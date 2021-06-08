У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів сталися глобальні перебої

8 червня було зафіксовано проблеми з роботою понад десяти соціальних мереж і сайтів великих міжнародних ЗМІ. Користувачі повідомили про проблеми відразу у декількох сервісів - не працюють Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Також спостерігається масштабний збій у роботі сайтів CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

Зокрема, проблеми виникали із сайтами Amazon та Reddit, а також з інтернет-версіями великих американських і британських ЗМІ, таких як телеканалу CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

За даними користувачів, не відкривався і сайт британського уряду.

Під час спроби відкрити названі вище сайти з’являлося повідомлення про помилку 503, що вказує на проблеми із сервером.

Телерадіокорпорація BBC зі свого боку повідомляє, що цей інцидент може бути пов'язаний з провайдером хмарних обчислень Fastly, який підтримує багато великих сайтів.

Нині вищезгадані сайти ЗМІ відкриваються, однак деякі працюють повільно. Чи вдалося повністю усунути проблему, поки не повідомляється.

Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор розповів, що глобальний збій світового інтернету пов'язаний з аварією на стороні CDN-провайдера Fastly - через нього величезна кількість сайтів видає помилку 503. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.