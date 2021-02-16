УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13229 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
5 503 39
ВР (11730) посвідчення водія (106) Мінцифри (366) Дія (450)

ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри

Водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту й автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.

Така норма міститься в ухваленому 16 лютого парламентом законі № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресофіс Мінцифри.

Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) поліцейському для посвідчення своєї особистості і права на водіння.

Закон вступить в силу після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, закон № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, прийнятий ВР 16 лютого, передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня держорганам можуть заборонити вимагати паперові довідки, - Федоров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
изымать будут вместе с телефоном ?
показати весь коментар
16.02.2021 19:47
+6
Какой штраф?
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
показати весь коментар
16.02.2021 20:08
+4
Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
показати весь коментар
16.02.2021 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
изымать будут вместе с телефоном ?
показати весь коментар
16.02.2021 19:47 Відповісти
Ні. Просто справа тепер буде не в папірці.
показати весь коментар
16.02.2021 19:50 Відповісти
Достаточно заблокировать електронные. При проверке прав будут отображаться в базе.
показати весь коментар
16.02.2021 19:53 Відповісти
и прям все полицаи к базе подключены ?
показати весь коментар
16.02.2021 19:56 Відповісти
вообще да. Более того, патрульный обязан даже если просто остановил прохожего, пробить его через планшет и-или дежурную часть. Так очень часто выявляются люди в розыске. Не говоря уже про водителей
показати весь коментар
16.02.2021 20:19 Відповісти
обязанности это одно - технические возможности совсем другое
показати весь коментар
16.02.2021 20:58 Відповісти
Тогда возникают дополнительные вопросы-а на фига козе баян, если "патрульный может пробить"? Патрульный по своим базам "пробить" и права и техпаспорт и страховку и аварии и неоплаченные и оплачегные штрафы и т.д.Зачем в телефоне создавать массу отдельных документы? Достаточно одного. А все остальное-для пиара Федорова.
показати весь коментар
16.02.2021 21:28 Відповісти
При чем тут "Порох" или вообще политика? То о чем вы пишете, лишний раз-подтверждает мои слова. Еще раз! Если патрульный может спокойно в планшете получить доступ к ЛЮБЫМ БАЗАМ, зачем создавать дополнительные файлы со всевозможными видами документов и справок? Мне, как гражданину Украины достаточно в бумажном или электронном виде иметь ОДИН( ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН) ДОКУМЕНТ! А сержант Петренко или лейтенант Потапенко по идентификатору найдет в СВОИХ базах все. И права, и страховку, но госномеру авто-свидетельство о регистрации. Самое смешное- милиционеры это и делают в большинстве случаев, а "права и техпаспорт", требуют в первую очередь, для понту милицейского. Вопрос-постоянная реклама от Федорова по каждому виду идентификатора в телефоне это что? Это то же самое, когда Азаров пиариался на открытии очередного сьезда с Дареицкого моста в Киеве. Каждый раз по телевизору выглядело как Азаров открывает очередной мост через Днепр.
показати весь коментар
16.02.2021 22:36 Відповісти
Вот и меня интересует тот же вопрос, нафига плодить всю эту хрень, если человеку достаточно иметь при себе один уникальный идентификатор в любом удобном виде (в идеале биометрическая идентификация, но тут поднимут вой всякие религиозные фанатики, антиглобалисты и т.д.), считав который, уполномоченное лицо может получить ту информацию, к которой этому лицу разрешён доступ. Жаль, что у подавляющего большинства цифровая грамотность на уровне "у меня на карточке записана какая-то сумма денег".
показати весь коментар
17.02.2021 00:16 Відповісти
Программа "Дія" создана для пиара. Как и все остальные приложения в телефоне от Федорова.
1.Про "неработающие планшеты"- вранье. Когда милиционер вымогает деньги, он очень даже информирован по "интересующему его авто" и о наличиии всех документов и страховок и штрафов.
2. Если верить, что "планшеты и бедного полицейского" никогда не работают, то смысла в "Дии" нет тем более. Как чувак без работающего девайса проверит-это документ, или квалифицировано изготовленная подделка, или просто фотография несуществующих прав и свiдоцтва про реестрацiю?
3. И первый и второй пункт подтверждают тезис об "пиарном"происхождении "Дії".
показати весь коментар
21.02.2021 19:48 Відповісти
Предисловие - ну если все современные технологии чисто для пиара, то поставьте дома дисковый телефон и не давайте компании яблочников пиариться. А еще платежи за квартиру и прочие проводите не через интернет банкинг, а стойте с пенсами по очередям в сбер кассу. Хотя не удивлюсь, если так и делаете.
1) нерабочим планшет может стать в любой момент, от поломки до сбоя програмного обеспечения. Говорю из личного опыта. Это не ваша игрушка дома. Его используют 24 часа в сутки без выходых. Роняют, хрен чем заряжают, засовывают под броник и т.д. Вымогать деньги "милиционер" может только у того, у кого "рыльце в пушку". Не катайтесь на криминальных авто, не бухайте за рулем. Вовремя оформляйте страховку, не нарушайте и оснований вымогать что-то у полиции просто не появится.
2) Я смотрю Вы вообще в области современных технологи еще на уровне "динозавра" Прямо сейчас скачайте себе "Дія" и попробуйте ее запустить. Без определенной процедуры верификации и авторизации хрен там что появится. Поэтому когда вы что-то показываете полицейскому именно в этой программе, то перепроверять информацию через планшет у него уже просто отпадает необходимость.
3) Первый и второй пункты вы придумали сами, и никаких "тезисов" ваша фантазия не подтверждает
показати весь коментар
21.02.2021 20:33 Відповісти
Парень, ты стебешся, что ль? Зачем скачивать вашу " Дію", со всеми верификациями? При желании - там просто нарисуют "права" или "страховку". Если верить твоим рассказам об нищете полиции-все пройдет на -ура! Все милиционеры с поломанными планшетами, рации разрядились, в дежурной части трубки не берут, никто не сможет установить подлинность предьявленного изображения. И при чем тут "современные технологии" к пиар-компании дегетализаторов в Украине? Можно использовать технологии для управлением производством, можно для создания игрушек типа "Дiї", за которые платят налогоплательщики, а значит в понимании креслосидетелей-никто.
показати весь коментар
21.02.2021 21:42 Відповісти
Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
показати весь коментар
16.02.2021 19:49 Відповісти
Навіть на шматок сала з проростю? ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2775
показати весь коментар
16.02.2021 19:57 Відповісти
А скільки в ньому кілометрів?
показати весь коментар
16.02.2021 20:01 Відповісти
ну ти не переігруй, ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 4713 ти ж не жид
показати весь коментар
16.02.2021 20:34 Відповісти
Після кілометра- жид. То скільки?
показати весь коментар
16.02.2021 20:37 Відповісти
а то ти таки вже і завагався таки. а казав що не поміняєш ні на що! головне мотивація. ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 6453
показати весь коментар
16.02.2021 20:40 Відповісти
теперь на хмельнитчине, как и повсюду, патрульные смогут продавать и информацию о правах, в дополнение к информации с ограниченным доступом из базы нацполиции. такой себе бонус. )
показати весь коментар
16.02.2021 19:51 Відповісти
Цензорята, по-перше: наші права виписані в конституції, а той документ, що ви називаєте правами насправді є посвідчення водія. По-друге: а до пластикових посвідчень прирівняли електронні?
показати весь коментар
16.02.2021 19:53 Відповісти
Зеля, ... нутыпонел..




