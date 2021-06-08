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Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - отметил министр.

По словам Ткаченко, какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.

"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - добавил глава МКИП.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
И взял Он пять шашлыков и два лаваша, поднял глаза к небу, благословил и преломил шашлыки и дал журналистам. И когда ели журналисты, сказал Он им: примите, вкушайте шашлык, это тело мое, ибо из баранины он.
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08.06.2021 15:42
+31
А чого так бояться правди ?
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08.06.2021 15:44
+28
Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
"Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
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08.06.2021 15:44
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Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество - Цензор.НЕТ 4464
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08.06.2021 15:46 Ответить
нєужелі владімєр владімєровіч?!
етого нє может бить!
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08.06.2021 15:53 Ответить
Если замалчивать проблему ,то она вскоре вспыхнет с новой силой. Иногда кажущееся спокойствие хуже грозы. Может быть уроган.
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09.06.2021 08:04 Ответить
Ураган.
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09.06.2021 08:05 Ответить
И взял Он пять шашлыков и два лаваша, поднял глаза к небу, благословил и преломил шашлыки и дал журналистам. И когда ели журналисты, сказал Он им: примите, вкушайте шашлык, это тело мое, ибо из баранины он.
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08.06.2021 15:42 Ответить
не, не з бараніни а з ослятини
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08.06.2021 17:01 Ответить
Ну там такое общество ... Ну такое ...
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08.06.2021 15:42 Ответить
а то путин нападэ
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08.06.2021 15:42 Ответить
не сси, дядя) давно пора)
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08.06.2021 15:43 Ответить
А чого так бояться правди ?
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08.06.2021 15:44 Ответить
А бенін ткачєнко грудьми за ординську секту чекістів у рясах.
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08.06.2021 16:31 Ответить
Якщо вже навіть бояться перейменувати церкву московського патріархату на "російську", то це вже капітуляція і в церкві.
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09.06.2021 08:13 Ответить
Как показывает практика, переодевание и переименование абсолютно не решает проблему. Поэтому надо выкорчёвывать и отправлять домой, на москву. Наелись уже этих "звонарей"-диверсантов и попов в женской одежде, расслабляющихся после зарабатывания денег на наивных верующих
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08.06.2021 15:44 Ответить
Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
"Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
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08.06.2021 15:44 Ответить
О! Так может им и храмы захватывать можно?!
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08.06.2021 15:44 Ответить
Твоє "пів на шосту" всколихнуть нічого не зможе.
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08.06.2021 15:44 Ответить
при нормальной власти, эти колыхания в обществе быстро гасят. Мало ли что кацапские подстилки хотят.
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08.06.2021 15:45 Ответить
Я бы переименовал в название Иностранный агентство ФСБ РФ
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08.06.2021 15:45 Ответить
Иностранный легион...
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08.06.2021 15:52 Ответить
лучше просто фсб рф, и обязать повесить вывеску около входа
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08.06.2021 15:54 Ответить
так перейменуй, зебіл! Ти ж галасував за оцю зедебільну владу! Де тебе носить, придурок? Чого на Майдані від своїх не вимагаєш?
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08.06.2021 16:06 Ответить
Голосовал и буду голосовать за эту власть.
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08.06.2021 16:10 Ответить
Я тебе отвечу по другому была Революция Достоинства высшее проявление власти народа в результате выборов пришел к власти украинский патриот Петро Алексеевич. Было 5 лет на протяжении которого он создал международную коалицию против агрессии России, он боролся российскими агентами, заключил ассоциацию с ЕС, принял закон об украинском языке, Украина получила Томос и в результате своей каденции он идёт на выборы со слоганом Армия, Мова, Вера. Я покопался в истории Украины и хотел найти подобные сходства с историческими персонами Украины и нашел и оказался это Павел Скоропадский. И в результате чего что Скоропадского постигла неудача и также Петра Алексеевича. И теперь вопрос к тебе кто из нас ещё зебил? Я нашел слова Гетьмана Скоропадского об украинцах и он сказал: "У украинцев есть одна плохая черта нетерпимость. Они хотят все и сразу."
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08.06.2021 16:24 Ответить
зебіл ти. Тому що в цьому коменті в тебе абсолютно адекватні наративи (аж до того, що "У украинцев есть одна плохая черта нетерпимость. Они хотят все и сразу."; хоча незрозуміло, чи "все зразу" в тебе становить 5 років? Бо по факту, з досвіду сусідів для завершення реформ потрібно мінімум 20); тим не менше в попередньому заявляєш "Голосовал и буду голосовать за эту власть". Саме за цю владу, яка обнулила всі рефолрми. Тому - і зебіл ти.
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08.06.2021 16:37 Ответить
Хе-хе))) про цю рису українців (і справедливо!) писали відразу після програшу Порошенко) цей провладний тролик просто змінив наративчик))) де вони підбирають цих дебілів?)
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08.06.2021 17:35 Ответить
Судячи із ніка це «теплий дощ»/ «начинка».
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08.06.2021 17:36 Ответить
Переименуйте в Русскую церковь, да и все. Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество - Цензор.НЕТ 4542 Не будет никакого взрыва. Кто куда ходил, тот туда и дальше будет ходить.
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08.06.2021 15:46 Ответить
Дело не в переименовании . Вата нашла себе там "обитель" .
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08.06.2021 16:02 Ответить
так перейменуй, зебіл! Ти ж галасував за оцю зедебільну владу! Де тебе носить, придурок? Чого на Майдані від своїх не вимагаєш?
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08.06.2021 16:04 Ответить
Нет никаких хрюсских, баран винторогий
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08.06.2021 16:31 Ответить
вони на своїх каналах доводять, що ми не маємо права бути українцями, бо це фашизм, а ми маємо боятися назвати їх церкву справжнім ім'ям?
я не вірю, що воно настільки слимак, бо повихоплювало жирні шматки власності
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08.06.2021 15:50 Ответить
тому, що не переіменовувати треба, а закривати
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08.06.2021 15:52 Ответить
Мацковські попи- чемадан,вакзал,расія! Щоб і духу вашого гнилого тут не було. І цього тіпа міністра з собою можете прихопити. Ну і членограя-оманського до купи...
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08.06.2021 15:55 Ответить
Навіщо "видумувать"? РПЦвУ і все точно !
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08.06.2021 15:55 Ответить
говнитофонная шарага ублюдочного попа подонка Онуфрия
должна быть ликвидирована,
ну или хотя бы лишить граждвнства её прихожан
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08.06.2021 16:03 Ответить
Спочатку було б добре хоча б надати цій структурі офіційну правдиву назву.
Але ж бояться, бо "путєн нападьот".
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08.06.2021 16:11 Ответить
Цей факт відмови зедебільної влади стосовно вимоги до ворожої спецрозвідслужби ідентифікувати себе в установленому Законом порядку - чергове підтвердження зупинки реформ та капітуляції перед ворогом...
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08.06.2021 16:00 Ответить
Тупа вірність Кремлю і виконання його вказівок ЗЄмонозбродом може сколихнути суспільство.
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08.06.2021 16:03 Ответить
какое общество ?ватное?да они с дому не выйдут!ХВАТИТ УЖЕ ПАНЬКАТСЯ С ВАТНОЙ И КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!ВЫЖИГАТЬ ИХ ПОД КОРЕНЬ НУЖНО!И ТАК И БУДЕТ!
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08.06.2021 16:03 Ответить
дбл.. вийде стільки ж людей як за мертвечука..

