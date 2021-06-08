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авария (1266) газопровод (823) Ивано-Франковская область (838) Оператор ГТС (85)

На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация трубы. Угрозы прекращения поставок газа нет, - Оператор ГТС (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация трубы. Угрозы прекращения поставок газа нет, - Оператор ГТС (обновлено)

На объекте ОГТСУ в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на участке газопровода-отвода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Отмечается, что угрозы прекращения поставок газа в близлежащих населенных пунктах нет.

Оператор ГТС сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области, которая произошла сегодня в 12:40.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения населенным пунктам нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует", - говорится в сообщении.

Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Какое совпадение. Может стоит усилить охрану подобных объектов.
Козломордые ведь не дремлют...
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08.06.2021 13:13
+2
Кацапские диверсии в тестовом режиме пока СП-2 не запустили.
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08.06.2021 13:16
+1
Это точно работа Петрова и Баширова.
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08.06.2021 15:32
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Какое совпадение. Может стоит усилить охрану подобных объектов.
Козломордые ведь не дремлют...
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08.06.2021 13:13 Ответить
сверхпроникающий через фильтра и компрессоры дрон? На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация трубы, пострадавших нет, - источник - Цензор.НЕТ 4960
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08.06.2021 13:16 Ответить
Фантазия у козлорылых как всегда на уровне...дна.
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08.06.2021 13:17 Ответить
Придурок.
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08.06.2021 13:21 Ответить
Кацапские диверсии в тестовом режиме пока СП-2 не запустили.
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08.06.2021 13:16 Ответить
Это точно работа Петрова и Баширова.
показать весь комментарий
08.06.2021 15:32 Ответить
 
 