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Новини Політика України
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діти (4411) Зеленський (17467) надра_ (22)

Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр і їхніх користувачів.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на finance.ua.

"Перше питання — це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалась виключно з корупцією і незаконним видобутком. Останні 2 роки ми прагнемо запроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення до такої ситуації. За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій". Доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні", — сказав президент.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні", — додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+75
так же как и госдачи для детей
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07.06.2021 13:10
+51
Кажды ребенок из тех,кому он отдал госдачу.
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07.06.2021 13:10
+49
Ага! "Всі ми - президенти!" - ми вже чули!
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07.06.2021 13:14
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цікаво б було побачити список цих 100 дітей, кожен з яких отримає процент.
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07.06.2021 15:02 Відповісти
да че только дети, клован? пусть и ленка и шмандель тоже получают не мелочись
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07.06.2021 15:07 Відповісти
Крутейший пиар... признал.
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07.06.2021 15:15 Відповісти
Что , значит не верится , учители же уже получают по 4000 $ и в ус не дуют , а вам не верится Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5858
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07.06.2021 15:24 Відповісти
По-факту, бубочка веде передвиборчу кампанію. Очевидно, невдовзі нас чекають позачергові вибори і ВР і президента. Тому стільки брехні і піару від тої шмарклі і стільки бруду на опонентів. Вони то змушені робити, поки ще залишився шанс на другий термін. Бо ще трохи і все, всі рейтинги здуються, а то для них катастрофа, бо народ може не дозволити їм цілком розвалити державу, а так, другий термін, видимість підтримки, шо хочу то ворочу...
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07.06.2021 15:25 Відповісти
Новая волна ослиной урины в глаза своих лоботомированных поклонников.
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07.06.2021 15:29 Відповісти
Обещания ЗЄ
Зеленский давал большое интервью, в котором пообещал продать часть президентских самолетов и не перекрывать дороги своим кортежем.
До президентства Зеленский не раз говорил, что не будет держаться за свою должность и даже называл условия своей возможной отставки. В частности, обещал уйти, если когда-нибудь нарушит закон
После второго тура выборов будущий президент заверял, что его первыми кадровыми решениями будет назаначение новых людей. Обещание было провалено прямо на следующий день после инаугурации.
Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем АП. Ранее Богдан был заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко и заместителем министра Кабмина в правительстве Азарова.
Зеленский обещал не назначать родственников, товарищей и людей без профессиональных качеств.
«Кумовства у нас не будет», - подчеркивал он. Но и с этим обязательством Зеленский не справился.
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07.06.2021 15:30 Відповісти
мировой шахматный турнир в городе нью кривой рог! как это всё знакомо, гросмейстер мирового класса зеленский! а может мы не так поняли? может он имел ввиду что каждый ребёнок ахметова каломыского фирташа фельдмана рабиновича фукса розенблата допкина новинского зеленского и других украинцев будет иметь свой гешефт от недр моей Украины? так наверное правильно будет?
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07.06.2021 15:31 Відповісти
пи#дабол
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07.06.2021 15:34 Відповісти
Как ты живешь с таким именем?
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07.06.2021 18:51 Відповісти
Были еще обещания...
зарплата военнослужащих будет на уровне натовских стандартов;


восстановить аэропорты нужно в каждом областном центре;


уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных, состоящий из народа;


центральные органы власти не будут сконцентрированны в Киеве;


создать условия, чтобы украинцы, которые разъехались по миру, имели желание вернуться домой
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07.06.2021 15:35 Відповісти
Надо бубочку вернуть к своим, в палату №6, к Наполеону и дедушке Членину, а то он опять нанюхался клею и у него начался словесный понос.
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07.06.2021 19:36 Відповісти
А от добычи янтаря он не обещал детишкам проценты?
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07.06.2021 15:37 Відповісти
нет ! это святое! это он обещал только розенблату.....
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07.06.2021 15:47 Відповісти
"ТО ВИ ТЕЖ У СХЕМІ?": ЧОРНОВОЛ ВИЯВИЛА В ЛАВАХ "СЛУГИ НАРОДУ" ЕКСОЧІЛЬНИЦЮ "УКРАЇНСЬКОЇ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ" (Верещук)
За даними Чорновол, Верещук очолювала "Українську бурштинову біржу" за часів Януковича, зокрема у грудні 2013 року - "саме в розпал Майдану". ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Код ЄДРПОУ 39030399
https://opendatabot.ua/c/39030399
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07.06.2021 15:55 Відповісти
Об этом говорится в его предвыборной программе.
"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский. Заверить - от слова ВЕРИТЬ.

ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ, КТО ТЕБЕ ПОВЕРИТ?

Кто ж тебе , Вова , поверит? Разве только тот, кому отшибло память?
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07.06.2021 15:48 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ОДИН СРОК, заявив, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать все, что запланировал.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskomu-nedostatochno-odnogo-prezidentskogo-sroka-on-mozhet-pojti-na-vtoroj
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07.06.2021 16:01 Відповісти
БРЕХАТЬ ДЛЯ ЗЕ, ЯК ПУ..ТЬ!
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07.06.2021 16:04 Відповісти
Так он всё, что обещал, от всего и отказывается, разве не ясно?
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07.06.2021 16:25 Відповісти
"Кожна МОЯ дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр"
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07.06.2021 16:19 Відповісти
З мови зняли.
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07.06.2021 19:16 Відповісти
Так,так :вони вже отримують- бідуючі ,розкормлені дітки Остапа Бендера!Слава тим хто вибирає злодіїв а потім репетує за росію-але ж це їхні ставленики кремлівської мафії захопили вже всю Україну.
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07.06.2021 15:50 Відповісти
Каждый ребенок Зеленского будет получать свою долю от отечественных недр, как и проживание на государственных дачах.
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Починайте шити труси з карманами.
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07.06.2021 15:53 Відповісти
У ЗЕтвари делирий. Срочно в поликлинику его, нужно прокапаться.
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07.06.2021 15:55 Відповісти
Популист !!!
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07.06.2021 15:58 Відповісти
Хронический популист. Надо лечить
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07.06.2021 16:02 Відповісти
Мені дуже цікаво, вік дитини, саму дитину теж будуть обирати рішенням РНБО...
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07.06.2021 16:03 Відповісти
пречудово, забрати навіг з баджету гроші які називаються рентою, і направити їх в банки, бажано таких ділків як Каламойш.
Ну а шо лохам же халяву подавай, от вони її і отримають.
Впевнеми краками крокуємо до Бенесуели, ну а шо земельку то треба за безцінь у лошні викупити, як при приватизації 90-тих.
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07.06.2021 16:10 Відповісти
как там у классика: и тут Остапа понесло...
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07.06.2021 16:13 Відповісти
есть такая пословица: хочешь изменить мир, начни с себя. Думаю, Зе и его дети уже получают процент от добычи недр
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07.06.2021 16:36 Відповісти
Зебик - тормоз, Хрущев его опередил с дедьми и внуками, которые будут в комунестичегокуда-достатке.
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07.06.2021 16:37 Відповісти
Ага. Каждый ребенок фирташей, бабломойских и лохметовых будет конечно получать. И не процент, а большую часть.
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07.06.2021 16:44 Відповісти
шо оно мелит долбодятел
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07.06.2021 16:57 Відповісти
Ну да,ты,ваЗЕлин,уже говорил что в президентской резиденции в Конче Заспе будут жить детки,в итоге там живут твои детки и следуя этой логике каждый ребёнок лояльных к коЗЕлу олигархов будут получать процент от всего в Украине.
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Юморит. Шмаркля решил поддерживать себя в форме если прйдется вернутся к прежней профессии.
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Опять траву завезли?
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07.06.2021 17:05 Відповісти
Зеля, дружыще!
До выборов ещё так далеко, а ты такими крутыми видосиками разбрасываешься!
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07.06.2021 17:16 Відповісти
Когда ?
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07.06.2021 17:21 Відповісти
Он не уточнил чьи дети будут получать)
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07.06.2021 17:37 Відповісти
Колумбийская соль зашла недавно говорят
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07.06.2021 17:38 Відповісти