просто "типаслуги" хочуть сидіти на двох стільцях : патріотичному і ватному
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08.06.2021 16:06 Ответить
Доки терпітемемо це блюзнірство?!
Пора вже починати називати речі своїми іменами.
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08.06.2021 16:07 Ответить
Надо переименовать РПЦ на ЯШ (якутское шаманство)...
У какой церкви может быть "православная армия"? Какая церковь освящает оружие и убийц? А вообще на копростане, существует ли какая либо религия???
PS: А про шаманов вспомнил потому, что моржовая звизда с гуйндяем их боятся! =)
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08.06.2021 16:10 Ответить
і зеля ще питає : чому Україна не в НАТО ?
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08.06.2021 16:11 Ответить
Сам ***** вже нарешті визнав цю "церкву" російською!
То чого ж морозяться зелені вилупки?
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08.06.2021 16:13 Ответить
конечно зберигается спокий, просто єтот спокий основан на том, что филиалу РПЦ в Украине можно делать все что им вздумается - захватывать храмы, избивать несогласных с ними прихожан с помощью нанятых ими титушек и казачков с георгиевскими лентами. А так да, спокойствие и благодать. Может пора уже исполнять закон, обязующий гавно называть гамном, а не конфетами? И поставить РПЦ на место? Я напрмиер не понимаю, на каком основании они захватили и удерживают Киево-Печерскую Лавру в центре Киева? По сути это еще одна военная база РФ в сердце столицы, еще один Севастополь. И результат может быть такой же, как в Крыму
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08.06.2021 16:13 Ответить
Це той ще один який хоче подивитись у о(.)ко Гундяєву..
Він як представник малої маланської меншини нічого робити не буде для розвитку УКРАЇНСЬКОЇ культури.Ще є такий самий "доцент" -маланець Українського національного інституту народної пам"яті.
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08.06.2021 16:14 Ответить
всколыхнуть... та не рассказывай! Все знают #хуженебудит!
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08.06.2021 16:16 Ответить
Очевидно, що судді у цій справі діють на користь держави агресора та її церкви. Ящо рішення суду у якийсь спосіб допомагає агресору, то це державна зрада.
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08.06.2021 16:18 Ответить
Присвоїти їм статус іноземного агента. Тут можна із РФ приклад взяти.
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08.06.2021 16:19 Ответить
Сцыкло зеленое, а то Тупин нападет,да? Это общество в большей массе своей 73 или чуть меньше готово и дальше болтаться, как гавно в проруби в фарватере нищей Засрахи . Их не соблазнишь жизнью и коллективной безопасностью в ЕС и НАТО ,мудрийнарит . Нужно решительно проводить реформы не оглядываясь ни на кого, а мудрийнарит перетопчется...
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08.06.2021 16:24 Ответить
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8646
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08.06.2021 16:26 Ответить
Ткаченко общество с ватниками перепутал.
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08.06.2021 16:28 Ответить
Основною причиною негаразд в Україні це те,що вже багато років нею керують євреї,для яких особисті інтереси завжди були в приоритеті. ця наці завжди вміла і вміє вішати локшину на вуха,а лохам це подобається.
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08.06.2021 16:37 Ответить
чемпионы по болтовне и истеризму, как сказала одна укр. писательница: "евреи сеють вражду между украинцами", всё для себя, под себя, все себе
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08.06.2021 19:48 Ответить
а що сколихнуло питання мови? виходили за мовний закон лише українці, русские проти закону не виходили. ну повийопувалися одиниці, собаки у раді погавкали. Боротьба за приход відбувається локально. боїтеся, що рпцву попи народ виведуть на мітінги? чи в перший раз буде мітінг? скільки їх було на різні теми.
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08.06.2021 16:40 Ответить
Конченная розмазня,а не министр.
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08.06.2021 16:48 Ответить
а чево это он вмешивается в политику, его дело культура - кино, театры, музеи и музыка, книги.
религия - это свобода совести каждого человека, а не государства и министров.
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08.06.2021 19:37 Ответить

Ярий українофоб ткач ... ще раніше в 2008 році працював у ворожій нам Москві заступником генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ". Можливо його там і завербувало ФСБ.
А з серпня 2008 по серпень 2019 був гендиректором групи каналів які навіть важко назвати проукраїнськими "1 + 1 Media". Був народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання. Перебував в антиукраїнській парламентський фракції "слуги кремля" замаскованої під нібито "слуги народу" Він затятий противник української культури, церкви і мови, а вважає за краще для себе чужі українцям окупаційні російські як церкву так і мову.
Дивно чому цей лютий ворог України знаходиться на посту міністра України?
Видно тільки для того щоб її знищити.-
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08.06.2021 17:01 Ответить
Нема потреби міняти назву,всім і так відомо,що це ворожа Україні кацапська секта.
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08.06.2021 17:01 Ответить
Не бзди Шурік. Зупинили орду, зупинимо і сектантів.
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08.06.2021 17:17 Ответить
Модератор меня удаляет. !!Почему? Гов. Ткаченко и всем МИ РОСИЧI, МОВА НАША РОСИНСЬКА. РУСЬКА. ЦКРКВА НАША РУСЬКА. бо хрестили Русь. iНШОi Русi не було. крiм Киiвськоi. Счас мы предали свою Русь. отказались . Рассея воспользовалась и забрала себе название. Мы имеем наказание от Бога -голодоморы,войны за отступление от веры. Видео вам записала - термiново-украiнцям. Крамолы нет. есть знание. Но...кому тут это надо в Украине хорошо овощем родиться. Правда. модератор?
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08.06.2021 17:19 Ответить
це такі покидьки, як ти колотять суспільство
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08.06.2021 17:19 Ответить
Ніяких змін на краще в Україні не відбудеться, доки влада не буде належати українським націоналістам.
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08.06.2021 17:21 Ответить
Гавно зеленое.
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08.06.2021 18:44 Ответить
Яке суспільство колихажться???
Мацковськє???
Ну й путєн з ним - хай колихається...
Якого #єра тут робить російська фсбшна церква, під виглядом української??? Маж називатись як вона є - московська православнута сєкта в Україні...
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08.06.2021 18:57 Ответить
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 7638
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08.06.2021 19:27 Ответить
агент РФ и смотрящий за церковью МП - Олигарх Новинский, диакон-миллионер Алексей Пертин и духовенство РПЦвУ встретились в Тбилиси с Патриархом Грузинской Церкви Илием ІІ

