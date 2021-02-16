УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15934 відвідувача онлайн
Новини Політика України
16 534 132
ВР (11730) ПДР (364) пияцтво (580)

Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані

Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному стані.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.

"Якщо стається ДТП за участю п'яного за кермом і є жертви - це кримінальна відповідальність. І за нею неможливо буде уникнути відповідальності через малозначність, неможливо буде піти на умовно-дострокове звільнення, неможливо буде зменшити відповідальність менше за нижню межу. Тобто в таких випадках буде досягнуто принцип невідворотності відповідальності в кримінальному процесі", - розповів про закон голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Таким чином законопроєкт змінює відповідальність за правопорушення, передбачені ст.130 КУпАП:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

1) керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння – 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.
2) за повторне вчинення протягом року - 34 тис. грн з позбавленням права водіння транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням ТЗ.
3) за повторення двічі протягом року - 51 тис. грн з позбавленням права керування на строк 10 років з конфіскацією транспортних засобів, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на строк 10 років з конфіскацією транспортних засобів.
4) за вживання алкоголю, наркотичних засобів особою, яка керує автомобілем після ДТП з його участю - 34 тис. грн, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на строк 3 роки.

Крім того, збільшуються штрафи: 1) за перевищення максимально дозволеної швидкості більш ніж на 50 км на рік - 1700 грн (нині 510 грн); 2) за залишення місця ДТП - 3400 грн (нині 255 грн) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.

Законопроєкт ухвалено без поправки, яка передбачала зупинку автомобілів у нічний час без підстав. Раніше щодо цього пункту нардепи висловлювали занепокоєння.

