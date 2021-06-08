УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13917 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 437 83
перейменування (507) Ткаченко Олександр (459) УПЦ МП (1096) церква (659)

Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що для нього спокій і релігійна згода важливіші за те, що може статися в результаті рішень суду з питання перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, питання перебуває в судах. Навіть якби я хотів впливати на рішення суду - цього робити не варто. Для мене особливо важливо, коли ми проводимо діалог із главами церков, збереження толерантної ситуації, яка на сьогодні склалася", - зазначив міністр.

Ткаченко зауважив, що будь-які "драматичні рухи" в цьому питанні, як і в питанні мови, можуть збурити суспільство та зумовити хвилі підтримки або протестів з того чи іншого боку.

"На сьогодні для мене важливо, що процес діалогу між церквами відбувається. Він іноді, особливо коли йдеться про УПЦ, непростий, але спокій і релігійну злагоду ми зберігаємо. Для мене це важливіше, ніж те, що може статися в результаті рішень суду", - наголосив Ткаченко.

Також дивіться: Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
И взял Он пять шашлыков и два лаваша, поднял глаза к небу, благословил и преломил шашлыки и дал журналистам. И когда ели журналисты, сказал Он им: примите, вкушайте шашлык, это тело мое, ибо из баранины он.
показати весь коментар
08.06.2021 15:42
+31
А чого так бояться правди ?
показати весь коментар
08.06.2021 15:44
+28
Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
"Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
показати весь коментар
08.06.2021 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество - Цензор.НЕТ 4464
показати весь коментар
08.06.2021 15:46 Відповісти
нєужелі владімєр владімєровіч?!
етого нє может бить!
показати весь коментар
08.06.2021 15:53 Відповісти
Если замалчивать проблему ,то она вскоре вспыхнет с новой силой. Иногда кажущееся спокойствие хуже грозы. Может быть уроган.
показати весь коментар
09.06.2021 08:04 Відповісти
Ураган.
показати весь коментар
09.06.2021 08:05 Відповісти
И взял Он пять шашлыков и два лаваша, поднял глаза к небу, благословил и преломил шашлыки и дал журналистам. И когда ели журналисты, сказал Он им: примите, вкушайте шашлык, это тело мое, ибо из баранины он.
показати весь коментар
08.06.2021 15:42 Відповісти
не, не з бараніни а з ослятини
показати весь коментар
08.06.2021 17:01 Відповісти
Ну там такое общество ... Ну такое ...
показати весь коментар
08.06.2021 15:42 Відповісти
а то путин нападэ
показати весь коментар
08.06.2021 15:42 Відповісти
не сси, дядя) давно пора)
показати весь коментар
08.06.2021 15:43 Відповісти
А чого так бояться правди ?
показати весь коментар
08.06.2021 15:44 Відповісти
А бенін ткачєнко грудьми за ординську секту чекістів у рясах.
показати весь коментар
08.06.2021 16:31 Відповісти
Якщо вже навіть бояться перейменувати церкву московського патріархату на "російську", то це вже капітуляція і в церкві.
показати весь коментар
09.06.2021 08:13 Відповісти
Как показывает практика, переодевание и переименование абсолютно не решает проблему. Поэтому надо выкорчёвывать и отправлять домой, на москву. Наелись уже этих "звонарей"-диверсантов и попов в женской одежде, расслабляющихся после зарабатывания денег на наивных верующих
показати весь коментар
08.06.2021 15:44 Відповісти
Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
"Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
показати весь коментар
08.06.2021 15:44 Відповісти
О! Так может им и храмы захватывать можно?!
показати весь коментар
08.06.2021 15:44 Відповісти
Твоє "пів на шосту" всколихнуть нічого не зможе.
показати весь коментар
08.06.2021 15:44 Відповісти
при нормальной власти, эти колыхания в обществе быстро гасят. Мало ли что кацапские подстилки хотят.
показати весь коментар
08.06.2021 15:45 Відповісти
Я бы переименовал в название Иностранный агентство ФСБ РФ
показати весь коментар
08.06.2021 15:45 Відповісти
Иностранный легион...
показати весь коментар
08.06.2021 15:52 Відповісти
лучше просто фсб рф, и обязать повесить вывеску около входа
показати весь коментар
08.06.2021 15:54 Відповісти
