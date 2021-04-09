Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит "Северный поток-2", - Резников
Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.
Об этом написал в статье для The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.
"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.
Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".
"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.
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Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит http://interfax.ru/ "Интерфакс" слова Косачев
Я считаю надо просить чтобы они быстрей строили северный поток и мы порезали эту трубу.