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посвідчення водія (106) Федоров Михайло (534) Дія (450)

Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через

Кабінет Міністрів України схвалив запровадження функції зміни і замовлення посвідчення водія в застосунку і на держпорталі "Дія".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є дуже багато життєвих обставин, чому потрібно змінити посвідчення водія: у разі зміни прізвища, або якщо людина втратила посвідчення, або якщо закінчився термін його дії. Це можна буде зробити в кілька кліків, а потім забрати пластикове посвідчення в сервісному центрі МВС", - сказав під час представлення проєкту віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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При цьому, за його словами, щоб забрати посвідчення в сервісному центрі, поки ще потрібно буде надавати медичну довідку.

"Ми активно працюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб найближчим часом у нас з'явилася можливість також оцифрувати ці форми довідок", - додав Федоров.

Автор: Наталя Джума
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так в чем улучшательство?
самая дорогая часть в простом обмене прав как раз эта справка - сертификат. хотя запрос и ее получение это ничем не обоснованый сбор денег.
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17.02.2021 14:30 Відповісти
Прописку когда вы через ДІЮ сделаете?
Или не хотите отменять взятки в военкоматах ?
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17.02.2021 14:33 Відповісти
Медсправки всегда покупались, в период короны, вряд ли вообще кто-то пойдёт по врачам
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17.02.2021 14:34 Відповісти
Тормознут гаишники а тут связи нет или света в районе вышки не стало и будет сплошная "Дія".. Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію" - Цензор.НЕТ 9793
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17.02.2021 14:55 Відповісти
Открою секрет - чтобы показать документы в приложении "Дія" не нужен интернет)) - он нужен только 1 раз после регистрации, чтобы документы загрузились
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17.02.2021 16:34 Відповісти
В принципе, это хорошо, но есть нюанс:
1) данные о гражданах Украины в базах данных МВД и других госорганов никак не защищены (каждый день проходит новость что какая-то пешка продает эти данные, а если продает каждая пешка, то кому-то она продаст таки);
2) мы находимся в переходном периоде, и ценность цифровой услуги нивелируется тем, что к электронным документам требуются бумажные справки;
3) коррупцию никто не отменял, и МВД Авакова обязательно придумает как учесть свой интерес
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17.02.2021 15:03 Відповісти
С этой заменой прав через два года надо быть очень осторожно.Если просрочить штраф3400 повторно в течении года 40800.Вчера приняли 2695.Зельцман подпишет и усе.
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17.02.2021 15:09 Відповісти
поспрашивал у знакомых про Дию. 100% ответили - "А шо это?".
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17.02.2021 15:18 Відповісти
Какая к черту ДИЯ!!! Потерял права, обратился в МРЕО где получал их 30 лет назад, так они помимо тех документов что указаны на сайте требуют доказательства, что у меня вообще были права. Оказывается что даже в МРЕО нет полной базы, и откуда им взяться в ДИЯ. Более того, электронная очередь на запись чтобы сдать документы не работает. Опять надо кому то башлять чтобы быстрее все сделали. Страна каменного века с дешевыми понтами. Вначале надо навести порядок в ментовке и выгнать Авакяна с его бандой, а потом уже можно думать о всяких там базах.
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17.02.2021 16:27 Відповісти
Странные эти справки!
Все здоровы, а идиотов на дорогах ...
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17.02.2021 16:28 Відповісти
Эта Дія" - не устанавливается и соответственно не работает на рутированных смартах... А большинство смартов именно такие ! И пользователи вряд ли откажутся от рут ради чего то невнятного... и более подозрительного чем сам рут !
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17.02.2021 17:36 Відповісти
 
 