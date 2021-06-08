Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки
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Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупредил, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских удостоверений из-за перебоев в поставке бланков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.
"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче удостоверения водителя", - отмечается в сообщении.
По информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", возобновление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через 2 дня.
О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД сообщат позже.
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