Європейське законодавство доволі жорстоке для заробітчан, - експерт
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Масштабну злочинну схему з постачання нелегальної робочої сили з України до європейських країн викрили правоохоронці Чехії. Затримали чотирьох українців, яких звинуватили в ухилянні від сплати податків.
"Ця ситуація з нелегалами вона є достатньо розповсюдженою… Там ці люди працюють без належного оформлення. Так, вони дуже сильно ризикують. Так, напевно, є дуже багато випадків, коли їм взагалі не платять, люди можуть втратити свободу і здоров'я", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Як повідомляє "Радіо Свобода", люди приїжджали до Чехії на три місяці за туристичними візами. І незаконно працювали на низькооплачуваних роботах за частину зарплати. Решту грошей – привласнювали керівники нелегальної мережі.
"Європейське законодавство є досить жорстким для людей які приїжджають на роботу в Євросоюз. По-перше, роботодавець має заплатити за іноземного працівника під час його офіційного оформлення. І зарплатня, яка виплачена працівнику, оподатковується відповідно до чинного законодавства. Яке діє в тій чи іншій країні", – додає Пендзин.
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В Украине лучче. И законы тут законные, и налоги не такие злые, и у власти не наркоманы какие-то.
Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.
Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман?
Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
Украинцы едут по вызову и заключают контракты с работодателем... А вот о что работодатель обманывает и нанятых людей и государство... это не вина нанятого человека ! И ЕС не нанятого человека должно наказывать, а работодателя ! И стоять на стороне нанятого человека, по той причине, что он границу пересек законно и имел контракт !