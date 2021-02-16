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ВР (28728) водительские права (149) Минцифры (285) Дія (353)

ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными.

Такая норма содержится в принятом 16 февраля парламентом законе № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис Минцифры.

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год

Напомним, закон № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, принятый ВР 16 февраля, предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
изымать будут вместе с телефоном ?
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16.02.2021 19:47
+6
Какой штраф?
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
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16.02.2021 20:08
+4
Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
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16.02.2021 19:49
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изымать будут вместе с телефоном ?
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16.02.2021 19:47 Ответить
Ні. Просто справа тепер буде не в папірці.
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16.02.2021 19:50 Ответить
Достаточно заблокировать електронные. При проверке прав будут отображаться в базе.
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16.02.2021 19:53 Ответить
и прям все полицаи к базе подключены ?
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16.02.2021 19:56 Ответить
вообще да. Более того, патрульный обязан даже если просто остановил прохожего, пробить его через планшет и-или дежурную часть. Так очень часто выявляются люди в розыске. Не говоря уже про водителей
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16.02.2021 20:19 Ответить
обязанности это одно - технические возможности совсем другое
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16.02.2021 20:58 Ответить
Тогда возникают дополнительные вопросы-а на фига козе баян, если "патрульный может пробить"? Патрульный по своим базам "пробить" и права и техпаспорт и страховку и аварии и неоплаченные и оплачегные штрафы и т.д.Зачем в телефоне создавать массу отдельных документы? Достаточно одного. А все остальное-для пиара Федорова.
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16.02.2021 21:28 Ответить
При чем тут "Порох" или вообще политика? То о чем вы пишете, лишний раз-подтверждает мои слова. Еще раз! Если патрульный может спокойно в планшете получить доступ к ЛЮБЫМ БАЗАМ, зачем создавать дополнительные файлы со всевозможными видами документов и справок? Мне, как гражданину Украины достаточно в бумажном или электронном виде иметь ОДИН( ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН) ДОКУМЕНТ! А сержант Петренко или лейтенант Потапенко по идентификатору найдет в СВОИХ базах все. И права, и страховку, но госномеру авто-свидетельство о регистрации. Самое смешное- милиционеры это и делают в большинстве случаев, а "права и техпаспорт", требуют в первую очередь, для понту милицейского. Вопрос-постоянная реклама от Федорова по каждому виду идентификатора в телефоне это что? Это то же самое, когда Азаров пиариался на открытии очередного сьезда с Дареицкого моста в Киеве. Каждый раз по телевизору выглядело как Азаров открывает очередной мост через Днепр.
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16.02.2021 22:36 Ответить
Вот и меня интересует тот же вопрос, нафига плодить всю эту хрень, если человеку достаточно иметь при себе один уникальный идентификатор в любом удобном виде (в идеале биометрическая идентификация, но тут поднимут вой всякие религиозные фанатики, антиглобалисты и т.д.), считав который, уполномоченное лицо может получить ту информацию, к которой этому лицу разрешён доступ. Жаль, что у подавляющего большинства цифровая грамотность на уровне "у меня на карточке записана какая-то сумма денег".
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17.02.2021 00:16 Ответить
Программа "Дія" создана для пиара. Как и все остальные приложения в телефоне от Федорова.
1.Про "неработающие планшеты"- вранье. Когда милиционер вымогает деньги, он очень даже информирован по "интересующему его авто" и о наличиии всех документов и страховок и штрафов.
2. Если верить, что "планшеты и бедного полицейского" никогда не работают, то смысла в "Дии" нет тем более. Как чувак без работающего девайса проверит-это документ, или квалифицировано изготовленная подделка, или просто фотография несуществующих прав и свiдоцтва про реестрацiю?
3. И первый и второй пункт подтверждают тезис об "пиарном"происхождении "Дії".
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21.02.2021 19:48 Ответить
Предисловие - ну если все современные технологии чисто для пиара, то поставьте дома дисковый телефон и не давайте компании яблочников пиариться. А еще платежи за квартиру и прочие проводите не через интернет банкинг, а стойте с пенсами по очередям в сбер кассу. Хотя не удивлюсь, если так и делаете.
1) нерабочим планшет может стать в любой момент, от поломки до сбоя програмного обеспечения. Говорю из личного опыта. Это не ваша игрушка дома. Его используют 24 часа в сутки без выходых. Роняют, хрен чем заряжают, засовывают под броник и т.д. Вымогать деньги "милиционер" может только у того, у кого "рыльце в пушку". Не катайтесь на криминальных авто, не бухайте за рулем. Вовремя оформляйте страховку, не нарушайте и оснований вымогать что-то у полиции просто не появится.
2) Я смотрю Вы вообще в области современных технологи еще на уровне "динозавра" Прямо сейчас скачайте себе "Дія" и попробуйте ее запустить. Без определенной процедуры верификации и авторизации хрен там что появится. Поэтому когда вы что-то показываете полицейскому именно в этой программе, то перепроверять информацию через планшет у него уже просто отпадает необходимость.
3) Первый и второй пункты вы придумали сами, и никаких "тезисов" ваша фантазия не подтверждает
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21.02.2021 20:33 Ответить
Парень, ты стебешся, что ль? Зачем скачивать вашу " Дію", со всеми верификациями? При желании - там просто нарисуют "права" или "страховку". Если верить твоим рассказам об нищете полиции-все пройдет на -ура! Все милиционеры с поломанными планшетами, рации разрядились, в дежурной части трубки не берут, никто не сможет установить подлинность предьявленного изображения. И при чем тут "современные технологии" к пиар-компании дегетализаторов в Украине? Можно использовать технологии для управлением производством, можно для создания игрушек типа "Дiї", за которые платят налогоплательщики, а значит в понимании креслосидетелей-никто.
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21.02.2021 21:42 Ответить
Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
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16.02.2021 19:49 Ответить
Навіть на шматок сала з проростю? ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2775
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16.02.2021 19:57 Ответить
А скільки в ньому кілометрів?
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16.02.2021 20:01 Ответить
ну ти не переігруй, ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 4713 ти ж не жид
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16.02.2021 20:34 Ответить
Після кілометра- жид. То скільки?
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16.02.2021 20:37 Ответить
а то ти таки вже і завагався таки. а казав що не поміняєш ні на що! головне мотивація. ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 6453
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16.02.2021 20:40 Ответить
теперь на хмельнитчине, как и повсюду, патрульные смогут продавать и информацию о правах, в дополнение к информации с ограниченным доступом из базы нацполиции. такой себе бонус. )
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16.02.2021 19:51 Ответить
Цензорята, по-перше: наші права виписані в конституції, а той документ, що ви називаєте правами насправді є посвідчення водія. По-друге: а до пластикових посвідчень прирівняли електронні?
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16.02.2021 19:53 Ответить
Зеля, ... нутыпонел..




