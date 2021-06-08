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Глава набсовета Украинского культурного фонда Мудрак подала в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава набсовета Украинского культурного фонда Мудрак подала в отставку

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сообщила, что написала заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в Фейсбуке.

Мудрак написала, что сложила полномочия, "учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета Украинского культурного фонда"4 июня.

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"Призывала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо", - написала Мудрак.

"Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода", – написала Мудрак.

"За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса. Спасибо всем, кто критиковал. Если мой голос будет услышан - буду помогать УКФ и в дальнейшем", - отметила Мудрак.

Также заявление на увольнение с должности члена наблюдательного совета УКФ подала Екатерина Чуева, сообщает Украинский культурный фонд.

"Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов наблюдательного совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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В случае если самоотводы членов набсовета продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом – двух кандидатов подает МКИП, двух – Офис президента, двух – общественные организации, двух – учреждения культуры. Председатель набсовета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом набсовета УКФ.
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"самоотводы членов набсовета продолжатЬся"
Яка школота писала текст?Источник:https://censor.net/ru/n3270025
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08.06.2021 08:50 Ответить
все валится из рук наивЭлычнего.....
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08.06.2021 08:58 Ответить
Я в шоке , сколько ж бездельников кормится с бюджета. Наблюдатель на наблюдателе...На одного раба три прораба...
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08.06.2021 09:01 Ответить
І хто ж цей раб? Ви?
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08.06.2021 10:02 Ответить
дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов Источник: https://censor.net/ru/n3270025

Хорошая работа...и контроля наверняка ни какого...
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08.06.2021 09:08 Ответить
Совістна людина...
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08.06.2021 09:17 Ответить
Развалила работу фонда и уволилась
Как все просто ?

Может аудит бюджетных денег провести сначала ? А то простые украинцы бюджет наполняют, а сборище пиявок бюджет транжирит
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08.06.2021 09:17 Ответить
Я так понял, что исторические киевские дома уже готовят под высотки... И пачкаться не желательно...
Нет, это слишком мелко...
А коим образом она вообще, попала туда?
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08.06.2021 09:21 Ответить
Великі здобутки- два рази зібралися
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08.06.2021 10:14 Ответить
 
 