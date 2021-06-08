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В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои

8 июня были зафиксированы проблемы с работой более десяти социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ. Пользователи сообщили о проблемах сразу у нескольких сервисов — не работают Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдается масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.

В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

По данным пользователей, не открывался и сайт британского правительства.

При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение об ошибке 503, что указывает на проблемы с сервером. 

Телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщает, что этот инцидент может быть связан с провайдером облачных вычислений Fastly, который поддерживает многие крупные сайты.

В настоящее время вышеупомянутые сайты СМИ открываются, однако некоторые работают медленно. Удалось ли полностью устранить проблему, пока не сообщается.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор рассказал, что глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly — из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Накануне встречи с Байденом какое-то ***** решило поднять ставки и послало "лошарика" резать подводные кабеля связи
В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7750
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08.06.2021 14:24
+8
_Ну вы поняли - да? - кто за этим стоит. А Запад в ответ только мычит что-то невнятно. И накачивает врага своими же деньгами. Ублюдки больные...
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08.06.2021 14:34
+5
да отключите кацаповнах
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08.06.2021 14:31
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Заоблачные проблемы. В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7173
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08.06.2021 14:21 Ответить
Накануне встречи с Байденом какое-то ***** решило поднять ставки и послало "лошарика" резать подводные кабеля связи
В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7750
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08.06.2021 14:24 Ответить
да отключите кацаповнах
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08.06.2021 14:31 Ответить
клоповник...
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08.06.2021 14:34 Ответить
Кацапы беснуются. В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 3162
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08.06.2021 14:32 Ответить
_Ну вы поняли - да? - кто за этим стоит. А Запад в ответ только мычит что-то невнятно. И накачивает врага своими же деньгами. Ублюдки больные...
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08.06.2021 14:34 Ответить
Ну такі сайти як CNN, New York Times, Amazon знаю, а решта такі шо й не чув ніколи... У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої - Цензор.НЕТ 9869
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08.06.2021 14:53 Ответить
представители страны 404 пытаюбтся о себе заявить перед переговорами путина (с польского sezon połowowy (рыб.) с Байденом. ну а так как не могут о себе заявить ни в высоких технологиях, ни в культуре ( с ужасом вспоминая Евровидение), ни в исскустве (впрочем петухов якут неплохо лепит.... как ) то заявить о себе могут только в виде ошибок - последствия генетической многовековой селекции раболепской нации: пьющих, ворующих фашиствующих деградантов с высшей степенью интеллекта, позволяющей соображать с трудом на троих, безошибочно разливать и выпивать не закусывая
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08.06.2021 15:26 Ответить
***** готується до зустічі...
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08.06.2021 16:05 Ответить
Stackoverflow недоступний?

Це ж зупинили 99% IT розробок ! У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої - Цензор.НЕТ 397
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08.06.2021 20:37 Ответить
 
 