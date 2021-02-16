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Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде

Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 325 народных депутатов.

"Если совершается ДТП с участием пьяного за рулем и есть жертвы - это уголовная ответственность. И по ней невозможно будет избежать ответственности по малозначительности, невозможно будет уйти на условно-досрочное увольнение, невозможно будет уменьшить ответственность меньше нижней границы. То есть в таких случаях будет достигнуто принцип неотвратимости ответственности в уголовном процессе", - рассказал о законе председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Таким образом законопроект изменяет ответственность за правонарушения, предусмотренные ст.130 КУоАП:

Читайте: С сегодняшнего дня камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения - 17000 грн с лишением права управления ТС на 1 год.
2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.
3) за повторение дважды в течение года - 51 тыс. грн с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС, или админарест на 15 суток с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС.
4) за употребление алкоголя, наркотических средств лицом, управляющим автомобилем после ДТП с его участием - 34 тыс. грн, или админ. арест на 15 суток с лишением права управления на срок 3 года.

Кроме того, увеличиваются штрафы: 1) за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км в год - 1700 грн (сейчас 510 грн)
2) за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления ТС на срок от 1 до 2 лет.

Законопроект принят без поправки, которая предусматривала остановку автомобилей в ночное время без оснований. Ранее по этому пункту нардепы выражали беспокойство.

Читайте: Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
От тепер мусора заживуть... А судді...
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16.02.2021 14:39
+25
На безопасность движения ни как не повлияет, только на размер взяток.
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16.02.2021 14:41
+19
зашибись, кричали гости...вот теперь менты заживут...
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16.02.2021 14:40
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Не зарикайся,пешеход.
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16.02.2021 15:21 Ответить
Алконавт, не долго тебе ездить на твоей евробляхе))) Невинный столб из тебя идиота пострадает...
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16.02.2021 15:47 Ответить
Алконавт у тебя в штанах) Никогда у меня не было евробляхи. Авто брал исключительно в салоне.Так что невинный столб твой, и он выбьет из тебя идиота...
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27.03.2021 15:18 Ответить
Ну это же ты ездишь бухим за рулем))) Для столба не принципиально на чем ты бухим в него вфигачишся, на бляхе или из салона)))
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19.05.2021 23:34 Ответить
а я и не сажусь, но за превышение скорости 1700 штраф это докуя, скоро мы толкать авто будем! да и сильно останваливало бухих ментов, прокуроров, нардепов и подобную всю шваль штраФЫ? я чет не заметил! Штраф за бухой мне пох.. не пью.. но у нас могут достебаться за кефир, а он тоже покажет алкогольное опьянение.. головняк!
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16.02.2021 15:48 Ответить
раз докуя не нужно превышать
в Европе тоже штрафы большие, поэтому и нарушают правила меньше чем у нас
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16.02.2021 16:00 Ответить
нет не большие 30-680 евро при зарплате средней 4000 евро, не большой..., возьмите соотношение! я согласен платить штрафы такие, но пилять дайте людям тогда дороги как германии, зарплату как в германии... а то как то выходит сравнение не очень!
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16.02.2021 16:11 Ответить
Так все таки о себе))) А так дысали, так дусали, за "чертой бедности")))
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16.02.2021 16:30 Ответить
Штраф 1700 за движение по городу больше 100 км/час это дофига? Вы серьезно? Или вы просто хотите равняться на бухих швалей и чтобы вам за это ничего не было?)))
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16.02.2021 16:04 Ответить
да это много, с учетом уровня зарплат.. и что такое 100 км для современного авто, можно сказать стоишь на месте!
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16.02.2021 16:08 Ответить
В городе??? А потом дружно возмущаемся откуда берутся Зайцевы из Харькова???
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16.02.2021 16:13 Ответить
у зайцевой скорость была гораздо выше 100!! не сравнивайте глаз с пальцем!
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16.02.2021 16:15 Ответить
На сколько выше? На 30 км? Для вас 50 от нормы не проблема) Где границу установим?) 129 норм, а 130 по городу уже дофига?))
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16.02.2021 16:21 Ответить
100)))
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16.02.2021 16:23 Ответить
Диссонанса нет? "Современное авто" и "уровень зарплат"?)))
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16.02.2021 16:15 Ответить
у меня нет, я же написал сделайте ЛЮДЯМ! или вы думаете что у нас подавляющее большинство получает более 1000 евро? огорчу по данным оон 60% за чертой нищеты в Украине!" и да современное авто и рено может быть за 10 т. у.е.
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16.02.2021 16:17 Ответить
Так вы уж определитесь о ком переживаете))) О себе или о людях))) Может если уж живя за "чертой бедности" и собрав 10 тыс уе, не стоит рисковать этим "богатством" и не летать по городу со скоростью свыше 100 км?) Можно и без "богатства" остаться и невинных людей поубивать...
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16.02.2021 16:27 Ответить
теперь будут массово организовываться банды Мент-Медэксперт..
Трясти граждан на бабло...
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16.02.2021 15:00 Ответить
Где пункт "Если удалось уйти от ответственности"?
Судье, следователям и прокурору по 5 лет лишения свободы.
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16.02.2021 15:06 Ответить
Молодцы,что не ввели ночной контроль,имел я в гробу ночью останавливаться где-нибудь на трассе,ряженые точно воспользовались бы.
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16.02.2021 15:12 Ответить
Хм, интересная штука: за бухого велосипедиста- 640 гривен. А за бухого водилу электросамоката- нет ничего. Ладно, тогда я пока продолжу выёживаться. Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 7351
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16.02.2021 15:18 Ответить
Взятки взлетели в два раза, как и тарифы. А закон для повышения уровня жизни депутаты не приняли??? Только штрафы,штрафы,штрафы...ничего на ум полезного им в голову не приходит. За###ли!!!!
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16.02.2021 15:19 Ответить
У нас мєнтяра є- у нього всі кого не зупинить- п'яні. А якщо вперті- то з відбитими нирками.Його виганяли, вже рік як поновився. Оце мужик заживе!
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16.02.2021 15:20 Ответить
Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 6760 це де той пост?
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16.02.2021 21:09 Ответить
Так сколько штраф за пеший уход от автомобиля с отказом от освидетельствования?
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16.02.2021 15:44 Ответить
Водителей обложили! А взятки обложить СЛАБО? А причинённый ущерб действием или умышленным бездействием на своё благо.
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16.02.2021 17:10 Ответить
Прокурорські посміялись від душі
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16.02.2021 17:32 Ответить
Кроме того, увеличиваются штрафы: 1) за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км в год - 1700 грн (сейчас 510 грн)Источник: https://censor.net/ru/n3248234
50 км в год - это сильно!
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16.02.2021 18:05 Ответить
Схоже, інші способи втримання нульового рейтингу закінчилися. В мінуса не хочеться, а прийдеться!!! Та й відволікти увагу від "зашкварів", чимось треба. Стараються служаки. Все для карманів, людей, я мав на увазі.
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16.02.2021 20:16 Ответить
За асквернение палиции при испалнении - путем атказа заплатить штраф здесь и сейчас сядут усе! Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за водіння у п'яному стані - Цензор.НЕТ 2774
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16.02.2021 21:00 Ответить
Еще ментярам за превышение служебных полномочий, ужесточите наказание!
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16.02.2021 21:22 Ответить
1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения - 17000 грн с лишением права управления ТС на 1 год.
2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.Источник: https://censor.net/ru/n3248234 Как можно совершить повторное нарушение в течении года если уже лишили прав управления ТС?
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16.02.2021 21:40 Ответить
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