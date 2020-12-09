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Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про додаткові обмеження в наступному році ... Було прийнято рішення, що з 8 до 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх -"зимові канікули заради безпеки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Локдаун узгоджено з графіком гастролей Кварталу-95.))
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09.12.2020 15:52
+16
вони не самі прийшли, ти один з тих , хто їх привів, тепер не поради давай, а жери своє зелене лайно! Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6053
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09.12.2020 16:07
+14
Щоб корпоративи ;Квартал-95; пройшли.
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09.12.2020 15:51
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Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9073
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09.12.2020 15:44 Відповісти
Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8152
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09.12.2020 17:04 Відповісти
Навпаки потрібно відміняти всі святкові та вихідні дні і робити суцільний робочий тиждень, щоб не було масових святкувань та гулянь і заражень коронавірусом. Нам не потрібен зараз локдаун, нам потрібно допомагати економіці заробляти гроші, а для цього потрібно працювати без вихідних до весни а може навіть до літа. А працівникам давати вихідні за гнучким графіком серед тижня.
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09.12.2020 15:44 Відповісти
Не треба давати ідіотські поради - там своїх ідіотів вистачає. Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5290
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09.12.2020 15:50 Відповісти
Бачу що у кабміна інтелектуальна слабкість, хочу їм допомогти.
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09.12.2020 15:51 Відповісти
Не інтелектуальна слабкість, а арахамія головного мозку.))
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09.12.2020 15:53 Відповісти
До влади прийшли люди які не мають жодного розуміння про те як потрібно керувати країною, тому потрібно їм допомагати.
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09.12.2020 15:56 Відповісти
Вони не прийшли - їх обрали.
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09.12.2020 16:03 Відповісти
вони не самі прийшли, ти один з тих , хто їх привів, тепер не поради давай, а жери своє зелене лайно! Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6053
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09.12.2020 16:07 Відповісти
Влада Зеленського не гірша ніж попередня, а навіть краще!
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09.12.2020 16:26 Відповісти
чим краща? тебе з дурки відпустили?
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09.12.2020 16:31 Відповісти
Та не випускали його з дурки. Він прямо звідти і пише. Це місцевий юродивий, якщо Ви ще не в курсі
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09.12.2020 17:03 Відповісти
Якби була не гірша то ти б, придурку, свій нік не став би міняти.
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09.12.2020 17:58 Відповісти
При владі ото тільки тебе й не вистачає....
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09.12.2020 16:22 Відповісти
Это как в колодец плевать и ждать его наполнения.
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09.12.2020 15:54 Відповісти
Навіть Азіров вже поради дає Зеленському, теж відчуває що команда Зеленського слабка адміністративно і організаційно! Тупі
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09.12.2020 15:57 Відповісти
какого иглесиаса вводить локдаун меньше 21 дня?Вы там совсем куку?
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09.12.2020 15:45 Відповісти
Прибавь новогодние праздники и ты получишь 21 день
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09.12.2020 15:55 Відповісти
Представляю Гидропарк 19-го января...
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09.12.2020 15:46 Відповісти
Пірнати тільки в масках! Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8238
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09.12.2020 15:51 Відповісти
и в ластах
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09.12.2020 15:53 Відповісти
На нудистском пляже Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7751
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09.12.2020 15:54 Відповісти
..и с кислородным балоном!
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09.12.2020 16:21 Відповісти
може одразу в домовині?
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09.12.2020 18:23 Відповісти
добре я живу неподалік роботи...так пішки 30хв...але зимою ще не топав. тож думаю люди вчергове згадають картинку з 95го кварталу, зроблять поклон і скажуть- а осьде вам наше
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09.12.2020 15:48 Відповісти
Шмыгдаун
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09.12.2020 15:50 Відповісти
Значит все БЮДЖЕТНИКИ месяц без зарплаты?
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09.12.2020 15:50 Відповісти
Как раз они с зарплатой за никуянеделание. А вот всякие парикмахерские, кафе,, базары и прочие ФОПы с безом. Плюс аренда и налоги. Точнее жирный минус в семейном бюджете.
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09.12.2020 16:39 Відповісти
Щоб корпоративи ;Квартал-95; пройшли.
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09.12.2020 15:51 Відповісти
Т.е. квартальные концертики и корпоративчики на Новый Год и Рождество не отменяются? Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8298
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09.12.2020 15:51 Відповісти
что вы - а как же бабосики??? то ж святое! про полном зале особенно
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09.12.2020 15:58 Відповісти
Локдаун узгоджено з графіком гастролей Кварталу-95.))
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09.12.2020 15:52 Відповісти
25 января у Зели днюха.
Тусить хочет по-взрослому.
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09.12.2020 16:19 Відповісти
Теперь благодаря Кабмину мы будем знать на какие числа припадают концерты у Квартала.
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09.12.2020 15:53 Відповісти
Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6498
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09.12.2020 15:54 Відповісти
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года." -
Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7813
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09.12.2020 15:55 Відповісти
Только у нас такая хня может быть - на праздники гуляйте толпами, заражайтесь, а после по норам болеть...
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09.12.2020 15:56 Відповісти
Дебииилы... сначала все заболеют на корпоративах, пьянках, утренниках а потом будут в локдауне подыхать.((((
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09.12.2020 15:57 Відповісти
концерты квартала для них - это святое
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09.12.2020 16:00 Відповісти
Так, а хто захворіє?)) Розумні люди думають, куди йти, а куди ні
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09.12.2020 17:11 Відповісти
На праздниках в компаниях позаражаются, и дальше в свои семьи понесут.
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Шмыгаль с вчерашнего дня уже не кукарекает а пророчит: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль. В самый раз Шмыгалю напророчить дефицит госбюджета после локдауна: 15% ВВП как на исторической родине правителей Украины, больше? Меньше?
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09.12.2020 15:59 Відповісти
верно.
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Добре. Значит можно с 25 декабря лететь в Турцию аж на месяц! Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6268
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09.12.2020 16:03 Відповісти
на новый год понавыжирают все запасы... потом обтошнятся ежедневным по нескольку раз по телеку кварталом...и потом сидите лохданьте две недели ?.... ну-ну...
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09.12.2020 16:04 Відповісти
одно дело если б такое творилось только в Украине ,но оглянитесь весь мир охвачен чумой и локдаун не только у нас ..Я не понимаю с такой медициной у нас локдан полный наступил еще 3 года тому назад а не сичас
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09.12.2020 16:05 Відповісти
Красиво кинули населення. Що сказати. Лікування безкоштовне вартістю в 20000грн +/-.
Занизили статистику в ручному режимі меншою кількістю тестувань.
Замість 21 дня повноцінної ізоляції буде 14 днів якоїсь херні.
Якщо весь громадський транспорт буде курсувати без спецперепусток то в чому тоді цей локдаун??
Більшість рободавців примусово негласно примусять офісників їздити на роботу в час цього "недолокдауну".
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09.12.2020 16:13 Відповісти

Якщо весь громадський транспорт буде курсувати без спецперепусток то в чому тоді цей локдаун?



якщо продовжити дозволЯти пенсіонерам і решті льготників безкоштовний проїзд на цей час,то дійсно,про "соціальну дистанцію" у маршрутках та електричках МОЖНА ЗАБУДЬТи..
Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6448

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09.12.2020 17:07 Відповісти
Этот локдаун нецелесообразен. По крартирам уже никого закрыть нет никакой возможности. Просто это удар по малому бизнесу. Не оправданный ничем удар, которого можно избежать. На мой взгляд, лучше давать больше социальной рекламы. Обратиться к гражданам, что мы не вводим локдаун взамен того, что вы ограничите на праздники свои гулянки и встречи. Можно закрыть церкви. Так как Богу можно молиться везде, не только в храме. Если ты веришь, то Богу все равно , где ты, во что ты одет, какая у тебя по размеру свечка и иконка. Запретить елки и большие собрания людей законом. Остальное - доверие к гражданам плюс строгий контроль ношения масок в транспорте. И тогда не надо платить по 8000 никому.
Когда закрыли нас почти год назад, казалось, эта мера поможет победить распространение вируса, но этого не произошло. Многие оказались на грани выживания после первого локдауна. Тогда зачем это повторять? Тем более, что сейчас уже никого не закроешь. Уже нет того страха, на улицах не падают люди , как это было в ухани.
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09.12.2020 16:16 Відповісти
А сінаґоґи як, теж зачинити?
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09.12.2020 16:23 Відповісти
И синагоги , и других дилеров
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09.12.2020 17:09 Відповісти
Синагоги нельзя.
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10.12.2020 15:34 Відповісти
Якщо ти будеш молитись в дома, то в батюшки піст незакінчиться
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09.12.2020 16:51 Відповісти
А он начинался у того батюшки?
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09.12.2020 17:08 Відповісти
Мы давно в ЛохДауне живем
Мы о сём мы песни пропоем
О том какое счастье
Быть влюбленным в 73%...
Наших чуваков и пацанов Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5511
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09.12.2020 16:26 Відповісти
Они ку-ку и перекушу.
Но почему то большинство решило что это ку-ку решит все все проблемы вместо них..

