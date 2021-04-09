Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит "Северный поток-2", - Резников

Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.

Об этом написал в статье для The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

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"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.

Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".

"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.