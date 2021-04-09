Україна буде непоправно ослаблена, щойно Росія запустить "Північний потік-2", - Резніков

Запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна стане значно слабшою. Він має наслідки для національної безпеки країни.

Про це написав у статті для The Wall Street Journal віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.

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"Україна буде непоправно ослаблена, щойно в Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.

Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідності у ще одному газопроводі".

"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.