Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупредил, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских удостоверений из-за перебоев в поставке бланков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче удостоверения водителя", - отмечается в сообщении.

По информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", возобновление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через 2 дня.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД сообщат позже.

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