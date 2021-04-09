РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4877 посетителей онлайн
Новости Газовая война
6 078 40

Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит "Северный поток-2", - Резников

Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит

Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.

Об этом написал в статье для The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина отреагировали на возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2": Руки развязались, будет просто ездить и всем грозить

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.

Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".

"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.

Автор: 

Газ (10236) газопровод (831) Германия (7036) россия (96018) Северный поток (1457) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Досить нас кошмарити цими бреднями! Ну прям все наше життя залежить від газової труби. Чим швидше ми розірвемо все що нас звязує з мордором тим краще буде для України.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:00
+9
Миллиарды от транзита потеряет не Украина, а конкретные украинские упыри. Остальное - правда
показать весь комментарий
09.04.2021 10:09
+6
Україна буде невиправно послаблена, якщо і далі в ній будуть правити зелені мудаки, накшталт Рєзнікова
показать весь комментарий
09.04.2021 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Досить нас кошмарити цими бреднями! Ну прям все наше життя залежить від газової труби. Чим швидше ми розірвемо все що нас звязує з мордором тим краще буде для України.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:00 Ответить
да! я поддержую епта! срал я на эту трубу а резник наверно доход с нее получает жыдова!!
показать весь комментарий
09.04.2021 10:08 Ответить
расстрелять!!!
показать весь комментарий
09.04.2021 10:59 Ответить
Зимой отопление большинства украинских городов очень сильно зависит от этой трубы.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:54 Ответить
..ты так думаешь??..Весь дешёвый газ с Украины-продаётся втридорога на Запад.всякими "шуфричами"-"владельцами" скважин на Полтавщине,так что-не показывай свою дурь!!
показать весь комментарий
09.04.2021 12:42 Ответить
Технологически газотранспортная система построена так, что газ идет с востока на запад. В теории можно попытаться запустить ее в реверсном направлении, но никто не знает, какие проблемы при этом повылазят. И если с этими проблемами не удастся справиться в холодное время года, то всем будет глубоко насрать и на шуфричей и на цены, потому что надо будет искать дрова для буржуйки.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:57 Ответить
100%!!ВСЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ_ТОЛЬКО О "ТРУБЕ"!!ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЖЕ НЕТ,КОТОРАЯ ПОТРЕБЛЯЛА ЭТОТ ГАЗ_А "ВОНИ" И СЕГОДНЯ,,.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:21 Ответить
Україна буде невиправно послаблена, якщо і далі в ній будуть правити зелені мудаки, накшталт Рєзнікова
показать весь комментарий
09.04.2021 10:05 Ответить
Саме так. Через Латвію, Литву, Естонію транзит енергоносіїв не відбувається, але ці країни не є від того "непоправно послаблені".
показать весь комментарий
09.04.2021 10:31 Ответить
будем резать на металлолом?
показать весь комментарий
09.04.2021 10:59 Ответить
Нафуя? Українська нафто-азова інфраструктура - це не лише трубопроводи, а й нафто-азомзвища. Треба вчитися заробляти без кацапів, а не молитися на них.
показать весь комментарий
09.04.2021 11:03 Ответить
Будем,и потеряем в год 3 миллиарда долларов
показать весь комментарий
09.04.2021 13:22 Ответить
так зато скока дених сразу ))) заводы порезали? фабрики порезали - и ничего, живём )
показать весь комментарий
09.04.2021 17:48 Ответить
Минимальное налогообложение (включая энергосектор) - сделает из Украины сверхэнергетическую державу!
показать весь комментарий
09.04.2021 10:06 Ответить
Воровать не надо!
показать весь комментарий
09.04.2021 10:07 Ответить
Вжі дрібні підарі відкривають свою чорну рашистську пащеку.

Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит http://interfax.ru/ "Интерфакс" слова Косачев
показать весь комментарий
09.04.2021 10:07 Ответить
Миллиарды от транзита потеряет не Украина, а конкретные украинские упыри. Остальное - правда
показать весь комментарий
09.04.2021 10:09 Ответить
непоправимо ослаблена будет система крминальной олигархии, сложившаяся за 30 лет "сидения на трубе". Бизнесу и гражданам то "до лампочки" - цены на газ все равно общеевропейские, какая разница, откуда газ?
показать весь комментарий
09.04.2021 10:13 Ответить
цікаво, а звідки ці упирі компенсують недостачу, чи не з твоєї кишені?
показать весь комментарий
09.04.2021 11:07 Ответить
А может надо быть последовательными в своих действиях??? Раз мы не хотим НИКАКИХ дел иметь с агрессором то как то не логично помогать ему зарабатывать деньги транспортируя газ в Европу. А эти деньги они тратят на то чтобы воевать с нами.
Я считаю надо просить чтобы они быстрей строили северный поток и мы порезали эту трубу.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:15 Ответить
Я вже не раз спілкувався з Німцями. Так от вони питають, чому Німеччина має платити (де факто) ці мільярди доларів за транзит? Мене зараз більше цікавить інше, як ЄС і Батьківщина хочуть відновити Тупицького на посаді? Як можна відновити на посаді чувака який звільнив від кримінальної відповідальності за невірне декларування всіх чиновників, як розвалив сотні справ проти корупціонерів? А відповідь проста ЄС і Батьківщина це поплічники або самі ці корупціонери. Після інтерв'ю з Рудьковським, ясно одне, ніякі ці гроші від цього транзиту українцям не доходять. Вони осідають в карманах українських "Рудьковських", Суркісів і т д.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:23 Ответить
Еще есть версия, что президент не имеет права делать то, что он делает. Что такое тупицкий, знают все. Но судя по ахинее, что Вы пишете, еще не все знают, что такое зеленский.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:31 Ответить
Та ясно, що відбувається. Основний закон України і її закони, не відповідають вимогам часу. А люди які причетні до можливості змін цих законів, в цьому не зацікавлені. От саме це і відбувається.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:53 Ответить
Под предлогом требований времени в свое время отправили на Север миллионы людей. И отбирали у людей хлеб. Ведь время требовало. Надо же еще и разум иметь, иначе можно докатиться вот до всего этого. И очень элементарно. Только потому, что все не очень здорово не стоит делать хуже. Лучше от этого не станет.
показать весь комментарий
09.04.2021 11:00 Ответить
Я не закликаю цих людей відправляти "на сєвєр". Але якщо в конституції написано, що ви не можете звільнити Тупицького навіть якщо воно розвалило біля 300 справ по корупцію, ну і де факто відмінило можливість кримінального переслідування за невірно вказані дані у деклараціях чиновників, тобто читай дозволило незаконне збагачення чиновників за 84 тис грн, то конституція і законодавство не відповідає вимогам часу.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:32 Ответить
Нарушая закон(что делает Зеленский) Вы не помогаете привести закон в соответствие с требованиями времени. И даже наоборот. И где гарантия, что новые люди будут соответствовать этим требованиям времени? Таких гарантий нет. Мало того, Зеленский пытается власть узурпировать. Полностью получить всю власть. Такое ВСЕГДА приводит к голоду, холоду, репрессиям. ВСЕГДА, подчеркиваю. Вам не нравится Тупицкий. Он мне тоже не нравится. Но нельзя его менять незаконными методами.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:43 Ответить
Добре. Я з вами погоджуся якщо ви наведете законний метод як прибрати його з посади.
показать весь комментарий
09.04.2021 19:46 Ответить
Звикли сидіти на підсосі у рашки та експортувати туди усілякий хлам тому і деградували тя не треба було напрягатися та виробляти якісні товари і будувати економіку.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:24 Ответить
На таможнях шукайте ті міліарди та у інших держструктурах...
показать весь комментарий
09.04.2021 10:31 Ответить
Только мне тошно от этих двойных стандартов? Странаагрессор, мы не торгуем с россией, все русское говно... Но газ с газопроводом не смейте отключать)))
показать весь комментарий
09.04.2021 10:35 Ответить
Украине пофиг, как и гражданам украины, а вот коболям и прочим кормится с чего надо?
показать весь комментарий
09.04.2021 10:43 Ответить
Так уж и непоправимо? Одна "случайно" оказавшаяся в нужном месте донная мина времен первой или второй мировой войны, которых в тех краях было немало, запросто может поправить ситуацию.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:51 Ответить
Менше будете красти бандюги!!!
показать весь комментарий
09.04.2021 11:00 Ответить
37 воровааных милиардов по данным Михо с котрыми молчаливо согласиились. Минус 1,5 млрд за транзит газа Напевно незвортня втрата для мородерив. Слуги всех за баранов держат потму что сами полудурки из нарида.
показать весь комментарий
09.04.2021 11:46 Ответить
Для немцев Северные потоки несомненно выгодней, чем транзит через Украину, если говорить чисто о деньгах. По СП газ идет напрямую, а так через несколько стран, каждая из которых получает деньги за транзит, что сказывается на конечной стоимости газа. Вот россиянам может и все равно, для них это политический инструмент, а для немцев, как ни крути, экономический. Именно поэтому они так активно продвигают "потоки". Поляки, что бы они не говорили, тоже о деньгах пекутся. У поляков крупные контракты на американский газ, они хотят не только для себя его получать, а стать посредником по его продаже другим странам Европы. У них даже контракт заключен с правом на перепродажу. Так что все упирается в деньги, а политика как дополнительный инструмент продвижения на пути к обогащению.
показать весь комментарий
09.04.2021 11:52 Ответить
На самом деле для Германии этот проект имеет именно финансовую выгоду, потому что за транзит газа Украине фактически платит не газпром, а конечные получатели этого газа. что касается россии, то для нее этот проект имеет военное значение, чтобы транзит в случае войны не пострадал
показать весь комментарий
09.04.2021 12:05 Ответить
Якісь "експерти" колись розповідали, що наша продукція нікому крім рашки не потрібна. І цей мудак тобто мудрець мабуть із тієї когорти.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:30 Ответить
 
 