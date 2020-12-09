Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль
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Кабинет Министров примет решение о компенсации предпринимателям за потери в связи с ужесточением карантинных мер. Выплаты планируется провести до конца 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Шмыгаль напомнил, что соответствующие законы, принятые Верховной радой, уже подписаны президентом и вступают в силу.
"Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, которые предусматривают значительную поддержку бизнеса и людей на период усиленного карантина. Это пакет поддержки на более чем 12 млрд гривен", - сказал он.
Топ комментарии
+3 Владимир Николенко 123e1460
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А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны