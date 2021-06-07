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Російські найманці обстріляли українські позиції біля Лебединського з гранатометів, - штаб ООС

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Російські найманці обстріляли українські позиції біля Лебединського з гранатометів, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріл противника українські захисники відкрили вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте також: Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС
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Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Лебединского из гранатометов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5034
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07.06.2021 18:16 Відповісти
Бункерфюрер готовится к встрече с Байденом. Он всегда перед переговорами усиливает обстрелы. Пуйло до сих пор считает что весь мир верит в донбасских шахтеров на танках и БУКах, а он единственный в мире миротворец.
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07.06.2021 18:57 Відповісти
 
 