Принятие законов, ограничивающих обязанности Минобороны и ВСУ, поможет Украине гармонизироваться с принципами НАТО, - представитель Минобороны США Купер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Агрессия РФ на востоке Украины - это не только украинский вопрос, это угроза для Европы, США и стабильности международного порядка. США уже давно понимают, что демонстрация силы и единства среди союзников НАТО и партнеров - очень важные компоненты для того, чтобы сдерживать российскую агрессию, а также принуждение.
Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии Лора Купер во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN. Она также перечислила реформы, которые необходимо реализовать в Украине для того, чтобы ускорить ее вступление в НАТО.
"Хочу подчеркнуть, что Америка всегда поддерживает суверенитет Украины так же, как и территориальную целостность и евроатлантические амбиции. Украина является критически важным партнером на фронте российской агрессии. Россия является оккупантом в Крыму и подпитывает конфликт в Донбассе, стремясь изменить границы силой. Мы не должны этого принимать. Как уже совершенный факт", - сказала Купер.
Она напомнила, что "США взяли на себя обязанность, чтобы двери НАТО оставались открытыми для стран, которые хотят присоединиться, когда они будут готовы и смогут взять на себя соответствующие обязательства, связанные с членством.
"Для этого мы продолжаем работать вместе с украинским правительством, поощрять его внедрение глубоких комплексных и своевременных реформ, необходимых для того, чтобы продвигать евроатлантические амбиции, поддерживать безопасную, процветающую, демократическую и свободную Украину. Украина уже очень серьезно продвинулась за 30 лет независимости, в частности с 2014-го года, когда произошла Революция Достоинства", - отметила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии.
Также Купер акцентировала на реформах, в которых Украина достигла заметного прогресса. Среди них закон о национальной безопасности, закон о разделении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, закон об оборонных закупках.
"Кроме того, мы увидели, что уже принята национальная стратегия национальной безопасности и национально-военная стратегия", - добавила спикер.
Однако, по ее словам, есть и сферы, которые требуют дальнейшего внимания, среди них - принятие законов, которые четко ограничивают обязанности Министерства обороны и ВСУ. По мнению Купер, именно это поможет украинской обороне гармонизироваться с принципами НАТО.
"Что касается оборонной промышленности. Мы поощряем Украину принять стратегию, чтобы лучше поддерживать потребности украинских ВСУ... Внедряя эффективное корпоративное управление и принципы Наблюдательного совета, которые соответствуют глобальным практикам, подобно этому США считает, что принятие инвестиций очень важны для того, чтобы защищать критическую гражданскую и оборонную инфраструктуру от иностранной эксплуатации. Эффективные процессы оборонной индустрии, так же как институты, помогут постоянно улучшать боевую способность, уменьшат коррупцию и откроют двери для иностранных инвестиций", - подытожила Купер.
Пожалуйста, подождите...
Все це танці з бубном, розводняк Лохів та неЛохів..))
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
)
Невже ви не можете інформармацію досягти самостійно??
На "клаві" наберіть...
Не можете-у батьків, родичів та знайомих запитайте..
))
Та нехай йому в "імпічмент" та ще де кудись-
не "пожвавить"... Читайте устав "НАТО"..))