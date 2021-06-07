Каждый ребенок будет получать процент от добычи недр, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.
Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finance.ua.
"Первый вопрос - это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние два года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации. По решению СНБО, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий. Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе", - сказал президент.
"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине", - добавил он.
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Зеленский давал большое интервью, в котором пообещал продать часть президентских самолетов и не перекрывать дороги своим кортежем.
До президентства Зеленский не раз говорил, что не будет держаться за свою должность и даже называл условия своей возможной отставки. В частности, обещал уйти, если когда-нибудь нарушит закон
После второго тура выборов будущий президент заверял, что его первыми кадровыми решениями будет назаначение новых людей. Обещание было провалено прямо на следующий день после инаугурации.
Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем АП. Ранее Богдан был заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко и заместителем министра Кабмина в правительстве Азарова.
Зеленский обещал не назначать родственников, товарищей и людей без профессиональных качеств.
«Кумовства у нас не будет», - подчеркивал он. Но и с этим обязательством Зеленский не справился.
зарплата военнослужащих будет на уровне натовских стандартов;
восстановить аэропорты нужно в каждом областном центре;
уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных, состоящий из народа;
центральные органы власти не будут сконцентрированны в Киеве;
создать условия, чтобы украинцы, которые разъехались по миру, имели желание вернуться домой
За даними Чорновол, Верещук очолювала "Українську бурштинову біржу" за часів Януковича, зокрема у грудні 2013 року - "саме в розпал Майдану". ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Код ЄДРПОУ 39030399
https://opendatabot.ua/c/39030399
"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский. Заверить - от слова ВЕРИТЬ.
ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ, КТО ТЕБЕ ПОВЕРИТ?
Кто ж тебе , Вова , поверит? Разве только тот, кому отшибло память?
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskomu-nedostatochno-odnogo-prezidentskogo-sroka-on-mozhet-pojti-na-vtoroj
Ну а шо лохам же халяву подавай, от вони її і отримають.
Впевнеми краками крокуємо до Бенесуели, ну а шо земельку то треба за безцінь у лошні викупити, як при приватизації 90-тих.
До выборов ещё так далеко, а ты такими крутыми видосиками разбрасываешься!
зебилы, всё как вы хотели.. сбылась мечта идиотов и эпоха бедности Зели, таки да, закончилась
https://www.youtube.com/watch?v=YmrKb8WRriw
И я даже знаю ФИО этих ребенков : Александра Зеленская и Кирил Зеленский.
И еще и внукам хватит.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен