Україна буде непоправно ослаблена, щойно Росія запустить "Північний потік-2", - Резніков
Запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна стане значно слабшою. Він має наслідки для національної безпеки країни.
Про це написав у статті для The Wall Street Journal віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.
"Україна буде непоправно ослаблена, щойно в Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.
Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідності у ще одному газопроводі".
"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.
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Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит http://interfax.ru/ "Интерфакс" слова Косачев
Я считаю надо просить чтобы они быстрей строили северный поток и мы порезали эту трубу.