так перейменуй, зебіл! Ти ж галасував за оцю зедебільну владу! Де тебе носить, придурок? Чого на Майдані від своїх не вимагаєш?
показати весь коментар
08.06.2021 16:06 Відповісти
Голосовал и буду голосовать за эту власть.
показати весь коментар
08.06.2021 16:10 Відповісти
Я тебе отвечу по другому была Революция Достоинства высшее проявление власти народа в результате выборов пришел к власти украинский патриот Петро Алексеевич. Было 5 лет на протяжении которого он создал международную коалицию против агрессии России, он боролся российскими агентами, заключил ассоциацию с ЕС, принял закон об украинском языке, Украина получила Томос и в результате своей каденции он идёт на выборы со слоганом Армия, Мова, Вера. Я покопался в истории Украины и хотел найти подобные сходства с историческими персонами Украины и нашел и оказался это Павел Скоропадский. И в результате чего что Скоропадского постигла неудача и также Петра Алексеевича. И теперь вопрос к тебе кто из нас ещё зебил? Я нашел слова Гетьмана Скоропадского об украинцах и он сказал: "У украинцев есть одна плохая черта нетерпимость. Они хотят все и сразу."
показати весь коментар
08.06.2021 16:24 Відповісти
зебіл ти. Тому що в цьому коменті в тебе абсолютно адекватні наративи (аж до того, що "У украинцев есть одна плохая черта нетерпимость. Они хотят все и сразу."; хоча незрозуміло, чи "все зразу" в тебе становить 5 років? Бо по факту, з досвіду сусідів для завершення реформ потрібно мінімум 20); тим не менше в попередньому заявляєш "Голосовал и буду голосовать за эту власть". Саме за цю владу, яка обнулила всі рефолрми. Тому - і зебіл ти.
показати весь коментар
08.06.2021 16:37 Відповісти
Хе-хе))) про цю рису українців (і справедливо!) писали відразу після програшу Порошенко) цей провладний тролик просто змінив наративчик))) де вони підбирають цих дебілів?)
показати весь коментар
08.06.2021 17:35 Відповісти
Судячи із ніка це «теплий дощ»/ «начинка».
показати весь коментар
08.06.2021 17:36 Відповісти
Переименуйте в Русскую церковь, да и все. Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество - Цензор.НЕТ 4542 Не будет никакого взрыва. Кто куда ходил, тот туда и дальше будет ходить.
показати весь коментар
08.06.2021 15:46 Відповісти
Дело не в переименовании . Вата нашла себе там "обитель" .
показати весь коментар
08.06.2021 16:02 Відповісти
так перейменуй, зебіл! Ти ж галасував за оцю зедебільну владу! Де тебе носить, придурок? Чого на Майдані від своїх не вимагаєш?
показати весь коментар
08.06.2021 16:04 Відповісти
Нет никаких хрюсских, баран винторогий
показати весь коментар
08.06.2021 16:31 Відповісти
вони на своїх каналах доводять, що ми не маємо права бути українцями, бо це фашизм, а ми маємо боятися назвати їх церкву справжнім ім'ям?
я не вірю, що воно настільки слимак, бо повихоплювало жирні шматки власності
показати весь коментар
08.06.2021 15:50 Відповісти
тому, що не переіменовувати треба, а закривати
показати весь коментар
08.06.2021 15:52 Відповісти
Мацковські попи- чемадан,вакзал,расія! Щоб і духу вашого гнилого тут не було. І цього тіпа міністра з собою можете прихопити. Ну і членограя-оманського до купи...
показати весь коментар
08.06.2021 15:55 Відповісти
Навіщо "видумувать"? РПЦвУ і все точно !
показати весь коментар
08.06.2021 15:55 Відповісти
говнитофонная шарага ублюдочного попа подонка Онуфрия
должна быть ликвидирована,
ну или хотя бы лишить граждвнства её прихожан
показати весь коментар
08.06.2021 16:03 Відповісти
Спочатку було б добре хоча б надати цій структурі офіційну правдиву назву.
Але ж бояться, бо "путєн нападьот".
показати весь коментар
08.06.2021 16:11 Відповісти
Цей факт відмови зедебільної влади стосовно вимоги до ворожої спецрозвідслужби ідентифікувати себе в установленому Законом порядку - чергове підтвердження зупинки реформ та капітуляції перед ворогом...
показати весь коментар
08.06.2021 16:00 Відповісти
Тупа вірність Кремлю і виконання його вказівок ЗЄмонозбродом може сколихнути суспільство.
показати весь коментар
08.06.2021 16:03 Відповісти
какое общество ?ватное?да они с дому не выйдут!ХВАТИТ УЖЕ ПАНЬКАТСЯ С ВАТНОЙ И КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!ВЫЖИГАТЬ ИХ ПОД КОРЕНЬ НУЖНО!И ТАК И БУДЕТ!
показати весь коментар
08.06.2021 16:03 Відповісти
дбл.. вийде стільки ж людей як за мертвечука..

