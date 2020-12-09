Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год

Кабинет Министров продлил действие проекта по внедрению электронных водительских прав до 29 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что эксперимент должен был завершиться в ноябре 2020 года, но теперь водители по-прежнему смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства вместо физических копий документов.

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