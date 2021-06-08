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аварія (461) газопровід (376) Івано-Франківська область (724)

На газопроводі в Івано-Франківській області сталася розгерметизація труби. Загрози припинення поставок газу немає, - Оператор ГТС (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

На газопроводі в Івано-Франківській області сталася розгерметизація труби. Загрози припинення поставок газу немає, - Оператор ГТС (оновлено)

На об'єкті ОГТСУ в Івано-Франківській області сталася розгерметизація на ділянці газопроводу-відводу "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України.

Зазначається, що загрози припинення поставок газу в довколишніх населених пунктах немає.

Оператор ГТС повідомляє про розгерметизацію на ділянці газопроводу-відводу діаметром 500 мм "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" без спалаху поблизу села Клузів Івано-Франківської області, яка сталася сьогодні о 12:40.

"Постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози припинення газопостачання населених пунктів немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу в ЄС. Зараз пошкоджена ділянка газопроводу повністю локалізована, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпеки для населених пунктів поблизу немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту і його причини встановлюються і будуть повідомлені найближчим часом.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Какое совпадение. Может стоит усилить охрану подобных объектов.
Козломордые ведь не дремлют...
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08.06.2021 13:13
+2
Кацапские диверсии в тестовом режиме пока СП-2 не запустили.
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08.06.2021 13:16
+1
Это точно работа Петрова и Баширова.
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08.06.2021 15:32
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Какое совпадение. Может стоит усилить охрану подобных объектов.
Козломордые ведь не дремлют...
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08.06.2021 13:13 Відповісти
сверхпроникающий через фильтра и компрессоры дрон? На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация трубы, пострадавших нет, - источник - Цензор.НЕТ 4960
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08.06.2021 13:16 Відповісти
Фантазия у козлорылых как всегда на уровне...дна.
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08.06.2021 13:17 Відповісти
Придурок.
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08.06.2021 13:21 Відповісти
Кацапские диверсии в тестовом режиме пока СП-2 не запустили.
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08.06.2021 13:16 Відповісти
Это точно работа Петрова и Баширова.
показати весь коментар
08.06.2021 15:32 Відповісти
 
 