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аварія (461) інтернет (658) ЗМІ (1247)

У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої

8 червня було зафіксовано проблеми з роботою понад десяти соціальних мереж і сайтів великих міжнародних ЗМІ. Користувачі повідомили про проблеми відразу у декількох сервісів - не працюють Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Також спостерігається масштабний збій у роботі сайтів CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

Зокрема, проблеми виникали із сайтами Amazon та Reddit, а також з інтернет-версіями великих американських і британських ЗМІ, таких як телеканалу CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

За даними користувачів, не відкривався і сайт британського уряду.

Під час спроби відкрити названі вище сайти з’являлося повідомлення про помилку 503, що вказує на проблеми із сервером.

Телерадіокорпорація BBC зі свого боку повідомляє, що цей інцидент може бути пов'язаний з провайдером хмарних обчислень Fastly, який підтримує багато великих сайтів.

Нині вищезгадані сайти ЗМІ відкриваються, однак деякі працюють повільно. Чи вдалося повністю усунути проблему, поки не повідомляється.

Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор розповів, що глобальний збій світового інтернету пов'язаний з аварією на стороні CDN-провайдера Fastly - через нього величезна кількість сайтів видає помилку 503. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Накануне встречи с Байденом какое-то ***** решило поднять ставки и послало "лошарика" резать подводные кабеля связи
В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7750
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08.06.2021 14:24
+8
_Ну вы поняли - да? - кто за этим стоит. А Запад в ответ только мычит что-то невнятно. И накачивает врага своими же деньгами. Ублюдки больные...
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08.06.2021 14:34
+5
да отключите кацаповнах
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08.06.2021 14:31
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Заоблачные проблемы. В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7173
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08.06.2021 14:21 Відповісти
Накануне встречи с Байденом какое-то ***** решило поднять ставки и послало "лошарика" резать подводные кабеля связи
В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 7750
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08.06.2021 14:24 Відповісти
да отключите кацаповнах
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08.06.2021 14:31 Відповісти
клоповник...
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08.06.2021 14:34 Відповісти
Кацапы беснуются. В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои - Цензор.НЕТ 3162
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08.06.2021 14:32 Відповісти
_Ну вы поняли - да? - кто за этим стоит. А Запад в ответ только мычит что-то невнятно. И накачивает врага своими же деньгами. Ублюдки больные...
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08.06.2021 14:34 Відповісти
Ну такі сайти як CNN, New York Times, Amazon знаю, а решта такі шо й не чув ніколи... У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої - Цензор.НЕТ 9869
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08.06.2021 14:53 Відповісти
представители страны 404 пытаюбтся о себе заявить перед переговорами путина (с польского sezon połowowy (рыб.) с Байденом. ну а так как не могут о себе заявить ни в высоких технологиях, ни в культуре ( с ужасом вспоминая Евровидение), ни в исскустве (впрочем петухов якут неплохо лепит.... как ) то заявить о себе могут только в виде ошибок - последствия генетической многовековой селекции раболепской нации: пьющих, ворующих фашиствующих деградантов с высшей степенью интеллекта, позволяющей соображать с трудом на троих, безошибочно разливать и выпивать не закусывая
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08.06.2021 15:26 Відповісти
***** готується до зустічі...
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08.06.2021 16:05 Відповісти
Stackoverflow недоступний?

Це ж зупинили 99% IT розробок ! У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої - Цензор.НЕТ 397
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08.06.2021 20:37 Відповісти
 
 