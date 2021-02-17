Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію"
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Кабінет Міністрів України схвалив запровадження функції зміни і замовлення посвідчення водія в застосунку і на держпорталі "Дія".
Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є дуже багато життєвих обставин, чому потрібно змінити посвідчення водія: у разі зміни прізвища, або якщо людина втратила посвідчення, або якщо закінчився термін його дії. Це можна буде зробити в кілька кліків, а потім забрати пластикове посвідчення в сервісному центрі МВС", - сказав під час представлення проєкту віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
При цьому, за його словами, щоб забрати посвідчення в сервісному центрі, поки ще потрібно буде надавати медичну довідку.
"Ми активно працюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб найближчим часом у нас з'явилася можливість також оцифрувати ці форми довідок", - додав Федоров.
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самая дорогая часть в простом обмене прав как раз эта справка - сертификат. хотя запрос и ее получение это ничем не обоснованый сбор денег.
Или не хотите отменять взятки в военкоматах ?
1) данные о гражданах Украины в базах данных МВД и других госорганов никак не защищены (каждый день проходит новость что какая-то пешка продает эти данные, а если продает каждая пешка, то кому-то она продаст таки);
2) мы находимся в переходном периоде, и ценность цифровой услуги нивелируется тем, что к электронным документам требуются бумажные справки;
3) коррупцию никто не отменял, и МВД Авакова обязательно придумает как учесть свой интерес
Все здоровы, а идиотов на дорогах ...