просто "типаслуги" хочуть сидіти на двох стільцях : патріотичному і ватному
показати весь коментар
08.06.2021 16:06 Відповісти
Доки терпітемемо це блюзнірство?!
Пора вже починати називати речі своїми іменами.
показати весь коментар
08.06.2021 16:07 Відповісти
Надо переименовать РПЦ на ЯШ (якутское шаманство)...
У какой церкви может быть "православная армия"? Какая церковь освящает оружие и убийц? А вообще на копростане, существует ли какая либо религия???
PS: А про шаманов вспомнил потому, что моржовая звизда с гуйндяем их боятся! =)
показати весь коментар
08.06.2021 16:10 Відповісти
і зеля ще питає : чому Україна не в НАТО ?
показати весь коментар
08.06.2021 16:11 Відповісти
Сам ***** вже нарешті визнав цю "церкву" російською!
То чого ж морозяться зелені вилупки?
показати весь коментар
08.06.2021 16:13 Відповісти
конечно зберигается спокий, просто єтот спокий основан на том, что филиалу РПЦ в Украине можно делать все что им вздумается - захватывать храмы, избивать несогласных с ними прихожан с помощью нанятых ими титушек и казачков с георгиевскими лентами. А так да, спокойствие и благодать. Может пора уже исполнять закон, обязующий гавно называть гамном, а не конфетами? И поставить РПЦ на место? Я напрмиер не понимаю, на каком основании они захватили и удерживают Киево-Печерскую Лавру в центре Киева? По сути это еще одна военная база РФ в сердце столицы, еще один Севастополь. И результат может быть такой же, как в Крыму
показати весь коментар
08.06.2021 16:13 Відповісти
Це той ще один який хоче подивитись у о(.)ко Гундяєву..
Він як представник малої маланської меншини нічого робити не буде для розвитку УКРАЇНСЬКОЇ культури.Ще є такий самий "доцент" -маланець Українського національного інституту народної пам"яті.
показати весь коментар
08.06.2021 16:14 Відповісти
всколыхнуть... та не рассказывай! Все знают #хуженебудит!
показати весь коментар
08.06.2021 16:16 Відповісти
Очевидно, що судді у цій справі діють на користь держави агресора та її церкви. Ящо рішення суду у якийсь спосіб допомагає агресору, то це державна зрада.
показати весь коментар
08.06.2021 16:18 Відповісти
Присвоїти їм статус іноземного агента. Тут можна із РФ приклад взяти.
показати весь коментар
08.06.2021 16:19 Відповісти
Сцыкло зеленое, а то Тупин нападет,да? Это общество в большей массе своей 73 или чуть меньше готово и дальше болтаться, как гавно в проруби в фарватере нищей Засрахи . Их не соблазнишь жизнью и коллективной безопасностью в ЕС и НАТО ,мудрийнарит . Нужно решительно проводить реформы не оглядываясь ни на кого, а мудрийнарит перетопчется...
показати весь коментар
08.06.2021 16:24 Відповісти
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8646
показати весь коментар
08.06.2021 16:26 Відповісти
Ткаченко общество с ватниками перепутал.
показати весь коментар
08.06.2021 16:28 Відповісти
Основною причиною негаразд в Україні це те,що вже багато років нею керують євреї,для яких особисті інтереси завжди були в приоритеті. ця наці завжди вміла і вміє вішати локшину на вуха,а лохам це подобається.
показати весь коментар
08.06.2021 16:37 Відповісти
чемпионы по болтовне и истеризму, как сказала одна укр. писательница: "евреи сеють вражду между украинцами", всё для себя, под себя, все себе
показати весь коментар
08.06.2021 19:48 Відповісти
а що сколихнуло питання мови? виходили за мовний закон лише українці, русские проти закону не виходили. ну повийопувалися одиниці, собаки у раді погавкали. Боротьба за приход відбувається локально. боїтеся, що рпцву попи народ виведуть на мітінги? чи в перший раз буде мітінг? скільки їх було на різні теми.
показати весь коментар
08.06.2021 16:40 Відповісти
Конченная розмазня,а не министр.
показати весь коментар
08.06.2021 16:48 Відповісти
а чево это он вмешивается в политику, его дело культура - кино, театры, музеи и музыка, книги.
религия - это свобода совести каждого человека, а не государства и министров.
показати весь коментар
08.06.2021 19:37 Відповісти

