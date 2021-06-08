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Новини Суспільство
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нелегали (362) робота (347)

Європейське законодавство доволі жорстоке для заробітчан, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Масштабну злочинну схему з постачання нелегальної робочої сили з України до європейських країн викрили правоохоронці Чехії. Затримали чотирьох українців, яких звинуватили в ухилянні від сплати податків.

"Ця ситуація з нелегалами вона є достатньо розповсюдженою… Там ці люди працюють без належного оформлення. Так, вони дуже сильно ризикують. Так, напевно, є дуже багато випадків, коли їм взагалі не платять, люди можуть втратити свободу і здоров'я", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як повідомляє "Радіо Свобода", люди приїжджали до Чехії на три місяці за туристичними візами. І незаконно працювали на низькооплачуваних роботах за частину зарплати. Решту грошей – привласнювали керівники нелегальної мережі.

"Європейське законодавство є досить жорстким для людей які приїжджають на роботу в Євросоюз. По-перше, роботодавець має заплатити за іноземного працівника під час його офіційного оформлення. І зарплатня, яка виплачена працівнику, оподатковується відповідно до чинного законодавства. Яке діє в тій чи іншій країні", – додає Пендзин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
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08.06.2021 12:22
+3
Такое, как изаслуживает.

Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
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08.06.2021 12:31
+2
Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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08.06.2021 12:34
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так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
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08.06.2021 12:22 Відповісти
Не-не. Не ехайте туда.

В Украине лучче. Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 7534 И законы тут законные, и налоги не такие злые, и у власти не наркоманы какие-то.
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08.06.2021 12:23 Відповісти
Странное у тебя к Украине отношение...
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08.06.2021 12:27 Відповісти
Такое, как изаслуживает.

Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
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08.06.2021 12:31 Відповісти
В Україні судами керує кацапськиий пітар Портнов-таке і відношення.
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08.06.2021 12:43 Відповісти
Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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08.06.2021 12:34 Відповісти
Что значит "решалы"?
Украинцы едут по вызову и заключают контракты с работодателем... А вот о что работодатель обманывает и нанятых людей и государство... это не вина нанятого человека ! И ЕС не нанятого человека должно наказывать, а работодателя ! И стоять на стороне нанятого человека, по той причине, что он границу пересек законно и имел контракт !
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08.06.2021 13:31 Відповісти
Ага, "законно работал" по туристической визе. Наказывать нужно обоих драконовскими штрафами.
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08.06.2021 13:39 Відповісти
Тормоз! Например в Польше МОЖНО работать по безвизу !!!
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08.06.2021 17:11 Відповісти
 
 