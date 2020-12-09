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Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль

Кабинет Министров примет решение о компенсации предпринимателям за потери в связи с ужесточением карантинных мер. Выплаты планируется провести до конца 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие законы, принятые Верховной радой, уже подписаны президентом и вступают в силу.

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"Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, которые предусматривают значительную поддержку бизнеса и людей на период усиленного карантина. Это пакет поддержки на более чем 12 млрд гривен", - сказал он.
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Топ комментарии
+3
в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
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09.12.2020 16:20
+2
От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
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09.12.2020 16:14
+2
Працівник приватного підприємства,то барига???
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09.12.2020 16:24
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Зашибись. За что им такие привилегии? Они что в Украине самые бедствующие? Барыги типо не переживут карантин а остальным людям что делать?
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09.12.2020 16:08 Ответить
Працівник приватного підприємства,то барига???
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09.12.2020 16:24 Ответить
А что нет? Всех кого я знаю из ФОПов ето торгаши китайским барахлом так или иначе. Или ты хочешь сказать что в Украине 950тыс крупных предприятий-производителей?
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09.12.2020 16:30 Ответить
Продавчиня -барига,вантажник-барига !!!)))
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09.12.2020 16:47 Ответить
Во первых они помошники барыг. А во вторых никто им денег не даст. Деньги получат ихние хозяева, а етих работяг под жопу и на свой счет
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09.12.2020 16:51 Ответить
Пол Украины живет за зарплаты и пенсии меньше прожиточного минимума а власть решила барыгам помощь дать. Опять же за счет самых бедных, на которых повесят новые тарифы и налоги.
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09.12.2020 16:09 Ответить
От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
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09.12.2020 16:14 Ответить
в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
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09.12.2020 16:20 Ответить
бери усе я себе еще нарисую
Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1229
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09.12.2020 16:18 Ответить
пнх
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09.12.2020 23:07 Ответить
 
 