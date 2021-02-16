Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані

Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному стані.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.

"Якщо стається ДТП за участю п'яного за кермом і є жертви - це кримінальна відповідальність. І за нею неможливо буде уникнути відповідальності через малозначність, неможливо буде піти на умовно-дострокове звільнення, неможливо буде зменшити відповідальність менше за нижню межу. Тобто в таких випадках буде досягнуто принцип невідворотності відповідальності в кримінальному процесі", - розповів про закон голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Таким чином законопроєкт змінює відповідальність за правопорушення, передбачені ст.130 КУпАП:

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1) керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння – 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

2) за повторне вчинення протягом року - 34 тис. грн з позбавленням права водіння транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням ТЗ.

3) за повторення двічі протягом року - 51 тис. грн з позбавленням права керування на строк 10 років з конфіскацією транспортних засобів, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на строк 10 років з конфіскацією транспортних засобів.

4) за вживання алкоголю, наркотичних засобів особою, яка керує автомобілем після ДТП з його участю - 34 тис. грн, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на строк 3 роки.

Крім того, збільшуються штрафи: 1) за перевищення максимально дозволеної швидкості більш ніж на 50 км на рік - 1700 грн (нині 510 грн); 2) за залишення місця ДТП - 3400 грн (нині 255 грн) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.

Законопроєкт ухвалено без поправки, яка передбачала зупинку автомобілів у нічний час без підстав. Раніше щодо цього пункту нардепи висловлювали занепокоєння.

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