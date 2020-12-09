Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году… Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их – "Зимнее каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
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+22 Oljik
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+16 Tania Shevchenko c2fcd63d
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+14 Порохобандерівець
показать весь комментарий09.12.2020 15:51
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Пожалуйста, подождите...
Тусить хочет по-взрослому.
Занизили статистику в ручному режимі меншою кількістю тестувань.
Замість 21 дня повноцінної ізоляції буде 14 днів якоїсь херні.
Якщо весь громадський транспорт буде курсувати без спецперепусток то в чому тоді цей локдаун??
Більшість рободавців примусово негласно примусять офісників їздити на роботу в час цього "недолокдауну".
Якщо весь громадський транспорт буде курсувати без спецперепусток то в чому тоді цей локдаун?
якщо продовжити дозволЯти пенсіонерам і решті льготників безкоштовний проїзд на цей час,то дійсно,про "соціальну дистанцію" у маршрутках та електричках МОЖНА ЗАБУДЬТи..
Когда закрыли нас почти год назад, казалось, эта мера поможет победить распространение вируса, но этого не произошло. Многие оказались на грани выживания после первого локдауна. Тогда зачем это повторять? Тем более, что сейчас уже никого не закроешь. Уже нет того страха, на улицах не падают люди , как это было в ухани.
Мы о сём мы песни пропоем
О том какое счастье
Быть влюбленным в 73%...
Наших чуваков и пацанов
Но почему то большинство решило что это ку-ку решит все все проблемы вместо них..
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А сегодня хоть умри..
Ноги падают на тротуар
Зеля.. отдай мне гонорар
Бабло от ЕС не совдеповский ОБХСС
Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук виступає проти вакцинації, заявляючи про присутність побічних ефектів від неї. Він також радить усім переглянути фільм«Відвакциновані» (оригінальна назва Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe).
про це повідомляє ZAXID.NET,.
«Фільм Роберта Де Ніро «Відвакциновані». Перегляньте, перш ніж підтримувати обов'язкову вакцинацію. Потім може бути пізно», - написав Юрій Камельчук увечері 8 грудня на своїй Facebook-сторінці.
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після здобуття медичної і решти освіти У Трускавці І точка зору НАУКОВЦЯ Роберта де Ніро виглядає зрозумілішою...))
просто совет................
Добра чарка до обiду
Гине вiрус сьогодення В оковитiй та зеленiй
А народ у нас - дурак! Да не покупайте вы билеты на эту гадость!!! И не ходите.
Закрыть концертные залы, кинотеатры, гипермаркеты и столовые. Запрет на зрителей на концерты и спортивные мероприятия. Это как раз места распространения.
Закрыть все дискотеки и ночные клубы, заодно упадут продажи наркоты.
Разрешить работу всем кафе, ресторанам, парикмахерским. Но! Но с ограничением покупателей и клиентов в зале, весь персонал не просто в мед масках, а респираторах и защитный экран на лицо, то же самое продавцов во ВСЕХ магазинах.
И предложенное мною даст бОльший эффект, чем предлагаемое Зеленским и Шмыгалём.