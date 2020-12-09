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Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про компенсацію підприємцям за втрати в зв'язку з посиленням карантинних заходів. Виплати планується провести до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною Радою, вже підписані президентом і набувають чинності.

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"Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу і людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень", - сказав він.
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Топ коментарі
+3
в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
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09.12.2020 16:20
+2
От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
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09.12.2020 16:14
+2
Працівник приватного підприємства,то барига???
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09.12.2020 16:24
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Зашибись. За что им такие привилегии? Они что в Украине самые бедствующие? Барыги типо не переживут карантин а остальным людям что делать?
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Працівник приватного підприємства,то барига???
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09.12.2020 16:24 Відповісти
А что нет? Всех кого я знаю из ФОПов ето торгаши китайским барахлом так или иначе. Или ты хочешь сказать что в Украине 950тыс крупных предприятий-производителей?
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09.12.2020 16:30 Відповісти
Продавчиня -барига,вантажник-барига !!!)))
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09.12.2020 16:47 Відповісти
Во первых они помошники барыг. А во вторых никто им денег не даст. Деньги получат ихние хозяева, а етих работяг под жопу и на свой счет
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09.12.2020 16:51 Відповісти
Пол Украины живет за зарплаты и пенсии меньше прожиточного минимума а власть решила барыгам помощь дать. Опять же за счет самых бедных, на которых повесят новые тарифы и налоги.
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09.12.2020 16:09 Відповісти
От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
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09.12.2020 16:14 Відповісти
в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
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09.12.2020 16:20 Відповісти
бери усе я себе еще нарисую
Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1229
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09.12.2020 16:18 Відповісти
пнх
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09.12.2020 23:07 Відповісти
 
 