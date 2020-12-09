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Кабмін продовжив дію водійських прав у додатку "Дія" на рік
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Кабінет Міністрів продовжив дію проєкту з впровадження електронних водійських прав до 29 листопада 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що експеримент мав завершитися в листопаді 2020 року, але тепер водії як і раніше зможуть пред'являти електронні посвідчення водія та довідки про реєстрацію транспортного засобу замість фізичних копій документів.
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отже мобільна программа перестане показувати його