..
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09.12.2020 16:49 Відповісти
Заболел вчера я на ОРВИ
А сегодня хоть умри..
Ноги падают на тротуар
Зеля.. отдай мне гонорар Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3332
Бабло от ЕС не совдеповский ОБХСС
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09.12.2020 16:53 Відповісти
ЛоХдаун ...
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09.12.2020 17:00 Відповісти
Камельчук вважає вакцинацію шкідливою для здоров'я
Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук виступає проти вакцинації, заявляючи про присутність побічних ефектів від неї. Він також радить усім переглянути фільм«Відвакциновані» (оригінальна назва Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe).
про це повідомляє ZAXID.NET,.Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3522
«Фільм Роберта Де Ніро «Відвакциновані». Перегляньте, перш ніж підтримувати обов'язкову вакцинацію. Потім може бути пізно», - написав Юрій Камельчук увечері 8 грудня на своїй Facebook-сторінці. Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4999

---------------
після здобуття медичної і решти освіти У Трускавці І точка зору НАУКОВЦЯ Роберта де Ніро виглядає зрозумілішою...))
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09.12.2020 17:01 Відповісти
А какой смысл вводить с 8-го января. Все уже нагуляются . навстречаются . Логики никакой.
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09.12.2020 17:16 Відповісти
Не вздумайте детей прививать от кремлевского дерЬма Ведмедчука и Спутника......
просто совет................
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09.12.2020 17:16 Відповісти
Этой привики и нет в массовом производстве. Если кто-то будет пытаться ею прививать, то это скорее всего будет суррогат. Так что однозначно от нее надо бежать.
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09.12.2020 18:26 Відповісти
Захищае вiд ковиду
Добра чарка до обiду
Гине вiрус сьогодення В оковитiй та зеленiй
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09.12.2020 17:29 Відповісти
Это похоже не на локдаун, а на 2 недели опохмелки после нового года и рождества, или на языческое празднование нового года по юлианскому календарю. С медицинской точлки зрения - опасная показуха после того, как все перезаражаются в предшествующие 2 недели. Мне жаль вас, украинцы. Жаль, что мором морят вас, а не запоребриковых.
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09.12.2020 18:24 Відповісти
Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2693
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09.12.2020 19:17 Відповісти
це ваше рішення...
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09.12.2020 22:52 Відповісти
Твари!!! сделайте карантин с 31.12 по 15.12 в этот период больше выходных чем рабочих дней. Но нет надо что бы **** велюр заработал и 95 квартал карпаративов накосил. Вот же дебилов выбрали дебилы.
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10.12.2020 08:43 Відповісти
Так карантин введут уж ПОСЛЕ концертов 95-го квартала и Поляковой.
А народ у нас - дурак! Да не покупайте вы билеты на эту гадость!!! И не ходите.
Закрыть концертные залы, кинотеатры, гипермаркеты и столовые. Запрет на зрителей на концерты и спортивные мероприятия. Это как раз места распространения.

Закрыть все дискотеки и ночные клубы, заодно упадут продажи наркоты.

Разрешить работу всем кафе, ресторанам, парикмахерским. Но! Но с ограничением покупателей и клиентов в зале, весь персонал не просто в мед масках, а респираторах и защитный экран на лицо, то же самое продавцов во ВСЕХ магазинах.

И предложенное мною даст бОльший эффект, чем предлагаемое Зеленским и Шмыгалём.
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10.12.2020 15:41 Відповісти
 
 