і шо воно ото курить?
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07.06.2021 17:54 Відповісти
Сын Ахметова и Коломойского стали первыми обладателями экономического паспорта Зеленского. Теперь 99,9% доходов от добычи недр будут идти на их специальные счета. Остававшиеся 0,01% доходов от недр разделят между остальными украинскими детьми.
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07.06.2021 18:03 Відповісти
Теперь поверившие начнут срочно строгать детей.
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07.06.2021 18:11 Відповісти
нудануда.. детки Зели Балаболки уже живут на госдачах, теперь им положено их процент от недр..
зебилы, всё как вы хотели.. сбылась мечта идиотов и эпоха бедности Зели, таки да, закончилась
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07.06.2021 18:16 Відповісти
Внук занимается фехтованием - спортлагерь в Рыбаковке на 14 дней - 10 т. гр. Где, мать твою риму, процент ребёнку. Зато внук пошёл на летние курсы по немецкому. За все 2 недели - с изучением немецкого, играми, обедом - 500 гр( при том, что один обед 140 гр) - остальное доплачивают немцы. вова, я твой рот трахал, жидяра *******.
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07.06.2021 18:22 Відповісти
Открывают рынок Земли, продают леса, залежи полезных ископаемых в том числе и титанрвых, перепродают, а не конфисковывают спящие лицензии, тоесть узаканивают грабеж народа,страну превращая в коллонию без вакцин,а потом делают аудит по которому Зеленский обещает не проценты , а процент , несмотря, что согласно Конституции все надра принадлежат народу,а это означает, что сырье не обычный товар, его воспроизвести нельзя, а значит обладает монопольными свойствами потому на этот товар надо вводить ренту,акцыз,оставляя добытчику среднюю рентабельность, максимум 30%, а они на Зе э/э хотят акцызы вводить не там где надо вместо допуска к рынку множества мелких и средних производителей , с целью установления рыночной цены на основе спроса и предложения , а не девать дотаций с биюджета олигархам. У той же APLE одной из самой капитализированной фирмы в мире оперативная рентабельность, соотношение прибыли к себистоимости 20% ,к примеру на железной руде , которой торгует и добывает господин Ахметов на приватизированных предприятиях из надр Украины при цене 200$ за тонну рентабельность при себестоимости 60$ равна 140/60= 230% значит 30% пусть берет себе (а в идеале добычей должна заниматься хоз.расчтное АО принадлежащее на 50% или более государству как в той же Польше с котируемыми акциями на бирже где прибыль 30% от рентабельности должен получать не только Ахметов , а все желающие инвесторы по рыночнрй цене за акцию, как в той же Aple) ,а 200% , а не один %, как предлагает Зеленский или 120 $ акцыз за тонну отдает государству и не в бюджет на откаты Зеленскому через дороги,или еще на чем, а на армию,социалку и детяму , а дороги надо строить платные, которые по факту такими и являются за счет акцыза на топливо ,только надо контролировать властью их цену и качество, а если не достает денег то пусть магистральные дороги будут платные за счет инвестиций, они окупятся, но для этого надо рыночный кредит, как нормальных странах 1-4 % , а не убивая гривну инфляцией и экономику не целевыми тратами с бюджета, подымая и без этого % ставку по сговору между банком и мин, фином до 15%,а крелиты до 20% при отсутствии девальвации, что бы получать % по сути в валюте,ОВГЗ, размещать всем желающим в том числе банкам по аукционной цене только меньшими контрактами через туже биржу, тогда и ставка была бы рыночной и ниже. Или например "украинский" Кернел, который производит растительное масло,используя украинскую Землю, как надра более 600 тыс.га получает возмещение НДС 10 млрд.грн.в год, а значит производит пролукции 10х6 на 60 милрд.грн.а прибыли нет ,только дабавочная стоимость в виде зарплаты на 1, 7 млрд.грн., как так может быть, когда прибыли нет? , а выплачивается только зарплата, на 1, 7 милрд.грн.а остальное 60-1,7=58,3 милрд.грн другие затраты , которые надо инвестировать,а стоимость кредита в Украине не меньше чем 5, 7, 9%, которые и то ниже ОВГЗ, значит доплачивает госуларство ниже рынка , значит есть тоже коррупция, так возникает вопрос зачем отдавать надра Ахметову, а Землю тем же агрохолдингам?, лучьше в место их на основе АО, фермерских хозяйств организовать коперативы от 2, 5 тыс.