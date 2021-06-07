РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5267 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
634 5
обстрел (20241) Донбасс (26945) боевые действия (1981) операция Объединенных сил (4182)

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Лебединское наемники вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также смотрите: Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА

В ответ на обстрел противника украинские защитники открыли огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
07.06.2021 18:16 Ответить
Бункерфюрер готовится к встрече с Байденом. Он всегда перед переговорами усиливает обстрелы. Пуйло до сих пор считает что весь мир верит в донбасских шахтеров на танках и БУКах, а он единственный в мире миротворец.
показать весь комментарий
07.06.2021 18:57 Ответить
 
 