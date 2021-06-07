Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Лебединское наемники вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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В ответ на обстрел противника украинские защитники открыли огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



