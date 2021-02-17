РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14166 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 222 11
водительские права (149) Федоров Михаил (424) Дія (353)

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать водительские права через "Дію"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать водительские права через

Кабинет Министров Украины одобрил введение функции изменения и заказа удостоверения водителя в приложении и на госпортале "Дія".

Соответствующее решение принято на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть очень много жизненных обстоятельств, почему нужно изменить удостоверение водителя: в случае изменения фамилии, или если человек потерял удостоверение, или если закончился срок его действия. Это можно будет сделать в несколько кликов, а потом забрать пластиковое удостоверение в сервисном центре МВД", - сказал в ходе представления проекта вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры

При этом, по его словам, чтобы забрать удостоверение в сервисном центре, пока еще нужно будет предоставлять медицинскую справку.

"Мы активно работаем с Минздравом для того, чтобы в ближайшее время у нас появилась возможность также оцифровать эти формы справок", - добавил Федоров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так в чем улучшательство?
самая дорогая часть в простом обмене прав как раз эта справка - сертификат. хотя запрос и ее получение это ничем не обоснованый сбор денег.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:30 Ответить
Прописку когда вы через ДІЮ сделаете?
Или не хотите отменять взятки в военкоматах ?
показать весь комментарий
17.02.2021 14:33 Ответить
Медсправки всегда покупались, в период короны, вряд ли вообще кто-то пойдёт по врачам
показать весь комментарий
17.02.2021 14:34 Ответить
Тормознут гаишники а тут связи нет или света в районе вышки не стало и будет сплошная "Дія".. Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію" - Цензор.НЕТ 9793
показать весь комментарий
17.02.2021 14:55 Ответить
Открою секрет - чтобы показать документы в приложении "Дія" не нужен интернет)) - он нужен только 1 раз после регистрации, чтобы документы загрузились
показать весь комментарий
17.02.2021 16:34 Ответить
В принципе, это хорошо, но есть нюанс:
1) данные о гражданах Украины в базах данных МВД и других госорганов никак не защищены (каждый день проходит новость что какая-то пешка продает эти данные, а если продает каждая пешка, то кому-то она продаст таки);
2) мы находимся в переходном периоде, и ценность цифровой услуги нивелируется тем, что к электронным документам требуются бумажные справки;
3) коррупцию никто не отменял, и МВД Авакова обязательно придумает как учесть свой интерес
показать весь комментарий
17.02.2021 15:03 Ответить
С этой заменой прав через два года надо быть очень осторожно.Если просрочить штраф3400 повторно в течении года 40800.Вчера приняли 2695.Зельцман подпишет и усе.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:09 Ответить
поспрашивал у знакомых про Дию. 100% ответили - "А шо это?".
показать весь комментарий
17.02.2021 15:18 Ответить
Какая к черту ДИЯ!!! Потерял права, обратился в МРЕО где получал их 30 лет назад, так они помимо тех документов что указаны на сайте требуют доказательства, что у меня вообще были права. Оказывается что даже в МРЕО нет полной базы, и откуда им взяться в ДИЯ. Более того, электронная очередь на запись чтобы сдать документы не работает. Опять надо кому то башлять чтобы быстрее все сделали. Страна каменного века с дешевыми понтами. Вначале надо навести порядок в ментовке и выгнать Авакяна с его бандой, а потом уже можно думать о всяких там базах.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:27 Ответить
Странные эти справки!
Все здоровы, а идиотов на дорогах ...
показать весь комментарий
17.02.2021 16:28 Ответить
Эта Дія" - не устанавливается и соответственно не работает на рутированных смартах... А большинство смартов именно такие ! И пользователи вряд ли откажутся от рут ради чего то невнятного... и более подозрительного чем сам рут !
показать весь комментарий
17.02.2021 17:36 Ответить
 
 