tZE inform

@tZEinform

·12 лют.

Анонсированный на 11 "съезд" партии "Слуга народа" не состоялся. Но бумажку на выдвижение Вирастюка на довыборы напишут. И ЦВК зажмурив глаза ее примет. Эпоха моральных уродов во власти ... Главное - не забыть никого.
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16.02.2021 19:55 Ответить
В то же время если патрульный не сможет отыскать в базе ваши документы или не будет доступа к интернету на вас будет наложен нехилый штраф
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16.02.2021 19:57 Ответить
Какой штраф?
Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
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16.02.2021 20:08 Ответить
как ты покажешь,дия работает только через интернет. нет интернета нет прав.
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16.02.2021 20:25 Ответить
Ты в каменном веке? 3g даже в селах.
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16.02.2021 20:47 Ответить
гыгы...рассмешил...сот даже нет за Таращей, например у Водафона, нето шо 3жи.
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16.02.2021 21:28 Ответить
для Дія не нужен даже 3g - потому что документы которые в ней есть, показываются даже без интернета.
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16.02.2021 23:22 Ответить
Более тго ты говориш как будто пластиковые права отменили. Расширили возможности, этого мало? Теперь ментам в руки права отдавать не надо. Мало?
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16.02.2021 20:48 Ответить
Вы сами смотрели то? все ваши документы показываются даже без интернета! зачем врать?
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16.02.2021 23:21 Ответить
16.02.21 19:32 На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции
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16.02.2021 19:57 Ответить
чут не то скопировал, ну там за "права" было, в прочем - иди ы на Путина, иди ты на Путина, и так еще с 20 раз пока не устанешь и не проклянешь, а вот что именно - спросимО.ю
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16.02.2021 19:57 Ответить
Зная как работает наша система и наши законы если в базе будет какой то глюк или криворукий полицай удалит ваши документы то потом побегаете как кенгуру по инстанциям засевая деньгами и доказывая что вы не дурак. Без бумажки в етой стране вы какашка.
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16.02.2021 20:01 Ответить
хто про що а рашик як завжди про вигадану ним зраду
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17.02.2021 12:49 Ответить
у них и так все есть, можно эту дию и в дупу )))
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16.02.2021 20:34 Ответить
НАРЕШТІ . Вже давно їзджу з документами в мобільнику , як і мільйони інших нормальних водіїв . Ще б вибори через "Дію" , бо сама "пенсія" на дільницях . Залучайте молодь до голосування . Досить макулатури і черг .
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16.02.2021 21:06 Ответить
Я по Украине 1000 км в одну сторону ехал без бумажных документов) только в Дія))
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16.02.2021 23:23 Ответить
Теперь все зависит от наличия интернета.Есть интернет - есть права,нет- извини.И вообще тебя нет:паспорта,квартиры,жены,детей...Будет высшая мера наказания- отобрать смартфон и выключить пожизнено интернет...
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17.02.2021 07:24 Ответить
 
 