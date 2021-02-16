ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри

Водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту й автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.

Така норма міститься в ухваленому 16 лютого парламентом законі № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресофіс Мінцифри.

Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) поліцейському для посвідчення своєї особистості і права на водіння.

Закон вступить в силу після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, закон № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, прийнятий ВР 16 лютого, передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.

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