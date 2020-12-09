Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы

Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, режим чрезвычайной ситуации до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Об этом говорилось на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на внеочередном заседании правительства в среду.

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Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано в течение одного дня.