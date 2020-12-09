РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13330 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 140 6
Кабмин (13804) водительские права (149) диджитализация (180) Дія (358)

Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин продлил действие водительских прав в приложении

Кабинет Министров продлил действие проекта по внедрению электронных водительских прав до 29 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что эксперимент должен был завершиться в ноябре 2020 года, но теперь водители по-прежнему смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства вместо физических копий документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мне вот всегда было интересно а как у бухарей права забирают ? вместе с мобилой ?
показать весь комментарий
09.12.2020 18:36 Ответить
і зарядне також. Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год - Цензор.НЕТ 5591
показать весь комментарий
09.12.2020 18:42 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2020 18:43 Ответить
програма з'єднується с сервером мвс, де можуть зберегти факт вилучення посвідчення!
отже мобільна программа перестане показувати його
показать весь комментарий
09.12.2020 18:44 Ответить
дык пластик будет показывать)
показать весь комментарий
09.12.2020 19:36 Ответить
Я вот нихрена не понял, вот этот вот маленький-маленький плюсик, который был при зеленой власти, появившийся не благодаря ей, а вопреки, оказывается был не на постоянной основе, а всего лишь временный эксперимент???
показать весь комментарий
09.12.2020 21:49 Ответить
 
 