Ярий українофоб ткач ... ще раніше в 2008 році працював у ворожій нам Москві заступником генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ". Можливо його там і завербувало ФСБ.
А з серпня 2008 по серпень 2019 був гендиректором групи каналів які навіть важко назвати проукраїнськими "1 + 1 Media". Був народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання. Перебував в антиукраїнській парламентський фракції "слуги кремля" замаскованої під нібито "слуги народу" Він затятий противник української культури, церкви і мови, а вважає за краще для себе чужі українцям окупаційні російські як церкву так і мову.
Дивно чому цей лютий ворог України знаходиться на посту міністра України?
Видно тільки для того щоб її знищити.-
показати весь коментар
08.06.2021 17:01 Відповісти
Нема потреби міняти назву,всім і так відомо,що це ворожа Україні кацапська секта.
показати весь коментар
08.06.2021 17:01 Відповісти
Не бзди Шурік. Зупинили орду, зупинимо і сектантів.
показати весь коментар
08.06.2021 17:17 Відповісти
Модератор меня удаляет. !!Почему? Гов. Ткаченко и всем МИ РОСИЧI, МОВА НАША РОСИНСЬКА. РУСЬКА. ЦКРКВА НАША РУСЬКА. бо хрестили Русь. iНШОi Русi не було. крiм Киiвськоi. Счас мы предали свою Русь. отказались . Рассея воспользовалась и забрала себе название. Мы имеем наказание от Бога -голодоморы,войны за отступление от веры. Видео вам записала - термiново-украiнцям. Крамолы нет. есть знание. Но...кому тут это надо в Украине хорошо овощем родиться. Правда. модератор?
показати весь коментар
08.06.2021 17:19 Відповісти
це такі покидьки, як ти колотять суспільство
показати весь коментар
08.06.2021 17:19 Відповісти
Ніяких змін на краще в Україні не відбудеться, доки влада не буде належати українським націоналістам.
показати весь коментар
08.06.2021 17:21 Відповісти
Гавно зеленое.
показати весь коментар
08.06.2021 18:44 Відповісти
Яке суспільство колихажться???
Мацковськє???
Ну й путєн з ним - хай колихається...
Якого #єра тут робить російська фсбшна церква, під виглядом української??? Маж називатись як вона є - московська православнута сєкта в Україні...
показати весь коментар
08.06.2021 18:57 Відповісти
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 7638
показати весь коментар
08.06.2021 19:27 Відповісти
агент РФ и смотрящий за церковью МП - Олигарх Новинский, диакон-миллионер Алексей Пертин и духовенство РПЦвУ встретились в Тбилиси с Патриархом Грузинской Церкви Илием ІІ

Ранее в РПЦвУ выразили своё недовольство о встречи премьер-министра Украины с патриархом Грузинской Церкви.

После визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию и его встречи с Грузинским Патриархом Илием II во РПЦвУ почувствовали, что им нужно заверить предстоятеля Грузинской ПЦ «о реальном положении православия в Украине».

https://infonavigator.com.ua/novosti/oligarh-novinskij-diakon-millioner-aleksej-pertin-i-duhovenstvo-rpcvu-vstretilis-s-patriarhom-gruzinskoj-cerkvi-iliem-ii/

Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8202
показати весь коментар
09.06.2021 01:57 Відповісти
******* б удьласка, але яких до біса ХВИЛЮВАННЯ, турбують Ткаченка на сьомому році курва війни з росією. Звільнити цього недо міністра.
показати весь коментар
08.06.2021 19:49 Відповісти
Вибачте за пунктуацію, нерви.🙂
показати весь коментар
08.06.2021 19:51 Відповісти
правильно, хАхол ткаченко, так держать! куда спешить?! Украина наша!


Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 9707
показати весь коментар
08.06.2021 20:16 Відповісти
що ще чекати від цих зелених довбнів?
показати весь коментар
08.06.2021 21:14 Відповісти
Так называемая УПЦ МП вовсе никакая ни церковь, а филиал руSSкой ГэБни в Украине. Ткаченко апологет этого филиала, и это о многом говорит.
показати весь коментар
08.06.2021 23:04 Відповісти
Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 8112Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство - Цензор.НЕТ 3188
показати весь коментар
08.06.2021 23:11 Відповісти
каченко такі як ти сколихують і збурюють суспільство бо протирають штани на посаді і не прибирають ворожу секту злочиників
показати весь коментар
08.06.2021 23:48 Відповісти
 
 