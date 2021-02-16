ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры
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Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными.
Такая норма содержится в принятом 16 февраля парламентом законе № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис Минцифры.
Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.
Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.
Напомним, закон № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, принятый ВР 16 февраля, предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.
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1.Про "неработающие планшеты"- вранье. Когда милиционер вымогает деньги, он очень даже информирован по "интересующему его авто" и о наличиии всех документов и страховок и штрафов.
2. Если верить, что "планшеты и бедного полицейского" никогда не работают, то смысла в "Дии" нет тем более. Как чувак без работающего девайса проверит-это документ, или квалифицировано изготовленная подделка, или просто фотография несуществующих прав и свiдоцтва про реестрацiю?
3. И первый и второй пункт подтверждают тезис об "пиарном"происхождении "Дії".
1) нерабочим планшет может стать в любой момент, от поломки до сбоя програмного обеспечения. Говорю из личного опыта. Это не ваша игрушка дома. Его используют 24 часа в сутки без выходых. Роняют, хрен чем заряжают, засовывают под броник и т.д. Вымогать деньги "милиционер" может только у того, у кого "рыльце в пушку". Не катайтесь на криминальных авто, не бухайте за рулем. Вовремя оформляйте страховку, не нарушайте и оснований вымогать что-то у полиции просто не появится.
2) Я смотрю Вы вообще в области современных технологи еще на уровне "динозавра" Прямо сейчас скачайте себе "Дія" и попробуйте ее запустить. Без определенной процедуры верификации и авторизации хрен там что появится. Поэтому когда вы что-то показываете полицейскому именно в этой программе, то перепроверять информацию через планшет у него уже просто отпадает необходимость.
3) Первый и второй пункты вы придумали сами, и никаких "тезисов" ваша фантазия не подтверждает
tZE inform
@tZEinform
·12 лют.
Анонсированный на 11 "съезд" партии "Слуга народа" не состоялся. Но бумажку на выдвижение Вирастюка на довыборы напишут. И ЦВК зажмурив глаза ее примет. Эпоха моральных уродов во власти ... Главное - не забыть никого.
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.