Ранее в РПЦвУ выразили своё недовольство о встречи премьер-министра Украины с патриархом Грузинской Церкви.

После визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию и его встречи с Грузинским Патриархом Илием II во РПЦвУ почувствовали, что им нужно заверить предстоятеля Грузинской ПЦ «о реальном положении православия в Украине».

https://infonavigator.com.ua/novosti/oligarh-novinskij-diakon-millioner-aleksej-pertin-i-duhovenstvo-rpcvu-vstretilis-s-patriarhom-gruzinskoj-cerkvi-iliem-ii/

Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8202
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09.06.2021 01:57 Ответить
******* б удьласка, але яких до біса ХВИЛЮВАННЯ, турбують Ткаченка на сьомому році курва війни з росією. Звільнити цього недо міністра.
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08.06.2021 19:49 Ответить
Вибачте за пунктуацію, нерви.🙂
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08.06.2021 19:51 Ответить
правильно, хАхол ткаченко, так держать! куда спешить?! Украина наша!


Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 9707
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08.06.2021 20:16 Ответить
що ще чекати від цих зелених довбнів?
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08.06.2021 21:14 Ответить
Так называемая УПЦ МП вовсе никакая ни церковь, а филиал руSSкой ГэБни в Украине. Ткаченко апологет этого филиала, и это о многом говорит.
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08.06.2021 23:04 Ответить
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8112Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 3188
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08.06.2021 23:11 Ответить
каченко такі як ти сколихують і збурюють суспільство бо протирають штани на посаді і не прибирають ворожу секту злочиників
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08.06.2021 23:48 Ответить
 
 