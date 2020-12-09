УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини Політика України
9 140 6
Кабмін (6255) посвідчення водія (107) диджиталізація (191) Дія (451)

Кабмін продовжив дію водійських прав у додатку "Дія" на рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін продовжив дію водійських прав у додатку

Кабінет Міністрів продовжив дію проєкту з впровадження електронних водійських прав до 29 листопада 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що експеримент мав завершитися в листопаді 2020 року, але тепер водії як і раніше зможуть пред'являти електронні посвідчення водія та довідки про реєстрацію транспортного засобу замість фізичних копій документів.

Також читайте: Кабмін продовжив карантин і режим НС до кінця зими
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мне вот всегда было интересно а как у бухарей права забирают ? вместе с мобилой ?
показати весь коментар
09.12.2020 18:36 Відповісти
і зарядне також. Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год - Цензор.НЕТ 5591
показати весь коментар
09.12.2020 18:42 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2020 18:43 Відповісти
програма з'єднується с сервером мвс, де можуть зберегти факт вилучення посвідчення!
отже мобільна программа перестане показувати його
показати весь коментар
09.12.2020 18:44 Відповісти
дык пластик будет показывать)
показати весь коментар
09.12.2020 19:36 Відповісти
Я вот нихрена не понял, вот этот вот маленький-маленький плюсик, который был при зеленой власти, появившийся не благодаря ей, а вопреки, оказывается был не на постоянной основе, а всего лишь временный эксперимент???
показати весь коментар
09.12.2020 21:49 Відповісти
 
 