліти США , годі й шукати .
Вот тебе пословица: не буди лихо, пока оно тихо...
(с) Место встречи изменить нельзя
Конгрес вдует лаптемордым, а китайцы вазелина не дадут
Закрройте форточку, оттуда трампом бздит.
JumtgmineSepne r4ton nattstuso r6c:fdd05e dASM ·
Are world leaders starting to 'smell Biden's weakness?' https://www.youtube.com/watch?v=pw4Joc21ujQ...