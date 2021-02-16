ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри
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Водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту й автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.
Така норма міститься в ухваленому 16 лютого парламентом законі № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресофіс Мінцифри.
Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) поліцейському для посвідчення своєї особистості і права на водіння.
Закон вступить в силу після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, закон № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, прийнятий ВР 16 лютого, передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.
Будь ласка, зачекайте...
1.Про "неработающие планшеты"- вранье. Когда милиционер вымогает деньги, он очень даже информирован по "интересующему его авто" и о наличиии всех документов и страховок и штрафов.
2. Если верить, что "планшеты и бедного полицейского" никогда не работают, то смысла в "Дии" нет тем более. Как чувак без работающего девайса проверит-это документ, или квалифицировано изготовленная подделка, или просто фотография несуществующих прав и свiдоцтва про реестрацiю?
3. И первый и второй пункт подтверждают тезис об "пиарном"происхождении "Дії".
1) нерабочим планшет может стать в любой момент, от поломки до сбоя програмного обеспечения. Говорю из личного опыта. Это не ваша игрушка дома. Его используют 24 часа в сутки без выходых. Роняют, хрен чем заряжают, засовывают под броник и т.д. Вымогать деньги "милиционер" может только у того, у кого "рыльце в пушку". Не катайтесь на криминальных авто, не бухайте за рулем. Вовремя оформляйте страховку, не нарушайте и оснований вымогать что-то у полиции просто не появится.
2) Я смотрю Вы вообще в области современных технологи еще на уровне "динозавра" Прямо сейчас скачайте себе "Дія" и попробуйте ее запустить. Без определенной процедуры верификации и авторизации хрен там что появится. Поэтому когда вы что-то показываете полицейскому именно в этой программе, то перепроверять информацию через планшет у него уже просто отпадает необходимость.
3) Первый и второй пункты вы придумали сами, и никаких "тезисов" ваша фантазия не подтверждает
tZE inform
@tZEinform
·12 лют.
Анонсированный на 11 "съезд" партии "Слуга народа" не состоялся. Но бумажку на выдвижение Вирастюка на довыборы напишут. И ЦВК зажмурив глаза ее примет. Эпоха моральных уродов во власти ... Главное - не забыть никого.
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.