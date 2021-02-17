Кабмин ввел возможность изменять и заказывать водительские права через "Дію"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины одобрил введение функции изменения и заказа удостоверения водителя в приложении и на госпортале "Дія".
Соответствующее решение принято на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть очень много жизненных обстоятельств, почему нужно изменить удостоверение водителя: в случае изменения фамилии, или если человек потерял удостоверение, или если закончился срок его действия. Это можно будет сделать в несколько кликов, а потом забрать пластиковое удостоверение в сервисном центре МВД", - сказал в ходе представления проекта вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
При этом, по его словам, чтобы забрать удостоверение в сервисном центре, пока еще нужно будет предоставлять медицинскую справку.
"Мы активно работаем с Минздравом для того, чтобы в ближайшее время у нас появилась возможность также оцифровать эти формы справок", - добавил Федоров.
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самая дорогая часть в простом обмене прав как раз эта справка - сертификат. хотя запрос и ее получение это ничем не обоснованый сбор денег.
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1) данные о гражданах Украины в базах данных МВД и других госорганов никак не защищены (каждый день проходит новость что какая-то пешка продает эти данные, а если продает каждая пешка, то кому-то она продаст таки);
2) мы находимся в переходном периоде, и ценность цифровой услуги нивелируется тем, что к электронным документам требуются бумажные справки;
3) коррупцию никто не отменял, и МВД Авакова обязательно придумает как учесть свой интерес
Все здоровы, а идиотов на дорогах ...