tZE inform

@tZEinform

·12 лют.

Анонсированный на 11 "съезд" партии "Слуга народа" не состоялся. Но бумажку на выдвижение Вирастюка на довыборы напишут. И ЦВК зажмурив глаза ее примет. Эпоха моральных уродов во власти ... Главное - не забыть никого.
показати весь коментар
16.02.2021 19:55 Відповісти
В то же время если патрульный не сможет отыскать в базе ваши документы или не будет доступа к интернету на вас будет наложен нехилый штраф
показати весь коментар
16.02.2021 19:57 Відповісти
Какой штраф?
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
показати весь коментар
16.02.2021 20:08 Відповісти
как ты покажешь,дия работает только через интернет. нет интернета нет прав.
показати весь коментар
16.02.2021 20:25 Відповісти
Ты в каменном веке? 3g даже в селах.
показати весь коментар
16.02.2021 20:47 Відповісти
гыгы...рассмешил...сот даже нет за Таращей, например у Водафона, нето шо 3жи.
показати весь коментар
16.02.2021 21:28 Відповісти
для Дія не нужен даже 3g - потому что документы которые в ней есть, показываются даже без интернета.
показати весь коментар
16.02.2021 23:22 Відповісти
Более тго ты говориш как будто пластиковые права отменили. Расширили возможности, этого мало? Теперь ментам в руки права отдавать не надо. Мало?
показати весь коментар
16.02.2021 20:48 Відповісти
Вы сами смотрели то? все ваши документы показываются даже без интернета! зачем врать?
показати весь коментар
16.02.2021 23:21 Відповісти
16.02.21 19:32 На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции
показати весь коментар
16.02.2021 19:57 Відповісти
чут не то скопировал, ну там за "права" было, в прочем - иди ы на Путина, иди ты на Путина, и так еще с 20 раз пока не устанешь и не проклянешь, а вот что именно - спросимО.ю
показати весь коментар
16.02.2021 19:57 Відповісти
Зная как работает наша система и наши законы если в базе будет какой то глюк или криворукий полицай удалит ваши документы то потом побегаете как кенгуру по инстанциям засевая деньгами и доказывая что вы не дурак. Без бумажки в етой стране вы какашка.
показати весь коментар
16.02.2021 20:01 Відповісти
хто про що а рашик як завжди про вигадану ним зраду
показати весь коментар
17.02.2021 12:49 Відповісти
у них и так все есть, можно эту дию и в дупу )))
показати весь коментар
16.02.2021 20:34 Відповісти
НАРЕШТІ . Вже давно їзджу з документами в мобільнику , як і мільйони інших нормальних водіїв . Ще б вибори через "Дію" , бо сама "пенсія" на дільницях . Залучайте молодь до голосування . Досить макулатури і черг .
показати весь коментар
16.02.2021 21:06 Відповісти
Я по Украине 1000 км в одну сторону ехал без бумажных документов) только в Дія))
показати весь коментар
16.02.2021 23:23 Відповісти
Теперь все зависит от наличия интернета.Есть интернет - есть права,нет- извини.И вообще тебя нет:паспорта,квартиры,жены,детей...Будет высшая мера наказания- отобрать смартфон и выключить пожизнено интернет...
показати весь коментар
17.02.2021 07:24 Відповісти
 
 