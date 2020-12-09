Кабмін продовжив карантин і режим НС до кінця зими

Кабінет Міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, режим надзвичайної ситуації до кінця зими. Карантин діятиме до 28 лютого 2021 року.

Про це йшлося на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми пропонуємо продовжити карантин до 28 лютого 2021 року. І продовжити режим надзвичайної ситуації також до 28 лютого", - сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на позачерговому засіданні уряду в середу.

Постанову з переліком обмежень на період карантину буде доопрацьовано протягом одного дня.

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