га до 10 тыс,га Земли, где владельцами будут пайщики,местные жители по 5-10 га, как в той Голландии, Германии,которые не будут отравлять пестицыдами свое место обитования и водоемы, и сберегут экологию,а управляющие этими кооператиаами фермеры на изирательной основе в место олигархов с вознаграждение скажем 5% от прибыли , когла можно на том же растительном масле получать в срелнм 800 $ с 1 га, в год перерабатывая сырье, тогда Земля останется у народа, а народ будет сытый и сельское население иметь доход и экология в норме ,а государство налоги,кто хочет пусть переселяется в село получает 2 га на семью и тоже становится участником кооператива , только для этого надо ,что бы власть избранная народом работала на народ и страну, а не против и на себя, воруя и без.хозно расхолуя деньги народа,потому, что нет контроля и наказания, тогда будет и законность и инвест климат, конкуренция и кредиты для производства по рыночнрй примерно 3% цене , как в Польше, а не монопольнрй из закоррупции как в Украине.
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07.06.2021 18:29 Відповісти
Навіщо оті бла-бла бла. Такий же відсоток,як і пенсіонери оту обіцяну до пенсії тисячку за 2021 р.,яка досі маячить на горизонті,а горизонт-знаєте де є.Пустобреством займаєтеся,пане ЗЕ!
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07.06.2021 18:42 Відповісти
Что же он курит?
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07.06.2021 18:53 Відповісти
Это он в квартале курил всякую хрень. А теперь у бубочки закончилась эпоха бедности и он, как крутой поц, нюхает. Нееее, не шото там у Ленки, а покруче. Аргентинскую муку.
Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2640 Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2640 Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2640
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07.06.2021 19:29 Відповісти
Маланцы и их дети заранцы будут это иметь
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07.06.2021 19:02 Відповісти
а почему только дети? вот и ярмак недавно про детей пел.
https://www.youtube.com/watch?v=YmrKb8WRriw
Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4673 Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 617
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07.06.2021 19:06 Відповісти
Так они-же дети, кто их посадит?!!!
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07.06.2021 19:25 Відповісти
Кожна дитина слуг наріду отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський
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07.06.2021 19:15 Відповісти
каждый ребенок будет получать...
И я даже знаю ФИО этих ребенков : Александра Зеленская и Кирил Зеленский.
И еще и внукам хватит.
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07.06.2021 19:24 Відповісти
Обещать он конечно мастак, одно снижение тарифов чего стоит.
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07.06.2021 19:29 Відповісти
чепуха зелена
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07.06.2021 19:35 Відповісти
олігархат в шоці - до цього відсоток з видобутку надр могли отримувати лише ЇХНІ діти ... Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5751
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07.06.2021 21:56 Відповісти
Стесняюсь спросить, баб Юля - это олигархат(неудавшийся) или и того пуще - ни то , ни се?
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08.06.2021 00:58 Відповісти
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика

Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография

Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология

Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение

По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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07.06.2021 22:05 Відповісти
Западная Европа постоянно выделяет Украине, в трм числе и денежную помощь, чтобы зебуины не щимили налогами бмзнес... Дык, дураки по тупому взвинтили налоги. Тупая быкота из подворотни не бычит, шо помощь от Европы может схлопнуться, как и не было. Тогда у зебуина - один путь , как у шлепера с бацькой, - чумадан-ваакзал-нарабсея.
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08.06.2021 00:55 Відповісти
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