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Новини Газова війна
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Україна буде непоправно ослаблена, щойно Росія запустить "Північний потік-2", - Резніков

Україна буде непоправно ослаблена, щойно Росія запустить

Запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна стане значно слабшою. Він має наслідки для національної безпеки країни.

Про це написав у статті для The Wall Street Journal віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.

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"Україна буде непоправно ослаблена, щойно в Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.

Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідності у ще одному газопроводі".

"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.

Автор: 

газ (10481) газопровід (1548) Німеччина (7441) росія (65829) Північний потік (2471) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
Досить нас кошмарити цими бреднями! Ну прям все наше життя залежить від газової труби. Чим швидше ми розірвемо все що нас звязує з мордором тим краще буде для України.
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09.04.2021 10:00
+9
Миллиарды от транзита потеряет не Украина, а конкретные украинские упыри. Остальное - правда
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09.04.2021 10:09
+6
Україна буде невиправно послаблена, якщо і далі в ній будуть правити зелені мудаки, накшталт Рєзнікова
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09.04.2021 10:05
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Досить нас кошмарити цими бреднями! Ну прям все наше життя залежить від газової труби. Чим швидше ми розірвемо все що нас звязує з мордором тим краще буде для України.
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09.04.2021 10:00 Відповісти
да! я поддержую епта! срал я на эту трубу а резник наверно доход с нее получает жыдова!!
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09.04.2021 10:08 Відповісти
расстрелять!!!
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09.04.2021 10:59 Відповісти
Зимой отопление большинства украинских городов очень сильно зависит от этой трубы.
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09.04.2021 10:54 Відповісти
..ты так думаешь??..Весь дешёвый газ с Украины-продаётся втридорога на Запад.всякими "шуфричами"-"владельцами" скважин на Полтавщине,так что-не показывай свою дурь!!
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09.04.2021 12:42 Відповісти
Технологически газотранспортная система построена так, что газ идет с востока на запад. В теории можно попытаться запустить ее в реверсном направлении, но никто не знает, какие проблемы при этом повылазят. И если с этими проблемами не удастся справиться в холодное время года, то всем будет глубоко насрать и на шуфричей и на цены, потому что надо будет искать дрова для буржуйки.
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09.04.2021 12:57 Відповісти
100%!!ВСЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ_ТОЛЬКО О "ТРУБЕ"!!ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЖЕ НЕТ,КОТОРАЯ ПОТРЕБЛЯЛА ЭТОТ ГАЗ_А "ВОНИ" И СЕГОДНЯ,,.
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09.04.2021 12:21 Відповісти
Україна буде невиправно послаблена, якщо і далі в ній будуть правити зелені мудаки, накшталт Рєзнікова
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09.04.2021 10:05 Відповісти
Саме так. Через Латвію, Литву, Естонію транзит енергоносіїв не відбувається, але ці країни не є від того "непоправно послаблені".
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09.04.2021 10:31 Відповісти
будем резать на металлолом?
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09.04.2021 10:59 Відповісти
Нафуя? Українська нафто-азова інфраструктура - це не лише трубопроводи, а й нафто-азомзвища. Треба вчитися заробляти без кацапів, а не молитися на них.
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09.04.2021 11:03 Відповісти
Будем,и потеряем в год 3 миллиарда долларов
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09.04.2021 13:22 Відповісти
так зато скока дених сразу ))) заводы порезали? фабрики порезали - и ничего, живём )
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09.04.2021 17:48 Відповісти
Минимальное налогообложение (включая энергосектор) - сделает из Украины сверхэнергетическую державу!
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09.04.2021 10:06 Відповісти
Воровать не надо!
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Вжі дрібні підарі відкривають свою чорну рашистську пащеку.

Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит http://interfax.ru/ "Интерфакс" слова Косачев
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Миллиарды от транзита потеряет не Украина, а конкретные украинские упыри. Остальное - правда
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09.04.2021 10:09 Відповісти
непоправимо ослаблена будет система крминальной олигархии, сложившаяся за 30 лет "сидения на трубе". Бизнесу и гражданам то "до лампочки" - цены на газ все равно общеевропейские, какая разница, откуда газ?
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09.04.2021 10:13 Відповісти
цікаво, а звідки ці упирі компенсують недостачу, чи не з твоєї кишені?
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09.04.2021 11:07 Відповісти
А может надо быть последовательными в своих действиях??? Раз мы не хотим НИКАКИХ дел иметь с агрессором то как то не логично помогать ему зарабатывать деньги транспортируя газ в Европу. А эти деньги они тратят на то чтобы воевать с нами.
Я считаю надо просить чтобы они быстрей строили северный поток и мы порезали эту трубу.
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09.04.2021 10:15 Відповісти
Я вже не раз спілкувався з Німцями. Так от вони питають, чому Німеччина має платити (де факто) ці мільярди доларів за транзит? Мене зараз більше цікавить інше, як ЄС і Батьківщина хочуть відновити Тупицького на посаді? Як можна відновити на посаді чувака який звільнив від кримінальної відповідальності за невірне декларування всіх чиновників, як розвалив сотні справ проти корупціонерів? А відповідь проста ЄС і Батьківщина це поплічники або самі ці корупціонери. Після інтерв'ю з Рудьковським, ясно одне, ніякі ці гроші від цього транзиту українцям не доходять. Вони осідають в карманах українських "Рудьковських", Суркісів і т д.
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09.04.2021 10:23 Відповісти
Еще есть версия, что президент не имеет права делать то, что он делает. Что такое тупицкий, знают все. Но судя по ахинее, что Вы пишете, еще не все знают, что такое зеленский.
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09.04.2021 10:31 Відповісти
Та ясно, що відбувається. Основний закон України і її закони, не відповідають вимогам часу. А люди які причетні до можливості змін цих законів, в цьому не зацікавлені. От саме це і відбувається.
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09.04.2021 10:53 Відповісти
Под предлогом требований времени в свое время отправили на Север миллионы людей. И отбирали у людей хлеб. Ведь время требовало. Надо же еще и разум иметь, иначе можно докатиться вот до всего этого. И очень элементарно. Только потому, что все не очень здорово не стоит делать хуже. Лучше от этого не станет.
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09.04.2021 11:00 Відповісти
Я не закликаю цих людей відправляти "на сєвєр". Але якщо в конституції написано, що ви не можете звільнити Тупицького навіть якщо воно розвалило біля 300 справ по корупцію, ну і де факто відмінило можливість кримінального переслідування за невірно вказані дані у деклараціях чиновників, тобто читай дозволило незаконне збагачення чиновників за 84 тис грн, то конституція і законодавство не відповідає вимогам часу.
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09.04.2021 12:32 Відповісти
Нарушая закон(что делает Зеленский) Вы не помогаете привести закон в соответствие с требованиями времени. И даже наоборот. И где гарантия, что новые люди будут соответствовать этим требованиям времени? Таких гарантий нет. Мало того, Зеленский пытается власть узурпировать. Полностью получить всю власть. Такое ВСЕГДА приводит к голоду, холоду, репрессиям. ВСЕГДА, подчеркиваю. Вам не нравится Тупицкий. Он мне тоже не нравится. Но нельзя его менять незаконными методами.
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09.04.2021 12:43 Відповісти
Добре. Я з вами погоджуся якщо ви наведете законний метод як прибрати його з посади.
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09.04.2021 19:46 Відповісти
Звикли сидіти на підсосі у рашки та експортувати туди усілякий хлам тому і деградували тя не треба було напрягатися та виробляти якісні товари і будувати економіку.
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09.04.2021 10:24 Відповісти
На таможнях шукайте ті міліарди та у інших держструктурах...
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09.04.2021 10:31 Відповісти
Только мне тошно от этих двойных стандартов? Странаагрессор, мы не торгуем с россией, все русское говно... Но газ с газопроводом не смейте отключать)))
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09.04.2021 10:35 Відповісти
Украине пофиг, как и гражданам украины, а вот коболям и прочим кормится с чего надо?
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09.04.2021 10:43 Відповісти
Так уж и непоправимо? Одна "случайно" оказавшаяся в нужном месте донная мина времен первой или второй мировой войны, которых в тех краях было немало, запросто может поправить ситуацию.
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09.04.2021 10:51 Відповісти
Менше будете красти бандюги!!!
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09.04.2021 11:00 Відповісти
37 воровааных милиардов по данным Михо с котрыми молчаливо согласиились. Минус 1,5 млрд за транзит газа Напевно незвортня втрата для мородерив. Слуги всех за баранов держат потму что сами полудурки из нарида.
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Для немцев Северные потоки несомненно выгодней, чем транзит через Украину, если говорить чисто о деньгах. По СП газ идет напрямую, а так через несколько стран, каждая из которых получает деньги за транзит, что сказывается на конечной стоимости газа. Вот россиянам может и все равно, для них это политический инструмент, а для немцев, как ни крути, экономический. Именно поэтому они так активно продвигают "потоки". Поляки, что бы они не говорили, тоже о деньгах пекутся. У поляков крупные контракты на американский газ, они хотят не только для себя его получать, а стать посредником по его продаже другим странам Европы. У них даже контракт заключен с правом на перепродажу. Так что все упирается в деньги, а политика как дополнительный инструмент продвижения на пути к обогащению.
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09.04.2021 11:52 Відповісти
На самом деле для Германии этот проект имеет именно финансовую выгоду, потому что за транзит газа Украине фактически платит не газпром, а конечные получатели этого газа. что касается россии, то для нее этот проект имеет военное значение, чтобы транзит в случае войны не пострадал
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09.04.2021 12:05 Відповісти
Якісь "експерти" колись розповідали, що наша продукція нікому крім рашки не потрібна. І цей мудак тобто мудрець мабуть із тієї когорти.
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23.04.2021 19:30 Відповісти
 
 