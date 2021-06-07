Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Лебединское наемники вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В ответ на обстрел противника украинские защитники открыли огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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петя петя 6faa2325
показать весь комментарий07.06.2021 18:16 Ответить Мне нравится 1
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Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий07.06.2021 18:57 Ответить Мне нравится 2
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