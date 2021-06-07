Російські найманці обстріляли українські позиції біля Лебединського з гранатометів, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У відповідь на обстріл противника українські захисники відкрили вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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петя петя 6faa2325
показати весь коментар07.06.2021 18:16 Відповісти Мені подобається 1
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Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар07.06.2021 18:57 Відповісти Мені подобається 2
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