Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы
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Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, режим чрезвычайной ситуации до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.
Об этом говорилось на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на внеочередном заседании правительства в среду.
Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано в течение одного дня.
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Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий09.12.2020 16:51 Ответить Мне нравится 1
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