Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - отметил министр.
По словам Ткаченко, какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.
"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - добавил глава МКИП.
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етого нє может бить!
"Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
я не вірю, що воно настільки слимак, бо повихоплювало жирні шматки власності
должна быть ликвидирована,
ну или хотя бы лишить граждвнства её прихожан
Але ж бояться, бо "путєн нападьот".
просто "типаслуги" хочуть сидіти на двох стільцях : патріотичному і ватному
Пора вже починати називати речі своїми іменами.
У какой церкви может быть "православная армия"? Какая церковь освящает оружие и убийц? А вообще на копростане, существует ли какая либо религия???
PS: А про шаманов вспомнил потому, что моржовая звизда с гуйндяем их боятся! =)
То чого ж морозяться зелені вилупки?
Він як представник малої маланської меншини нічого робити не буде для розвитку УКРАЇНСЬКОЇ культури.Ще є такий самий "доцент" -маланець Українського національного інституту народної пам"яті.
религия - это свобода совести каждого человека, а не государства и министров.
Ярий українофоб ткач ... ще раніше в 2008 році працював у ворожій нам Москві заступником генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ". Можливо його там і завербувало ФСБ.
А з серпня 2008 по серпень 2019 був гендиректором групи каналів які навіть важко назвати проукраїнськими "1 + 1 Media". Був народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання. Перебував в антиукраїнській парламентський фракції "слуги кремля" замаскованої під нібито "слуги народу" Він затятий противник української культури, церкви і мови, а вважає за краще для себе чужі українцям окупаційні російські як церкву так і мову.
Дивно чому цей лютий ворог України знаходиться на посту міністра України?
Видно тільки для того щоб її знищити.-
Мацковськє???
Ну й путєн з ним - хай колихається...
Якого #єра тут робить російська фсбшна церква, під виглядом української??? Маж називатись як вона є - московська православнута сєкта в Україні...
Ранее в РПЦвУ выразили своё недовольство о встречи премьер-министра Украины с патриархом Грузинской Церкви.
После визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию и его встречи с Грузинским Патриархом Илием II во РПЦвУ почувствовали, что им нужно заверить предстоятеля Грузинской ПЦ «о реальном положении православия в Украине».
https://infonavigator.com.ua/novosti/oligarh-novinskij-diakon-millioner-aleksej-pertin-i-duhovenstvo-rpcvu-vstretilis-s-patriarhom-gruzinskoj-cerkvi-iliem-ii/