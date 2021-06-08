Глава набсовета Украинского культурного фонда Мудрак подала в отставку

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сообщила, что написала заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в Фейсбуке.

Мудрак написала, что сложила полномочия, "учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета Украинского культурного фонда"4 июня.

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"Призывала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо", - написала Мудрак.

"Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода", – написала Мудрак.

"За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса. Спасибо всем, кто критиковал. Если мой голос будет услышан - буду помогать УКФ и в дальнейшем", - отметила Мудрак.

Также заявление на увольнение с должности члена наблюдательного совета УКФ подала Екатерина Чуева, сообщает Украинский культурный фонд.

"Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов наблюдательного совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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В случае если самоотводы членов набсовета продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом – двух кандидатов подает МКИП, двух – Офис президента, двух – общественные организации, двух – учреждения культуры. Председатель набсовета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом набсовета УКФ.