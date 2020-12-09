Кабмін продовжив дію водійських прав у додатку "Дія" на рік

Кабінет Міністрів продовжив дію проєкту з впровадження електронних водійських прав до 29 листопада 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що експеримент мав завершитися в листопаді 2020 року, але тепер водії як і раніше зможуть пред'являти електронні посвідчення водія та довідки про реєстрацію транспортного засобу замість фізичних копій документів.

Також читайте: Кабмін продовжив карантин і режим НС до кінця зими