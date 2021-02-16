Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 325 народных депутатов.
"Если совершается ДТП с участием пьяного за рулем и есть жертвы - это уголовная ответственность. И по ней невозможно будет избежать ответственности по малозначительности, невозможно будет уйти на условно-досрочное увольнение, невозможно будет уменьшить ответственность меньше нижней границы. То есть в таких случаях будет достигнуто принцип неотвратимости ответственности в уголовном процессе", - рассказал о законе председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Таким образом законопроект изменяет ответственность за правонарушения, предусмотренные ст.130 КУоАП:
1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения - 17000 грн с лишением права управления ТС на 1 год.
2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.
3) за повторение дважды в течение года - 51 тыс. грн с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС, или админарест на 15 суток с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС.
4) за употребление алкоголя, наркотических средств лицом, управляющим автомобилем после ДТП с его участием - 34 тыс. грн, или админ. арест на 15 суток с лишением права управления на срок 3 года.
Кроме того, увеличиваются штрафы: 1) за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км в год - 1700 грн (сейчас 510 грн)
2) за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления ТС на срок от 1 до 2 лет.
Законопроект принят без поправки, которая предусматривала остановку автомобилей в ночное время без оснований. Ранее по этому пункту нардепы выражали беспокойство.
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в Европе тоже штрафы большие, поэтому и нарушают правила меньше чем у нас
Трясти граждан на бабло...
Судье, следователям и прокурору по 5 лет лишения свободы.
50 км в год - это сильно!
2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.Источник: https://censor.net/ru/n3248234 Как можно совершить повторное нарушение в течении года если уже лишили прав управления ТС?