Також читайте: Нардепи не підтримають поправку про "профілактичну" зупинку поліцією автомобілів уночі, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
От тепер мусора заживуть... А судді...
показати весь коментар
16.02.2021 14:39
+25
На безопасность движения ни как не повлияет, только на размер взяток.
показати весь коментар
16.02.2021 14:41
+19
зашибись, кричали гости...вот теперь менты заживут...
показати весь коментар
16.02.2021 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не зарикайся,пешеход.
показати весь коментар
16.02.2021 15:21 Відповісти
Алконавт, не долго тебе ездить на твоей евробляхе))) Невинный столб из тебя идиота пострадает...
показати весь коментар
16.02.2021 15:47 Відповісти
Алконавт у тебя в штанах) Никогда у меня не было евробляхи. Авто брал исключительно в салоне.Так что невинный столб твой, и он выбьет из тебя идиота...
показати весь коментар
27.03.2021 15:18 Відповісти
Ну это же ты ездишь бухим за рулем))) Для столба не принципиально на чем ты бухим в него вфигачишся, на бляхе или из салона)))
показати весь коментар
19.05.2021 23:34 Відповісти
а я и не сажусь, но за превышение скорости 1700 штраф это докуя, скоро мы толкать авто будем! да и сильно останваливало бухих ментов, прокуроров, нардепов и подобную всю шваль штраФЫ? я чет не заметил! Штраф за бухой мне пох.. не пью.. но у нас могут достебаться за кефир, а он тоже покажет алкогольное опьянение.. головняк!
показати весь коментар
16.02.2021 15:48 Відповісти
раз докуя не нужно превышать
в Европе тоже штрафы большие, поэтому и нарушают правила меньше чем у нас
показати весь коментар
16.02.2021 16:00 Відповісти
нет не большие 30-680 евро при зарплате средней 4000 евро, не большой..., возьмите соотношение! я согласен платить штрафы такие, но пилять дайте людям тогда дороги как германии, зарплату как в германии... а то как то выходит сравнение не очень!
показати весь коментар
16.02.2021 16:11 Відповісти
Так все таки о себе))) А так дысали, так дусали, за "чертой бедности")))
показати весь коментар
16.02.2021 16:30 Відповісти
Штраф 1700 за движение по городу больше 100 км/час это дофига? Вы серьезно? Или вы просто хотите равняться на бухих швалей и чтобы вам за это ничего не было?)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:04 Відповісти
да это много, с учетом уровня зарплат.. и что такое 100 км для современного авто, можно сказать стоишь на месте!
показати весь коментар
16.02.2021 16:08 Відповісти
В городе??? А потом дружно возмущаемся откуда берутся Зайцевы из Харькова???
показати весь коментар
16.02.2021 16:13 Відповісти
у зайцевой скорость была гораздо выше 100!! не сравнивайте глаз с пальцем!
показати весь коментар
16.02.2021 16:15 Відповісти
На сколько выше? На 30 км? Для вас 50 от нормы не проблема) Где границу установим?) 129 норм, а 130 по городу уже дофига?))
показати весь коментар
16.02.2021 16:21 Відповісти
100)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:23 Відповісти
Диссонанса нет? "Современное авто" и "уровень зарплат"?)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:15 Відповісти
у меня нет, я же написал сделайте ЛЮДЯМ! или вы думаете что у нас подавляющее большинство получает более 1000 евро? огорчу по данным оон 60% за чертой нищеты в Украине!" и да современное авто и рено может быть за 10 т. у.е.
показати весь коментар
16.02.2021 16:17 Відповісти
Так вы уж определитесь о ком переживаете))) О себе или о людях))) Может если уж живя за "чертой бедности" и собрав 10 тыс уе, не стоит рисковать этим "богатством" и не летать по городу со скоростью свыше 100 км?) Можно и без "богатства" остаться и невинных людей поубивать...
показати весь коментар
16.02.2021 16:27 Відповісти
теперь будут массово организовываться банды Мент-Медэксперт..
Трясти граждан на бабло...
показати весь коментар
16.02.2021 15:00 Відповісти
Где пункт "Если удалось уйти от ответственности"?
Судье, следователям и прокурору по 5 лет лишения свободы.
показати весь коментар
16.02.2021 15:06 Відповісти
Молодцы,что не ввели ночной контроль,имел я в гробу ночью останавливаться где-нибудь на трассе,ряженые точно воспользовались бы.
показати весь коментар
16.02.2021 15:12 Відповісти
Хм, интересная штука: за бухого велосипедиста- 640 гривен. А за бухого водилу электросамоката- нет ничего. Ладно, тогда я пока продолжу выёживаться. Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 7351
показати весь коментар
16.02.2021 15:18 Відповісти
Взятки взлетели в два раза, как и тарифы. А закон для повышения уровня жизни депутаты не приняли??? Только штрафы,штрафы,штрафы...ничего на ум полезного им в голову не приходит. За###ли!!!!
показати весь коментар
16.02.2021 15:19 Відповісти
У нас мєнтяра є- у нього всі кого не зупинить- п'яні. А якщо вперті- то з відбитими нирками.Його виганяли, вже рік як поновився. Оце мужик заживе!
показати весь коментар
16.02.2021 15:20 Відповісти
Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 6760 це де той пост?
показати весь коментар
16.02.2021 21:09 Відповісти
Так сколько штраф за пеший уход от автомобиля с отказом от освидетельствования?
показати весь коментар
16.02.2021 15:44 Відповісти
Водителей обложили! А взятки обложить СЛАБО? А причинённый ущерб действием или умышленным бездействием на своё благо.
показати весь коментар
16.02.2021 17:10 Відповісти
Прокурорські посміялись від душі
показати весь коментар
16.02.2021 17:32 Відповісти
Кроме того, увеличиваются штрафы: 1) за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км в год - 1700 грн (сейчас 510 грн)Источник: https://censor.net/ru/n3248234
50 км в год - это сильно!
показати весь коментар
16.02.2021 18:05 Відповісти
Схоже, інші способи втримання нульового рейтингу закінчилися. В мінуса не хочеться, а прийдеться!!! Та й відволікти увагу від "зашкварів", чимось треба. Стараються служаки. Все для карманів, людей, я мав на увазі.
показати весь коментар
16.02.2021 20:16 Відповісти
За асквернение палиции при испалнении - путем атказа заплатить штраф здесь и сейчас сядут усе! Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 2774
показати весь коментар
16.02.2021 21:00 Відповісти
Еще ментярам за превышение служебных полномочий, ужесточите наказание!
показати весь коментар
16.02.2021 21:22 Відповісти
1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения - 17000 грн с лишением права управления ТС на 1 год.
2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.Источник: https://censor.net/ru/n3248234 Как можно совершить повторное нарушение в течении года если уже лишили прав управления ТС?
показати весь коментар
16.02.2021 21:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 