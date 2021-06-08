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сервисные центры МВД (85) водительские права (149)

Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупредил, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских удостоверений из-за перебоев в поставке бланков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба главного сервисного центра МВД.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче удостоверения водителя", - отмечается в сообщении.

По информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", возобновление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через 2 дня.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД сообщат позже.

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Топ комментарии
+5
Проходили уже. Немного денег, и всё появляется
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08.06.2021 16:53
+2
Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 1222
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08.06.2021 16:51
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Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 1222
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08.06.2021 16:51 Ответить
Ну все для людей как у европе.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Скутери.....
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08.06.2021 16:52 Ответить
Проходили уже. Немного денег, и всё появляется
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08.06.2021 16:53 Ответить
Эти зеленые торбохваты и в Сахаре перебои с песком устроят! Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 4637
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08.06.2021 17:38 Ответить
Две недели назад , да была такая проблема у моего знакомого , - два раза довозил какие-то справки с места жительства и в оконцовке получил вожделенные права .
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08.06.2021 18:36 Ответить
Европа где-то рядом...
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08.06.2021 19:08 Ответить
Доторговались.
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08.06.2021 19:31 Ответить
У диджитализаторов закончились бланки Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 4165 Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 4165 Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки - Цензор.НЕТ 4165
показать весь комментарий
08.06.2021 19:42 Ответить
 
 