На газопроводі в Івано-Франківській області сталася розгерметизація труби. Загрози припинення поставок газу немає, - Оператор ГТС (оновлено)
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На об'єкті ОГТСУ в Івано-Франківській області сталася розгерметизація на ділянці газопроводу-відводу "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України.
Зазначається, що загрози припинення поставок газу в довколишніх населених пунктах немає.
Оператор ГТС повідомляє про розгерметизацію на ділянці газопроводу-відводу діаметром 500 мм "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" без спалаху поблизу села Клузів Івано-Франківської області, яка сталася сьогодні о 12:40.
"Постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози припинення газопостачання населених пунктів немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу в ЄС. Зараз пошкоджена ділянка газопроводу повністю локалізована, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпеки для населених пунктів поблизу немає", - йдеться в повідомленні.
Деталі інциденту і його причини встановлюються і будуть повідомлені найближчим часом.
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