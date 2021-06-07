Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр і їхніх користувачів.
Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на finance.ua.
"Перше питання — це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалась виключно з корупцією і незаконним видобутком. Останні 2 роки ми прагнемо запроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення до такої ситуації. За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій". Доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні", — сказав президент.
"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні", — додав він.
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Зеленский давал большое интервью, в котором пообещал продать часть президентских самолетов и не перекрывать дороги своим кортежем.
До президентства Зеленский не раз говорил, что не будет держаться за свою должность и даже называл условия своей возможной отставки. В частности, обещал уйти, если когда-нибудь нарушит закон
После второго тура выборов будущий президент заверял, что его первыми кадровыми решениями будет назаначение новых людей. Обещание было провалено прямо на следующий день после инаугурации.
Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем АП. Ранее Богдан был заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко и заместителем министра Кабмина в правительстве Азарова.
Зеленский обещал не назначать родственников, товарищей и людей без профессиональных качеств.
«Кумовства у нас не будет», - подчеркивал он. Но и с этим обязательством Зеленский не справился.
зарплата военнослужащих будет на уровне натовских стандартов;
восстановить аэропорты нужно в каждом областном центре;
уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных, состоящий из народа;
центральные органы власти не будут сконцентрированны в Киеве;
создать условия, чтобы украинцы, которые разъехались по миру, имели желание вернуться домой
За даними Чорновол, Верещук очолювала "Українську бурштинову біржу" за часів Януковича, зокрема у грудні 2013 року - "саме в розпал Майдану". ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Код ЄДРПОУ 39030399
https://opendatabot.ua/c/39030399
"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский. Заверить - от слова ВЕРИТЬ.
ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ, КТО ТЕБЕ ПОВЕРИТ?
Кто ж тебе , Вова , поверит? Разве только тот, кому отшибло память?
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskomu-nedostatochno-odnogo-prezidentskogo-sroka-on-mozhet-pojti-na-vtoroj
Ну а шо лохам же халяву подавай, от вони її і отримають.
Впевнеми краками крокуємо до Бенесуели, ну а шо земельку то треба за безцінь у лошні викупити, як при приватизації 90-тих.
До выборов ещё так далеко, а ты такими крутыми видосиками разбрасываешься!
зебилы, всё как вы хотели.. сбылась мечта идиотов и эпоха бедности Зели, таки да, закончилась
https://www.youtube.com/watch?v=YmrKb8WRriw
И я даже знаю ФИО этих ребенков : Александра Зеленская и Кирил Зеленский.
И еще и внукам хватит.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен