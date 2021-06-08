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Новости Общество
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нелегалы (445) работа (586)

Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Масштабную преступную схему по поставкам нелегальной рабочей силы из Украины в европейские страны разоблачили правоохранители Чехии. Задержали четырех украинцев, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов.

"Эта ситуация с нелегалами она является достаточно распространенной... Там эти люди работают без надлежащего оформления. Да, они очень сильно рискуют. Да, наверное, есть очень много случаев, когда им вообще не платят, люди могут потерять свободу и здоровье", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщает "Радио Свобода", люди приезжали в Чехию на три месяца по туристическим визам. И незаконно работали на низкооплачиваемых работах за часть зарплаты. Остальные деньги  присваивали руководители нелегальной сети.

"Европейское законодательство является достаточно жестким для людей которые приезжают на работу в Евросоюз. Во-первых, работодатель должен заплатить за иностранного работника во время его официального оформления. И зарплата, выплаченная работнику, облагается налогом в соответствии с действующим законодательством. Которое действует в той или иной стране", – добавляет Пендзин.
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Топ комментарии
+5
так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
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08.06.2021 12:22
+3
Такое, как изаслуживает.

Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
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08.06.2021 12:31
+2
Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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08.06.2021 12:34
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так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
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08.06.2021 12:22 Ответить
Не-не. Не ехайте туда.

В Украине лучче. Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 7534 И законы тут законные, и налоги не такие злые, и у власти не наркоманы какие-то.
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08.06.2021 12:23 Ответить
Странное у тебя к Украине отношение...
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08.06.2021 12:27 Ответить
Такое, как изаслуживает.

Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
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08.06.2021 12:31 Ответить
В Україні судами керує кацапськиий пітар Портнов-таке і відношення.
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08.06.2021 12:43 Ответить
Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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08.06.2021 12:34 Ответить
Что значит "решалы"?
Украинцы едут по вызову и заключают контракты с работодателем... А вот о что работодатель обманывает и нанятых людей и государство... это не вина нанятого человека ! И ЕС не нанятого человека должно наказывать, а работодателя ! И стоять на стороне нанятого человека, по той причине, что он границу пересек законно и имел контракт !
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08.06.2021 13:31 Ответить
Ага, "законно работал" по туристической визе. Наказывать нужно обоих драконовскими штрафами.
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08.06.2021 13:39 Ответить
Тормоз! Например в Польше МОЖНО работать по безвизу !!!
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08.06.2021 17:11 Ответить
 
 