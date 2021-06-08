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Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Пострадавший переходил через пути в неустановленном месте и не заметил поезд, который приближался к остановке. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и работники других профильных служб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня около 15.00 часов в столичной полиции поступило сообщение о гибели неизвестного мужчины на железнодорожной станции "Караваевы Дачи". Для установления обстоятельств происшествия на место выехали следственно-оперативные группы районного управления полиции и группа главка по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Предварительно установлено, что мужчина переходил через пути в неустановленном месте и не заметил поезд, который приближался к остановке. От полученных травм 35-летний потерпевший скончался на месте.

Данное происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства этого инцидента и проводят все необходимые следственные действия. По окончании проверки будет дана правовая квалификация".

В столичном ГСЧС отметили, что "Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины было деблокировано и передано службе "103". Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция 01
Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция 02
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Сейчас набегут фанаты Дарвина.
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08.06.2021 17:33 Ответить
Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7216
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08.06.2021 18:29 Ответить
Музычку слушал ..
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08.06.2021 17:34 Ответить
ну торчкам музыка ниочём, он там луноходил какабычно
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09.06.2021 00:06 Ответить
Не, ну если б это была "Русановка" я бы ещё понял. Хотя тоже нет. На КарДачах кто мешал по мосту перейти? Вверх-вниз по ступенькам внапряг? Ну всё, маладца, теперь уже расслабился полностью.
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08.06.2021 17:52 Ответить
мож хотел через перон залезть и съекономить пять копеек за проезд.
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08.06.2021 18:30 Ответить
музыка превыше всего.
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08.06.2021 18:00 Ответить
Як я став свідком загибелі людини . "остановочна платформа " Лісова Буча .Чоловік не поспіхом переходить колії , от вже сходинки на пасажирську платформу , він же знає - електричка довезе його куди треба і зупиниться біля краю ... Той електропоїзд прямував без зупинок "Лісова Буча " , Новобіличі , Академмістечко ...((
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08.06.2021 19:11 Ответить
За часи СРСР,машиніста в таких випадках на місяць клали на реабілітацію !!!)))
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08.06.2021 19:27 Ответить
 
 